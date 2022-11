El cantante Aaron Carter fue encontrado muerto en su casa de Lancaster

El cantante Aaron Carter, quien saltó a la fama con pegajosas canciones pop a fines de la década de 1990 y luego luchó contra la adicción a las drogas, fue encontrado muerto en su casa en Lancaster el sábado, dijeron las autoridades.

Carter, de 34 años, fue encontrado en su bañera, según dos fuentes policiales, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el incidente.

Los agentes del alguacil del condado de Los Ángeles dijeron que recibieron una llamada alrededor de las 11 a.m. de un cuidador de la casa que lo encontró inconsciente. Dijeron que estaban investigando las circunstancias que rodearon su muerte.

La ex estrella infantil, el hermano menor del cantante de Backstreet Boys Nick Carter, comenzó su carrera con su álbum debut homónimo en 1997 a los 9 años. Ese año, abrió para los Backstreet Boys en su gira. También actuó como telonero de Britney Spears.

Carter rápidamente ganó seguidores con canciones como “Aaron’s Party (Come Get It)”, “Crazy Little Party Girl”, “I Want Candy” y “That’s How I Beat Shaq”.

Para una franja de fanáticos del pop millennial, Carter era un proto-Justin Bieber: travieso y fácil de aplastar con éxitos absolutamente limpios sobre el amor joven. Su aparición como invitado en “Lizzie McGuire” cautivó a una era de fanáticos de Disney Channel. También rapeó y se convirtió en una personalidad de la televisión, apareciendo en la serie de telerrealidad “House of Carters” de E! Televisión de entretenimiento.

Si bien su transición a la música hip-hop y R&B más adulta en álbumes como “Love” de 2018 (con una apariencia más atrevida de tatuajes en toda la cara) no lo mantuvo en la cima de las listas, treinta fanáticos de 30 y tantos todavía recuerdan con cariño su lugar. en sus vidas como un ídolo adolescente.

Apareció en “Dancing With the Stars” de ABC y tuvo un papel en el musical de Broadway Dr. Seuss “Seussical”.

“Era muy talentoso”, dijo Phil Lobel, un publicista que trabajó con Carter en sus primeros años y nuevamente cuando tenía 30.

Lobel recordó viajar con Carter a lugares donde los jóvenes fanáticos con carteles llenaban el autobús de la gira, sosteniendo carteles y tratando de acercarse a la estrella.

“Toda esa generación de niños utilizó a Aaron Carter como banda sonora de sus propias vidas. Y ahora son adultos”, dijo Lobels. “Y creo que todos esperaban que Aaron pudiera superar sus problemas y continuar haciendo más música”.

Carter fue abierto sobre sus luchas con las condiciones de salud mental y el abuso de sustancias. En un episodio de 2019 del programa “The Doctors”, dijo que padecía un trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y depresión maníaca, y que estaba tomando una gran cantidad de medicamentos recetados, incluido Xanax.

El abuso de drogas había preocupado a la familia Carter antes. Su hermana de 25 años murió de una sobredosis de medicamentos recetados en 2012, lo que lo llevó a decir que “nunca superaría” la medicación. En 2017, entró y salió en bicicleta de un centro de rehabilitación, pero publicó su progreso en las redes sociales y escribió junto a un par de selfies: “Necesitaba algo de tiempo para sanar y este es un resultado directo”.

La problemática relación de Carter con su hermano Nick y su hermana gemela, Angel, se hizo pública en 2019 cuando los dos solicitaron una orden de restricción en su contra.

Carter dijo en septiembre que se había inscrito en rehabilitación por quinta vez, buscando recuperar la custodia de su hijo de 10 meses, Prince, quien estaba bajo el cuidado ordenado por la corte de la madre de su prometida. Carter dijo que sus intentos anteriores de dejar ciertos medicamentos que le habían recetado durante la rehabilitación lo llevaron a “un estado depresivo muy oscuro” y que “no funcionaba normalmente”.

En septiembre, los agentes revisaron la casa de Carter después de que los fanáticos temieran que estaba usando drogas. Pero los agentes no encontraron drogas, según una fuente policial. Tres días antes de que se encontrara el cuerpo de Carter, los agentes lo detuvieron en su casa rodante cuando se informó que estaba zigzagueando en una carretera de Antelope Valley. Los diputados determinaron que no estaba bajo la influencia.

La prometida de Carter, Melanie Martin, pidió privacidad mientras la familia está de duelo.

“Todavía estamos en el proceso de aceptar esta desafortunada realidad”, dijo Martin. “Sus pensamientos y oraciones son muy apreciados”.

Associated Press contribuyó a este informe.

To read this note in English click here.