Los ‘Reality Stones’ de Marvel son rubíes reales y espectaculares y están en oferta

Tal como lo hicieron los Avengers, unos cuantos elegidos pueden comenzar a recolectar las piedras para su propio “Infinity Gauntlet”, ya que Marvel y East Continental Gems ponen a disposición 300 “Reality Stones” a partir de hoy en preventa.

Officially on sale Nov.15, the red rubies are the first of the individual gems to debut as part of the Genesis Series of collectible precious stones. The rubies can be placed in an Infinity Gauntlet like the one that was introduced at this year’s Comic-Con International. That original assemblage was valued at over $25 million, while this individual piece ranges from $1,500 to $20,000. Buyers will not receive the specific 15-carat ruby in the original gauntlet, as each ruby is hand selected and will be certified by American Gemological Laboratories.

Oficialmente a la venta el 15 de noviembre, los rubíes rojos son las primeras gemas individuales en debutar como parte de la Serie Génesis de piedras preciosas coleccionables. Los rubíes se pueden colocar en un Infinity Gauntlet como el que se presentó en Comic-Con International de este año. Ese ensamblaje original fue valorado en más de $25 millones, mientras que esta pieza individual oscila entre $1,500 y $20,000. Los compradores no recibirán el rubí específico de 15 quilates en el “Infinity Gauntlet” original, ya que cada rubí se selecciona a mano y será certificado por American Gemological Laboratories.

Anuncio

“Inmediatamente después de nuestra exitosa revelación del Infinity Gauntlet, queríamos brindarles a los fanáticos y coleccionistas de Marvel la oportunidad única de llevarse a casa una parte de este tesoro de Marvel”, dijo Paul Gitter, vicepresidente senior de Marvel Consumer Products.

Otras Gemas del Infinito del Universo Marvel (Tiempo, Espacio, Mente, Poder y Alma) seguirán al lanzamiento de los rubíes. Los clientes que compren los seis serán elegibles para comprar un Infinity Gauntlet hecho a mano (por Gentle Giant) para alojarlos.

Anuncio

En el guantelete original, la Piedra de la Realidad es un rubí natural de forma ovalada de Mozambique. En la tradición de Marvel, le da al usuario el poder de crear o eliminar cualquier cosa y puede crear retroactivamente realidades alternativas.

“Estábamos muy entusiasmados con el interés y la emoción en torno a la presentación en Comic-Con; sin embargo, nuestro verdadero interés era crear Infinity Gems accesibles para más fanáticos del Universo Marvel”, dijo Adam Mirzoeff, presidente de East Continental Gems.

En la verdadera forma de colección de cómics, cada gema está numerada y vendrá sellada en un empaque personalizado y enviada en un estuche portátil.

Anuncio

Una explicación útil para una Reality Stone individual. (ECG)

To read this note in English click here.