Estas son las posibilidades latinas en el controvertido regreso de los Globos de Oro

La ceremonia número 80 de los Globos de Oro, que se llevará a cabo el próximo 10 de enero en el Hotel Beverly Hilton y se podrá ver a través de NBC desde las 5 p.m. PT del mismo día, no será como ninguna de las anteriores.

Y no solo porque se trata de la primera que se realiza un martes y no un domingo, como era de rigor, debido a un insólito cambio de fecha que responde al partido de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) que se jugará dos días antes, a las actividades de la NCAA (Asociación Nacional Deportiva Universitaria) programadas para el lunes 9 y al hecho de que los Premios Critics Choice habían separado ya el domingo 15 para el desarrollo de su propio evento.

En realidad, lo más llamativo por aquí es que será la primera edición televisada en dos años (la anterior, del 2022, fue privada) y la primera que se hace luego del sonoro escándalo que se produjo luego de un reporte de Los Angeles Times que puso no solo en evidencia la falta completa de personas de raza negra en las filas de la Asociación de Prensa Extranjera (la institución que organiza y decide la suerte de estos galardones), sino que reveló también una prolongada serie de irregularidades en el seno de la compañía que involucraban conflictos de interés, pagos indebidos y otros manejos irregulares.

El mexicano Diego Calva al lado de Brad Pitt en una escena de “Babylon”. (Scott Garfield/Paramount Pictures)

Los Globos de Oro regresan a su festejo habitual luego de que la Asociación de Prensa Extranjera emprendiera numerosos cambios que, sin embargo, no han dejado satisfechos a todos sus detractores, como sucede con el 10% actual de integrantes de ascendencia africana que han sido anunciados cuando se había prometido un 13% y la impresión generalizada de que este sigue un grupo de élite extremadamente reducido (antes eran 87, ahora son 105 personas aproximadamente) que se las ha ingeniado para tener entre manos un evento de fama mundial con el que se celebra el inicio de la temporada de premios de cine y televisión que concluye con el Oscar.

Por otro lado, pese a lo que se sigue creyendo de manera popular, los resultados de los Globos no sirven realmente como indicativo de lo que sucederá en los Premios de la Academia, a diferencia de lo que ocurre con las mucho menos conocidas ceremonias de los diferentes gremios cuyos integrantes sí votan en el Oscar; y va a ser inevitable que el atractivo mayor del evento -ver a estrellas de Hollywood y del resto del mundo y escuchar sus declaraciones- se vea empañado por circunstancias del pasado.

Por ejemplo, Brendan Fraser, nominado como Mejor Actor en una Película Dramática por su papel en “The Whale”, ha asegurado que no asistirá al acto del 10 de enero porque considera que la acusación de agresión sexual que lanzó en el 2018 contra el entonces presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk, por un suceso del 2003, no fue debidamente atendida por la institución.

Sea como sea, los Globos de Oro, que muchos daban ya por muertos, volverán a entregarse en vivo y por todo lo alto el martes que viene, y sus nominaciones incluyen a varias figuras latinas que cuentan con el favor del público y que no han manifestado precisamente descontento por su inclusión en la ceremonia, lo que convierte nuevamente a estos premios -que incluyen categorías televisivas- en foco de atención para nuestra comunidad.

Grandes interpretaciones

Si hablamos de los latinos nominados -que es, de hecho, el tema central de esta nota-, y tomando en consideración la conformación de nuestro público, tenemos que empezar por Diego Calva, un intérprete poco conocido (lo más grande que había hecho por aquí hasta hace unos meses era un papel secundario en “Narcos: México”) que se convirtió súbitamente en protagonista de una superproducción hollywoodense en la que participan también los incuestionables astros de la industria Brad Pitt y Margot Robbie.

Nos referimos a “Babylon”, la nueva película de Demian Chazelle (ganador del Oscar al Mejor Director por “La La Land”), en la que Calva se pone en la piel de ‘Manny’ Torres, un inmigrante mexicano cuyo ascenso dentro del competitivo universo estadounidense del cine durante los años ‘20 forma parte esencial de un filme en el que abundan las escenas de sexo, de drogas y de desenfreno generalizado.

La película -que se estrenó el pasado 23 de diciembre- parece estar destinada a convertirse en un estrepitoso fracaso de taquilla, pero ha generado un impacto indiscutible en muchos críticos y se ha convertido sin duda alguna en una plataforma ideal de lucimiento para Calva, un oriundo de la Ciudad de México que sigue viviendo por allá, que comparte incontables escenas con Pitt y Robbie y que encarna a un personaje al que se le otorgan muchas líneas en español.

Calva está nominado como Mejor Actor en una Película Musical o Comedia y, viendo las cosas con imparcialidad, tiene pocas opciones de llevarse la estatuilla, que debería ser colocada en las manos de Colin Farrell por el estupendo trabajo que este hizo en “The Banshees of Inisherin”. Pero, como el intérprete mexicano nos dijo en una reciente entrevista, esto marcará un hito decisivo en su carrera; y además, “Babylon” tiene cinco nominaciones a los Globos -incluyendo una en la categoría de Mejor Película Musical o Comedia-, lo que no es un detalle precisamente menor.

Ana de Armas fotografiada en el hotel Hollywood Roosevelt, en agosto del 2022. (Yuri Hasegawa / For The Times)

En la piel de un icono

En el plano individual, la otra personalidad latinoamericana que se encuentra nominada es la cubana criada en España Ana de Armas, quien compitió ya en el 2020 por su presencia en “Knives Out” y que participa ahora en el rubro de Mejor Actriz en una Película Dramática por su interpretación de la legendaria Marilyn Monroe en “Blonde”. Gane o no, ella misma podrá ser vista en el podio, porque acaba de anunciarse que será una de las presentadoras del evento.

Pese a que “Blonde” dividió opiniones de manera virulenta, tanto los críticos como los espectadores estuvieron de acuerdo en que De Armas había tenido un desempeño fenomenal en la película, lo que tuvo méritos adicionales en vista de que la cubana había sido criticada anteriormente por los que consideraban que el rol debería haber sido encomendado a una anglosajona.

Claro que, en este caso, De Armas se enfrenta a dos contendientes formidables: Cate Blanchett, quien ha deslumbrado a todos los que la han visto en “Tár”, y Michelle Williams, que impresiona y conmueve en “The Fabelmans”. Se trata probablemente del rubro con el resultado menos predecible de la ceremonia.

Un cuento distinto

En la categoría de Mejor Película Animada encontramos a “Pinocchio”, la más reciente adaptación fílmica de la novela de Carlo Collodi, que ha sido codirigida, coescrita y coproducida por Guillermo del Toro, uno de los cineastas mexicanos más reconocidos de todos los tiempos.

Pese a que no estamos ante un relato completamente original, la huella de autor de ‘El Gordo’ es más que evidente en una producción cuyo título oficial es “Guillermo del Toro’s Pinocchio”, y que toma además interesantes decisiones narrativas con la finalidad de alterar algunos de los anticuados dogmas morales presentes en la historia de base.

El autor de “El laberinto de fauno”, que dedicó varios años de su vida al complicado proyecto de ‘stop motion’, participó además de manera directa en la composición de “Ciao Papa”, la conmovedora canción principal del filme, en la que participaron también Alexandre Desplat (autor de la banda sonora) y Roeban Katz. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que esta versión de “Pinocchio” es la favorita para ganar.

La misma terna incluye a “Puss in Boots: The Last Wish”, una película que, a pesar de haber sido dirigida, escrita y producida por anglosajones, tiene curiosamente una presencia mucho mayor de latinos que “Pinocchio”, empezando por el área de la interpretación, ya que el reparto principal de voces incluye al español Antonio Banderas, a la mexicana Salma Hayek, al mexicoamericano Harvey Guillén y al brasileño Wagner Moura, todos ellos interpretando a personajes de origen hispano que dicen ocasionalmente diálogos en nuestro idioma (y estamos hablando de la versión original en inglés, por supuesto).

Adicionalmente, la partitura fue compuesta por el brasileño Heitor Pereira, mientras que la banda sonora incluye canciones especialmente grabadas para la ocasión por la guatemalteca Gaby Moreno y la colombiana Karol G. Nada de esto garantiza que la segunda entrega individual del Gato con Botas vaya a ganar, claro; pero tampoco se la puede descartar del todo, porque si bien maneja una propuesta mucho más comercial que la cinta de Del Toro, ha sido aclamada por la crítica debido a su inusual premisa existencialista y al desarrollo de una historia con tintes mucho más siniestros de los que se esperaban en una producción de DreamWorks.

Extranjeros y televisados

En la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, la única representante latinoamericana es “Argentina, 1985”, el estupendo filme sobre el juicio a varios de los líderes más siniestros de la dictadura que se produjo en esa época. Se quedó fuera la representante mexicana “Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades”, de Alejandro G. Iñárritu, que ha tenido una recepción muy polarizada por parte de la crítica y de la audiencia y que todavía puede insertarse en el rubro similar del Oscar (llamado Mejor Película Internacional) porque fue recientemente pre nominada al lado de 14 cintas más.

Pese a sus virtudes, “Argentina, 1985” (que representa a Argentina, por si no queda todavía claro) no es la favorita; si nos atenemos al consenso de los críticos, ese lugar es ocupado por “Close”, un conmovedor drama sobre la amistad truncada entre dos preadolescentes que representa a Bélgica.

En los rubros correspondientes a la pantalla chica, la mayor “esperanza mexicana” se encuentra en Diego Luna, nominado como Mejor Actor Televisivo en una Serie Dramática por su papel estelar en “Andor”, una vistosa producción vinculada a la franquicia de Star Wars.

Luna celebró la nominación en sus cuentas de las redes sociales y fue igualmente felicitado de ese modo por su ‘compadre’ Gael García Bernal, lo que quiere decir evidentemente que ninguno de ellos se opone a la realización del evento; y la serie misma ha sido inmensamente festejada por los críticos y un gran segmento de la audiencia debido a su complejidad y sus provocativas aristas políticas.

Pero no hemos escuchado comentarios halagadores específicamente dirigidos al actor mexicano, y en ese sentido, es de esperar que el protagonista de “Narcos: México” ‘sucumba’ ante la popularidad incuestionable de Bob Odenkirk y su memorable participación en la serie “Better Call Saul”.

Pasando al plano de las actrices estadounidenses de ascendencia hispana que no hablan español, encontramos a dos de ellas compitiendo por una victoria en la misma categoría: la descendiente de mexicanos y puertorriqueños Jenna Ortega y la mexicoamericana Selena Gómez.

Las dos están incluidas en la terna de Mejor Actriz Televisiva en una Serie Musical o Comedia; la primera por el papel principal que tiene en “Wednesday”, un espacio de Netflix derivado de las historias sobre “The Addam’s Family”, y la segunda por “Only Murders in the Building”, un programa de Hulu sobre tres investigadores criminales improvisados que cuenta ya con dos temporadas.

Gómez no ha sido tan celebrada como sus compañeros de reparto Steve Martin y Martin Short, por lo que imaginamos que Ortega, quien se ha vuelto extremadamente popular por su interpretación de la gotiquísima hija adolescente de Morticia y Gómez, tiene más opciones en el rubro; pero no hay que perder de vista a Quinta Brunson, protagonista de “Abbott Elementary”, una serie de ABC sobre una escuela esencialmente afroamericana que ha tenido un gran número de reseñas positivas.

Esta es la lista completa de nominados:

Mejor película - drama

“Avatar: The Way of Water”

“Elvis”

“The Fabelmans”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

Actriz en una película — drama

Cate Blanchett, “Tár”

Olivia Colman, “Empire of Light”

Viola Davis, “The Woman King”

Ana de Armas, “Blonde”

Michelle Williams, “The Fabelmans”

Actor en una película — drama

Austin Butler, “Elvis”

Brendan Fraser, “The Whale”

Hugh Jackman, “The Son”

Bill Nighy, “Living”

Jeremy Pope, “The Inspection”

Mejor película: musical o comedia

“Babylon”

“The Banshees of Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once”

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

“Triangle of Sadness”

Actriz en una película: musical o comedia

Lesley Manville, “Mrs. Harris Goes to Paris”

Margot Robbie, “Babylon”

Anya Taylor-Joy, “The Menu”

Emma Thompson, “Good Luck to You, Leo Grande”

Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”

Actor en una película: musical o comedia

Diego Calva, “Babylon”

Daniel Craig, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”

Adam Driver, “White Noise”

Colin Farrell, “The Banshees of Inisherin”

Ralph Fiennes, “The Menu”

Película animada

“Guillermo del Toro’s Pinocchio”

“Inu-Oh”

“Marcel the Shell with Shoes On”

“Puss in Boots: The Last Wish”

“Turning Red”

Película: idioma extranjero

“All Quiet on the Western Front” (Germany)

“Argentina, 1985” (Argentina, U.S.)

“Close” (Belgium)

“Decision to Leave” (South Korea)

“RRR” (India)

Actriz de reparto en una película

Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”

Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”

Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”

Dolly de Leon, “Triangle of Sadness”

Carey Mulligan, “She Said”

Actor de reparto en una película

Brendan Gleeson, “The Banshees of Inisherin”

Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin”

Brad Pitt, “Babylon”

Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”

Eddie Redmayne, “The Good Nurse”

Director - película

James Cameron, “Avatar: The Way of Water”

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

Baz Luhrmann, “Elvis”

Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”

Steven Spielberg, “The Fabelmans”

Guión - película

Todd Field, “Tár”

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”

Sarah Polley, “Women Talking”

Steven Spielberg and Tony Kushner, “The Fabelmans”

Partitura original - película

Carter Burwell, “The Banshees of Inisherin”

Alexandre Desplat, “Guillermo del Toro’s Pinocchio”

Hildur Guðnadóttir, “Women Talking”

Justin Hurwitz, “Babylon”

John Williams, “The Fabelmans”

Canción original - película

“Carolina” by Taylor Swift (“Where the Crawdads Sing”)

“Ciao Papa” by Alexandre Desplat, Roeban Katz, Guillermo del Toro (“Guillermo del Toro’s Pinocchio”)

“Hold My Hand” by Lady Gaga and Bloodpop (“Top Gun: Maverick”)

“Lift Me Up” by Tems, Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler (“Black Panther: Wakanda Forever”)

“Naatu Naatu” by M.M. Keeravani, Chandrabose (“RRR”)

Serie de televisión - drama

“Better Call Saul”

“The Crown”

“House of the Dragon”

“Ozark”

“Severance”

Actriz en una serie de televisión — drama

Emma D’Arcy, “House of the Dragon”

Laura Linney, “Ozark”

Imelda Staunton, “The Crown”

Hilary Swank, “Alaska Daily”

Zendaya, “Euphoria”

Actor en una serie de televisión, drama

Jeff Bridges, “The Old Man”

Kevin Costner, “Yellowstone”

Diego Luna, “Andor”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Adam Scott, “Severance”

Serie de televisión: musical o comedia

“Abbott Elementary”

“The Bear”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

“Wednesday”

Actriz en una serie de televisión - musical o comedia

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”

Selena Gomez, “Only Murders in the Building”

Jenna Ortega, “Wednesday”

Jean Smart, “Hacks”

Actor en una serie de televisión - musical o comedia

Donald Glover, “Atlanta”

Bill Hader, “Barry”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jeremy Allen White, “The Bear”

Serie limitada, serie de antología o película para televisión

“Black Bird”

“Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

“The Dropout”

“Pam & Tommy”

“The White Lotus”

Actriz de serie limitada, serie antológica o película para televisión

Jessica Chastain, “George & Tammy”

Julia Garner, “Inventing Anna”

Lily James, “Pam & Tommy”

Julia Roberts, “Gaslit”

Amanda Seyfried, “The Dropout”

Actor en una serie limitada, serie de antología o película de televisión

Taron Egerton, “Black Bird”

Colin Firth, “The Staircase”

Andrew Garfield, “Under the Banner of Heaven”

Evan Peters, “Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Sebastian Stan, “Pam & Tommy”

Actriz de reparto en serie limitada, serie de antología o película para televisión

Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

Claire Danes, “Fleishman Is in Trouble”

Daisy Edgar-Jones, “Under the Banner of Heaven”

Niecy Nash, “Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Aubrey Plaza, “The White Lotus”

Actor de reparto en serie limitada, serie antológica o película para televisión

F. Murray Abraham, “The White Lotus”

Domhnall Gleeson, “The Patient”

Paul Walter Hauser, “Black Bird”

Richard Jenkins, “Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Seth Rogen, “Pam & Tommy”

Actriz de reparto: serie de televisión dramática o de comedia musical

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Hannah Einbinder, “Hacks”

Julia Garner, “Ozark”

Janelle James, “Abbott Elementary”

Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”

Actor de reparto - serie de televisión de drama o comedia musical

John Lithgow, “The Old Man”

Jonathan Pryce, “The Crown”

John Turturro, “Severance”

Tyler James Williams, “Abbott Elementary”

Henry Winkler, “Barry”