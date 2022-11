My Chemical Romance regresa a México en el Corona Capital

Nunca es demasiado tarde para un reencuentro y My Chemical Romance lo confirmó el viernes por la noche en el festival Corona Capital de la Ciudad de México en el que extasiaron a decenas de miles de fans con su primer concierto en el país en casi 15 años.

La banda estadounidense liderada por Gerard Way extasió al público con temas como “Mama”, “Helena”, “Na na na” y “Welcome to The Black Parade” en el Corona que reunió a 85.000 asistentes el viernes.

La historia de My Chemical Romance y México es larga, un poco tortuosa y llena de pasión en ambos sentidos.

La banda, fundada en Nueva Jersey en 2001, debutó en escenarios mexicanos con un concierto privado que no tuvo muy buena organización pero que encantó a los fans en 2005. Dos años más tarde regresaron con la gira de su álbum más popular hasta la fecha, “The Black Parade”, para la legendaria noche del 7 de octubre de 2007, en la que interpretaron parte de su repertorio bajo el seudónimo de The Black Parade Is Dead! en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El concierto quedó registrado en un CD/DVD que tuvo una función de estreno en la Cineteca Nacional mexicana (actualmente puede ser visto en YouTube).

Un año más tarde volvieron como parte del Coca Cola Zero Fest, en el que compartieron cartel con Smashing Pumpkins y The Mars Volta. Pero desde entonces sólo hubo silencio.

En 2013 la banda anunció su separación tras lanzar los álbumes de estudio “I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love”, “Three Cheers for Sweet Revenge”, “The Black Parade” y “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys”. Y se mantuvieron así hasta que volvieron a dar esperanzas a los fans al anunciar su reunificación en 2019. Corrieron rumores de un posible festival en México en 2020, pero llegó la pandemia. El viernes por fin se reencontraron en el escenario principal del Corona.

Durante el concierto Way, quien en 2014 se presentó como solista en la capital mexicana, lució una capa roja, una malla metálica y protectores en los antebrazos que le daban una apariencia de caballero medieval. Casi no habló con el público, pero a juzgar por sus gritos y el sudor que llenó su cabellera lo dio todo. El guitarrista Ray Toro, el bajista Mikey Way y el guitarrista Frank Iero también estaban visiblemente emocionados.

En el día hubo muchos momentos especiales más.

La banda de rock sueca Viagra Boys debutó en México con canciones como “Troglodyte” y “Research Chemicals”.

“Estamos muy contentos de estar aquí”, dijo el vocalista Sebastian Murphy. “Fuimos elegidos personalmente por Gerard Way de My Chemical Romance, él dijo: ‘al diablo con mi banda, estos tipos son mucho mejores’”, bromeó.

Otra artista que rompió el hielo en México como parte del Corona fue la galesa Marina, que tocó el piano e hizo corear al público con “How to Be a Heartbreaker”, “Bubblegum Bitch”, “Savages”, “Are You Satisfied?” y “Baby” el tema que canta a coro con el puertorriqueño Luis Fonsi.

“Estoy encantada de estar aquí esta noche con ustedes para mi primer concierto en México”, dijo Marina en español. “Me llevó 15 años y estoy muy contenta de estar aquí, gracias por recibirme”, agregó en inglés.

Marina recibió con gusto un Dr. Simi, un peluche de una cadena de farmacias de bajo coste, que se ha convertido en una especie de trofeo para los músicos que se presentan en el país.

“Muchas gracias por su extraña y maravillosa mascota”, dijo.

Kacey Musgraves también logró su debut en México tras aplazarlo por la pandemia desde 2020. La estrella country galardonada con seis Grammy estuvo acompañada por su guitarra y entonó “star-crossed”, “Golden Hour”, “Simple times” y “Space Cowboy”, entre otros de sus éxitos.

“Mexico lindo y querido, te amo, te amo”, dijo en español. “Esperé muchísimo maldito tiempo para este show así que quiero verlos a todos, a los lados y hasta atrás dándolo todo. Estamos muy emocionados de estar aquí esta noche. Estoy aprendiendo español”.

Tras presentarte el año pasado de emergencia ante cancelaciones de varios artistas, el músico californiano de origen mexicano Cuco entró esta vez por la puerta grande, dominando el escenario con “Amor de siempre”, “Keeping Tabs” y “Lo que siento”. La británica Charli XCX hizo bailar al público con “Boom Clap”, “1999” y “I Love It” entre otros temas. La banda texana Cigarettes After Sex fue muy celebrada por “Heavenly” ,“K.”, “Sweet” y “Apocalypse”.

El Corona continuará el sábado y el domingo con presentaciones de Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, The Kooks, Miley Cyrus y The 1975.