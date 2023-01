Los nominados al Oscar a mejor película acaban de hacer historia. Sorprendentemente, es para su taquilla

Si esperaba atraer la mayor audiencia posible a los Premios de la Academia, es difícil pensar en muchos nombres más importantes que pueda aprovechar que Tom Cruise, James Cameron y Elvis.

Pronto descubriremos si incluso ese trío titánico puede hacer el trabajo.

Los 10 nominados al Oscar a la mejor película presentados por la academia cinematográfica el martes por la mañana abarcan una amplia gama de estilos y escalas, desde los favoritos de la crítica que apenas hicieron mella en la taquilla, como “Tár” y “All Quiet on the Western Front”, a éxitos de taquilla de buena fe que atrajeron a grandes audiencias en todo el mundo, incluidos “Top Gun: Maverick”, “Avatar: The Way of Water” y “Elvis”.

Frustrados por años de índices de audiencia en constante descenso para el programa que durante mucho tiempo se promocionó como la noche más importante de Hollywood, los líderes de la academia esperan que la inclusión de esos éxitos de taquilla ayude a aumentar el interés en la transmisión de este año, programada para el 12 de marzo. El programa del año pasado atrajo un promedio de 15.4 millones de espectadores, un 56% más que el año anterior, pero sigue siendo la segunda audiencia más baja en la historia de los Oscar, y muy por debajo de los más de 40 millones que sintonizaron hace solo nueve años.

En una señal prometedora para la academia, este año marca la primera vez en la historia de los Oscar que más de un candidato a mejor película ha recaudado más de $ 1 mil millones a nivel mundial. El mayor éxito de 2022, “Top Gun: Maverick” recaudó casi 1500 millones de dólares en todo el mundo el verano pasado, lo que ayudó a sacar al negocio del cine de su crisis pandémica. Lanzado en diciembre, “Avatar: The Way of Water” ha recaudado casi $2 mil millones en todo el mundo hasta la fecha. (La última nominada a mejor película en cruzar la marca de los mil millones de dólares fue “Joker” de 2019).

Otros dos nominados a mejor película este año, la deslumbrante película biográfica “Elvis” del director Baz Luhrmann y el éxito de acción y ciencia ficción gonzo “Everything Everywhere All at Once”, han recaudado cada uno más de $ 100 millones a nivel mundial, un punto de referencia solo un contendiente, “Dune”, superó entre el campo del año pasado y ninguno logró despejar en 2021 en el punto álgido de la pandemia.

Stephanie Hsu, a la izquierda, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan en “Everything Everywhere All At Once”. (A24)

Junto con estos gigantes de la taquilla, varios otros contendientes han tenido remainedproblemas para llegar a una audiancia más amplia ya que los cinéfilos mayores han tardado en regresar a los cines.

La historia de frenemies oscuramente cómica “The Banshees of Inisherin” ha recaudado $ 27 millones a nivel mundial, mientras que la autobiográfica “The Fabelmans” de Steven Spielberg y la sátira capitalista “Triangle of Sadness” recaudaron cada una aproximadamente $ 20 millones en todo el mundo, con los nominados restantes rezagados aún más. detrás.

Entretenimiento Aquí están los nominados al Oscar 2023 (Lista completa) Estos son los nominados a los Premios de la Academia 2023 en todas las categorías, anunciados en vivo el martes desde el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills.

Aún así, incluso sin otros contendientes potenciales de altos ingresos como “Black Panther: Wakanda Forever” y “RRR”, que no lograron pasar el corte, los ingresos brutos acumulados del campo de la mejor película de este año superan con creces cualquiera de los últimos años. De hecho, la recaudación nacional de 718 millones de dólares de “Top Gun: Maverick” por sí sola casi iguala las ganancias brutas mundiales de las nominadas a mejor película de los últimos dos años juntas.

En décadas pasadas, los gustos del público y los votantes de los Oscar tendían a estar relativamente alineados, con éxitos enormemente populares como “Lo que el viento se llevó” y “Sonrisas y lágrimas” hasta “El padrino” y “Corazón valiente” ganando la mejor película. premio. En 1997, los Oscar atrajeron a la mayor audiencia de su historia, con 55,3 millones de espectadores sintonizados para ver “Titanic” de Cameron, entonces el mayor éxito de taquilla de todos los tiempos, ganar 11 premios de la Academia, incluido el de mejor película.

Una escena del filme de James Cameron “Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)

Pero a lo largo de los años, la brecha entre lo que la audiencia recompensa en la taquilla y lo que los votantes de los Oscar recompensan con trofeos se ha ampliado, creando un enigma existencial para la academia cinematográfica.

Han pasado casi 20 años desde que el mayor éxito de taquilla del año también fue coronado como mejor película. “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey” ganó el primer premio en los Oscar de 2004, habiendo recaudado casi 1.150 millones de dólares en todo el mundo.

Enfrentados a un panorama de entretenimiento cada vez más fragmentado, los líderes de la academia han hecho varios intentos de traer películas más ampliamente populares a la transmisión de los Oscar, algunas con más éxito que otras.

En 2009, luego de una protesta luego de que el éxito de superhéroes “The Dark Knight” no lograra una nominación a mejor película, la academia amplió la categoría de mejor película a hasta 10 películas en un esfuerzo por garantizar que las películas más atractivas en general pasaran el corte. Desde entonces, solo dos películas basadas en cómics han obtenido nominaciones a mejor película: “Black Panther” y “Joker”.

En 2018, cuando la carrera por la mejor película aún estaba dominada en gran medida por el cine de autor, el productor Bill Mechanic criticó a la academia por su elitismo en una carta mordaz en la que anunciaba su renuncia a la junta directiva de la organización. “Durante la última década, hemos nominado a tantas películas independientes más pequeñas que los Oscar parecen que deberían entregarse en una carpa”, escribió. “Lo grande no es inherentemente malo y lo pequeño no es inherentemente bueno”.

Cate Blanchett interpreta a Lydia Tar en “Tar” del director Todd Field. (Cortesía de Focus Features)

Más tarde ese año, la academia anunció la creación de un nuevo premio para honrar el “logro destacado en el cine popular”, solo para descatar la idea menos de un mes después en medio de críticas de que representaba un acto de complacencia mal concebido.

El año pasado, en otra táctica destinada a atraer a los fanáticos casuales del cine, la transmisión presentó el primer (y quizás el último) premio favorito de los fanáticos de los Oscar, votado a través de Twitter. El tema de la burla generalizada en el período previo al programa, el que obtuvo la mayor cantidad de votos al final fue la película de Netflix sobre robos de zombis criticada por la crítica “Army of the Dead”, que fue impulsada a la victoria por el rabioso ejército de devotos en línea del director Zack Snyder. .

Queda por ver si los votantes de la academia finalmente recompensarán uno de los éxitos de taquilla de este año con su premio mayor o si el grupo favorecerá a un David artístico sobre un Goliat más populista.

Solo hay que mirar la propia historia de los Oscar de Cameron para una nota de precaución.

La última vez que Cameron estuvo en la carrera por la mejor película fue en 2010, cuando la primera “Avatar” ganó nueve premios Oscar en camino a convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos.

¿El ganador final ese año? El descarnado drama sobre la guerra de Irak de Kathryn Bigelow “The Hurt Locker”, que recaudó 17 millones de dólares a nivel nacional, la recaudación más baja en ese momento para cualquier ganadora de la mejor película en la historia moderna.

