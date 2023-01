‘Everything Everywhere All at Once’ lidera las nominaciones al Oscar con 11, incluida la de Michelle Yeoh

El éxito de acción y ciencia ficción que combina géneros “Everything Everywhere All at Once” obtuvo 11 nominaciones al Oscar: mejor película, director, guión original, edición, vestuario, partitura, canción, actor de reparto para Ke Huy Quan, actriz de reparto para Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu, y (su primera en la carrera como) actriz principal para Michelle Yeoh.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló las nominaciones para la 95ª edición de los Premios de la Academia el martes, donde la querida película de A24 obtuvo más nominaciones que cualquier otra película.

La epopeya bélica de Netflix “All Quiet on the Western Front” y la comedia negra de Searchlight Pictures “The Banshees of Inisherin” empataron en el segundo lugar con la mayor cantidad de nominaciones con nueve piezas.

Los directores de “Everything Everywhere All at Once”, Daniel Kwan y Daniel Scheinert también conocido como Daniels, obtuvieron cada uno tres nominaciones al Oscar, por guión original, director y mejor película como productores junto a Jonathan Wang.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert,

La diseñadora de vestuario Shirley Kurata, el compositor Son Lux y el editor Paul Rogers también obtuvieron nominaciones, al igual que los compositores Ryan Lott, David Byrne y Mitski por la canción nominada “This Is a Life”.

La película también está protagonizada por James Hong, Harry Shum Jr. y Jenny Slate.

Los Oscar 2023 se llevarán a cabo el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

