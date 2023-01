Frente a la sombra del pasado, Rafael Amaya resurge y le da un nuevo brillo al mítico Aurelio Casillas

La mañana estaba gris y la lluvía caía con fuerza en el asfalto de la ciudad de Los Ángeles, el tráfico no era pesado, pero los autos se desplazaban con precaución y mientras conducía recordaba aquel último capítulo de la séptima temporada de “El Señor de los Cielos”.

Aquella última escena mostraba a los protagonistas debatiéndose entre la vida y la muerte tras haber sido rociados con agua contaminada de fentanilo que salía desde el suelo a través de los aspersores de riego. Totalmente mojados por el agua que caía como si fuera una fuerte lluvia sobre sus cuerpos, ahí estaba parte del Clan Casillas sangrando por la nariz, sin poder respirar y tirados sobre el césped. Las dosis de Naloxone, que es un medicamento con el poder de salvar vidas y capaz de revertir una sobredosis de fentanilo o medicamentos opioides recetados, no eran suficiente para todos los que estaban en el suelo a punto de morir. Solo tenían unas pocas por lo que algunos se salvarían y otros morirían irremediablemente.

Y cuando mis pensamientos seguían metidos en esa última escena viendo el agua caer, regresé a la realidad y me dí cuenta que estaba por llegar al punto de encuentro con el protagonista de la octava temporada de “El Señor de los Cielos”. La lluvía no cesaba y de esta manera se daría el encuentro con el actor mexicano Rafael Amaya, que tres años después retoma su papel de Aurelio Casillas para el inicio de la octava temporada de “El Señor de los Cielos”.

Amaya llegó sonriente a la cita y lo hizo vestido de color negro con saco de terciopelo y camisa blanca. El encuentro se estaba dando en uno de los salones de un conocido hotel de West Hollywood donde la producción había improvisado un estudio para las entrevistas. Un equipo de trabajo lo acompañaba y Amaya se mostraba sereno, alegre y en paz. Se sentó frente a la cámara de Los Angeles Times en Español para compartir que su personaje de Aurelio Casillas, el mismo que tuvo que salir de la historia y que “mataron”, ahora estaba de regreso, pero en realidad “no estaba muerto”, ni tampoco “estaba de parranda”, como dice el dicho.

Rafael Amaya posa durante la premier de la octava temporada de El Señor de los Cielos que se celebró en el Hollywood Forever. (Alberto Rodriguez/TELEMUNDO)

Sin perder tiempo y luego de los saludos pertinentes, de inmediato Amaya miró la cámara e invitó a la audiencia a que no se pierda el primer capítulo. “Porque ya estoy de regreso, ya me disculpé con mis compañeros y les dije ‘perdón por irme de la séptima, pero tenía que descansar’. Ahora sí estoy de regreso y ya podemos ver la serie”, dijo con una blanca sonrisa atrapada en su barba de corte de candado que destacaba en su rostro.

La historia que ahora se contará en la octava temporada, al igual que las anteriores, ha sido producto de la pluma del escritor Luis Zelkowicz, quien a lo largo de las seis primeras temporadas se encargó de darle una evolución al personaje principal de Aurelio Casillas, cuya primera temporada se inspiró en la vida del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes que se convirtió en líder del Cartel de Juárez luego que Miguel Ángel Félix Gallardo fuera arrestado. Después, Carrillo Fuentes falleció en un hospital en México tras someterse a una cirugía plástica para cambiar su apariencia tras ser perseguido por la justicia.

Estos acontecimientos reales fueron tocados con una dósis de ficción en la serie, pero una vez finalizada esa primera entrega, el personaje de Aurelio Casillas y la historia posterior tuvo que sufrir tranformaciones, aunque también basadas en ficción, pero con un pie en acontecimientos de la vida real. De esta manera, como diría Aurelio Casillas, “Hierba mala nunca muerte’ y por eso “la calaca” no se lo llevó y así fueron surgiendo las siguientes entregas.

Historias paralelas

Durante la séptima temporada, el personaje de Aurelio se encontraba en coma y finalmente lo dieron por muerto tras haber recibido un disparo de parte de su enemigo colombiano “El Cabo”, hoy conocido como Pio Valdivia. En paralelo a la historia, el actor Rafael Amaya enfrentaba en la vida real un problema serio de salud a causa de sus adicciones a sustancias prohibidas y el alcohol que lo alejaron por completo de su carrera como actor y lo hundieron en la oscuridad. Amaya no estaba apto para cumplir con ese compromiso ni ningún otro y tuvo que someterse a un programa de rehabilitación, mientras sus fans lamentaban la situación.

Antes de finalizar la accidentada séptima temporada, el público no pudo soportar la partida del personaje de Aurelio y eso afectó a la audiencia cautiva. Muchos dejaron de verla porque no soportaron que el peso de la historia recayera en otro actor. En este caso fue el chileno Matías Novoa, quien llegó para interpretar el papel de Amado Casillas, pero ya no fue lo mismo y el público cambió de canal.

Rafael Amaya en su personificación de Aurelio Casillas. (Telemundo)

Con el regreso de Aurelio a la historia en esta octava temporada, el papel de Amado ya tenía sentido, por lo que ahora el escritor buscó una manera de desaparecer el personaje, pero de un salida no muy ilógica que la audiencia que sí recuerda el último seguramente podrá darse cuenta durante la primera semana de estreno.

El regreso de Amaya a la producción no solamente ha causado revuelo en las redes sociales entre sus seguidores. Sus compañeros y amigos fueron los primeros en celebrar el retorno del personaje y del mismo Rafa, quien fue cobijado por muestras de amor y amistad en ese reencuentro que Amaya describe como “muy emotivo”, al preguntarle sobre ese momento vivido.

“Muchos abrazos, muchos besos, muchas historias que contar”, agregó Amaya quien no solamente retoma el papel de su icónico personaje sino también su vida misma luego de haber logrado superar su complicado estado salud. “Pero yo lo ví como si nos hubiéramos ido de vacaciones para luego regresar”, señaló en un tono muy sincero.

“No podemos tapar el Sol con un dedo, no podemos tampoco mentirle a la gente [...] diciéndole que no existe la violencia, que no existe el narco”. — Rafael Amaya/ intérprete de Aurelio Casillas

En realidad pasaron tres años desde que él y su personaje desaparecieron, pero la idea de que algún día volviera siempre estuvo latente entre el público y la producción, solamente es que no se sabía cómo ni cuándo. “Jamás pensé en regresar, yo solamente pensaba en hacer las cosas que me hicieran sentir bien y así fue. Yo me acerqué a Karen (Barroeta) y a Luis (Zelkowicz) y les dije que ‘creo que ya me siento listo para continuar, para cerrar este ciclo o para seguir con este viaje’”, recordó Amaya sobre esa primera conversación.

Una mañana de diciembre, Karen Barroeta, Vice Presidenta Ejecutiva de Producción y Desarrollo de Telemundo, llamó al venezolano Luis Zelkowicz para decirle que Rafael Amaya ya estaba de regreso a la cadena y la buena noticia emocionó al escritor, quien de inmediato le respondió que buscaría escribir nuevas historias en la que pudiera contar con Amaya, pero su rostro cambió cuando Barroeta le confirmó que lo quería para una nueva temporada de “El Señor de los Cielos”. “No te preocupes, sé que es diciembre, ya vienen las fiestas, piénsalo y hablamos luego”, le dijo en ese entonces Barroeta dejándo totalmente anodadado a Zelkowicz .

La pregunta era cómo tener una historia en la que Aurelio había estado muerto y enterrado para luego revivirlo y que ese hecho fuera creíble. La resurrección de Aurelio era tenía que ser creíble.

Rafael Amaya y Luis Zelkowicz son muy amigos. El actor mexicano, nacido en Hermosillo, Sonora, nos lo confirmó en este encuentro y reveló que una vez que recuperó su vida, le dijo que él estaba dispuesto a recuperar su personaje para una entrega más o iniciar un nuevo ciclo en su carrera. Desde entonces pasaron dos años y medio, mientras Zelkowicz comenzó a escribir la historia y a desarrollar la idea. Al tenerla clara, llamó a Karen Barroeta y le dijo “tenemos historia”.

Con Rafael Amaya abordo, las ideas comenzaron a fluir, los personajes de siempre evolucionaron y tomaron nuevas formas. Se sumaron nuevos papeles y hilo conductor del renacer de Casillas se perfilaba muy sólido. El escritor de la saga lo tenía muy claro porque una de las condiciones de escribir una octava temporada es que Amaya estuviera de regreso. “Para mí es un honor que diga Luis esos comentarios y yo digo lo mismo, yo no hubiera hecho la octava si Luis no la hubiera escrito y estoy totalmente seguro de eso. Yo fui quien se lo pidió, que ya estaba listo, mi contacto con él siempre ha sido como amigo y ya cuando entramos en un tema laboral le dije ‘sabes qué, por qué no hacemos una octava temporada”, nos confesó.

Desde hace dos años y medio, el escritor Luis Zelcowicz estuvo trabajando en la historia de lo que sería la octava temporada con la que se marcaría el regreso de Rafael Amaya y la “resurrección” de Aurelio Casillas. (Telemundo)

Aunque Amaya tenía algunas propuestas laborales, él sentía que debía hacerlo con sus amigos, con las personas que siempre lo apoyaron y creyeron en él. “Es que los amigos que tenía antes… por eso pasó lo que pasó, cosas negativas. Ahora mis amigos están muy reducidos porque tengo una vida que gozo mucho, estoy enamorado de mi vida y me caigo bien, (al lado) de mi familia, de mis amigos y por eso ahora soy muy selectivo con mis nuevos amigos”, compartió desde su asiento y frente al lente.

Mucho se ha hablado de su pasado y de las causas y las posibles personas que lo llevaron a caer en el abismo, pero ahora es tiempo de hablar de su presente y eso es lo que él le importa. Hoy Amaya tiene muy claro que el pasado es lo que a él lo hizo, lo bueno , pero también lo malo. “La persona se define por lo que ha hecho ¿Quién soy yo? ¿Ser o no ser? Pues yo soy mi pasado, soy lo que he hecho, controlo mi presente pero no mi pasado. Y así me voy manejando el día a día, bien seguro de mis convicciones, tomando mis decisiones con templanza, con seguridad y sabiduría, con lo que uno va aprendiendo en la vida, pues vamos experimentando situaciones nuevas y hay que adaptarse para bien o para mal, cada quien decide”, expresó con seguridad el actor de cine y televisión, quien también incursionó en la música en su etapa de juventud.

‘La gente dice grocerías, la gente se equivoca, la gente no llega virgen al matrimonio, hay muerte, delincuencia, asaltos, asesinatos, es una realidad que estamos viviendo”. — Rafael Amaya/Actor

En este regreso, el personaje de Aurelio Casillas experimentará cambios en su manera de ver la vida al igual como lo ha venido haciéndo Amaya en esta etapa de su vida. Cada uno viene de superar experiencias fuertes y oscuras. Aurelio estuvo al borde de la muerte, incluso fue enterrado. Rafael estuvo en el abismo y tocó fondo. Sin embargo, hoy ambos regresan de la mano y lo que tienen en común es que lo hacen aferrados a la familia y los amigos verdaderos.

Aurelio tiene varios hijos en la historia y la familia es lo más importante para él. En el caso de Rafa, la familia también lo es todo y hoy la está disfrutando al máximo. “Yo soy un hombre de familia, tengo una familia grande, tengo un hermano y tres hermanas y a mí me encanta la familia grande”, dijo con naturalidad, pero lo que más llamó nuestra atención es que a sus 45 años (el 28 de febrero cumple 46) está listo para formar una famlia. “Y me encantaría tener cinco hijos o seis, los que Dios me mande la verdad”, expresó con una sonrisa.

Elenco de “El Señor de los Cielos” durante la premier en Los Ángeles. De izq. a der. Maricela González, Rafael Amaya, Isabella Castillo e Iván Arana. (Tommy Calle)

Pero no todo es perfecto. El reinicio de su carrera llega con marcadas exigencies. “A veces es un poco complicado con esta industria en la que tienes que andar de arriba para abajo”, dijo el sonorense quien a lo largo de su vida ha tenido que vivir en diferentes partes del mundo como España, Miami, Copenhagen, Londres, Los Ángeles, México, San Diego y República Dominicana.

Todos esos destinos han marcado diferentes etapas de su vida, incluída su edad joven adulta. Y a estas alturas de su vida, Amaya siente que es hora de tocar base. “Y empezar a buscar esas nuevas aventuras”, dijo el actor que hoy comparte su vida con un nuevo amor, tras algunas fallidas relaciones del pasado.

Pero el tema personal para Amaya hoy es precisamente eso, algo muy personal y prefiere mantenerlo alejado de los medios. Su nueva relación sentimental lo ha ayudado lograr el cambio que necesitaba y que hoy disfruta a plenitud. Incluso algunos de sus compañeros, como Carmen Aub, asegura que la nueva relación de Amaya ha sido para bien. “Lo veo muy enamorado y feliz”, expresó Aub en una entrevista previa.

La mejor de todas

Más allá de la temática personal, ahora Amaya está enfocado en este regreso que marcará el reencuentro con su audiencia y con una temporada que el escritor Luis Zelkovicz describe como “la mejor de todas”. “Y yo estoy totalmente de acuerdo. Todo ese bagaje que tiene Luis, todo ese bagaje que tiene Aurelio Casillas, Rafael Amaya, (nos lleva) a estar otra vez aquí haciendo de las nuestras. Ahora viene muy recargada, con mucho coraje, con mucha determinación, con mucha concentración. Con todos los elementos necesarios para que esto sea un éxito. Y lo va a ser, de mí te acuerdas”, expresó con una sonrisa.

La historia de “El Señor de los Cielos” desde siempre ha tocado el tema de la violencia y el narcotráfico, mostrando personas equivocadas, villanos que le hacen daño a otros, que sufren y que tienen muy pocos momentos de felicidad. Luis Zelkovicz ha dicho que al escribir se ha basado en información de acceso público que se encuentra en los diarios, en los noticieros y por esta razón sus historias tienen un ancla en la realidad de diferentes acontecimientos actuales de la vida real tocando la situación sociopolítica internacional de países como Venezuela, Colombia, Cuba, México y los Estados Unidos.

El estreno de esta temporada llegará a la pantalla de Telemundo en momentos en el que actualmente el presidente Joe Biden de los Estados Unidos viene de visitar México, el vecino país que hoy se encuentra en tensión tras la captura de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y en medio de la violencia que se ha registrado en Sinaloa por esta captura. Además se estrebna también en momentos cuando se siguen generando discusiones por el tráfico de fentanilo que viene ingresando a través de la frontera de México hacia Estados Unidos.

“Es que no podemos tapar el Sol con un dedo, no podemos tampoco mentirle a la gente, que todo es melodrama, son casi 30 años diciéndole a la gente ‘así es que tienes que hablar, que no existe la violencia, que no existe el narco, así es cómo tienes que vestir, no puedes decir grocerías, tienes que llegar virgen al matrimonio. Esas son fantasias, porque la gente sí dice grocerías, la gente se equivoca, la gente no llega virgen al matrimonio, hay muerte, hay delincuencia, hay asaltos, asesinatos, es una realidad que estamos viviendo”, señaló y agregó que él como artista tiene la responsabilidad de transmitir la realidad de lo que se esta viviendo.

Rafael Amaya durante su visita a Los Ángeles. (Tommy Calle)

“Desde nuestras entrañas y sacar todo lo que sentimos y en forma de denuncia transmitirle al mundo lo que está pasando en nuestro país y que a veces mucha gente lo tapa y simplemente es ficcionar la realidad con fines de entretener y que la gente se sienta más identificada con el proyecto, con la serie y con la historia frente a esta tragedia que pasan en el país”, explicó con firmeza.

Para Amaya, la serie hoy refleja la realidad, pero está de acuerdo en que la historia llegó a un punto, en la segunda temporada, en la que alcanzó la realidad y ya no tenían qué contar. “Nos tuvimos que esperar a que pasen cosas, porque estábamos con ese formato, esa técnica de contar las historias que son un híbrido entre calidad de serie y el ritmo de las telenovela y así se creó el género de súper serie, que lo inventó Telemundo”, expresó convencido.

Después del éxito del formato, muchos intentaron tomarlo porque generaba muy buena factura, por el tiempo y porque funcionaba para la industria a nivel de ganacias. “Pero nadie tenía la fórmula mas que nosotros y ahí es cuando se pegaban contra la pared”, dijo Amaya.

“A mí me encanta la familia grande, me encantaría tener cinco hijos o seis, los que Dios me mande la verdad”. — Rafael Amaya/Actor

Con una formula que está a punto de lanzar su entrega número ocho el proximo 17 de enero a las 9p.m. la súper serie “El Señor de los Cielos” dará inicio con dos horas de transmisión el día del estreno.

La primera hora será como un resumen de lo que fueron los acontecimientos más relevantes de la séptima temporada en la que se muestra la supuesta muerte y entierro de Aurelio Casillas, el atentado, muerte y velorio de doña Alba Casillas, madre de Aurelio, el atentado que sufren los Casillas con agua contaminada de fentanilo por parte de los enemigos del Clan y los planes que ahora tienen sus enemigos para acabar con los Casillas y sus aliados. Con este resumen se pretende empalmar la nueva historia para que la audiencia que se suma o la que regresa, pueda entender la segunda hora y lo que será el resto de esta historia que adiciona nuevos personajes y situaciones cargadas de acción en la que la DEA juega un papel importante para el regreso a la vida de Aurelio Casillas.

Africa Zabala se suma al elenco en el papel de Mecha, la mujer que le hará creer en el verdadero amor a Aurelio. También se suma la actriz colombiana Yuri Vargas, quien le da vida a la agente de la DEA Tracy Lobo, encargada del operativo para traer de la muerte a Aurelio, además de Maricela González “La Felina”, que luego de haber participado hasta la quinta temporada, ahora regresa en la octava como fuerte aliada de Aurelio. También llegan otros personajes que buscarán atrapar y perseguir al protagonista de esta historia, mientras éste busca venganza, pero sin descuidar la seguridad de la familia que le queda.

Durante la premier, Rafael Amaya recibió aplausos y ovaciones de los invitados y él se mostró muy emocionado y complacido ante la reacción del público que pudo ver un adelanto de 45 minutos de la octava temporada de “El Señor de los Cielos”. (Telemundo)

La premier

Antes del estreno de esta súper serie, el famoso Panteón Hollywood Forever se convirtió en el escenario perfecto para presentar la premier de la octava temporada de “El Señor de los Cielos”.

En presencia del mismo Amaya y parte del elenco, un afortunado grupo de invitados especiales y miembros de la prensa pudieron disfrutar de la exhibición de una resumen especial de lo que los televidentes podrán ver durante toda la semana de estreno.

Durante la exhibición, el público invitados fue reaccionando con algaraabía en cada una de las escenas de acción, pasión y drama mostrado. Entre tanto, Amaya observaba visiblemente emocionado cada muestra de cariño que se respiraba en la sala de exhibición del cemeterio.

Tras la exhibición del resumen, los actores compartieron sus impresiones con el público bajo la conducción de la reportera del programa Al Rojo Vivo, Jessica Maldonado.