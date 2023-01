Annie Wersching, estrella de ‘24’ y actriz de doblaje de ‘The Last of Us’, muere a los 45 años

Annie Wersching, una actriz conocida por su trabajo en la serie de televisión “24” y “Runaways”, así como en el videojuego “The Last of Us”, murió. Ella tenía 45 años.

Wersching murió el domingo por la mañana en Los Ángeles después de una batalla contra una forma no especificada de cáncer, dijo su publicista a Associated Press. Una campaña de GoFundMe organizada por su coprotagonista de “Runaways”, Ever Carradine, describió a Wersching como una querida amiga, colega y madre que “vivía para su familia”, “amaba su trabajo” y “apreciaba a sus amigos”.

“A Annie le diagnosticaron cáncer en el verano de 2020. Es una persona privada por naturaleza, y el diagnóstico la hizo aún más”, escribió Carradine, quien creó GoFundMe para el esposo y los hijos de Wersching.

“Quería proteger a sus hijos. Quería mejorar para poder seguir trabajando. Y, sinceramente, no quería hablar de eso. Quería vivir su vida, en sus términos, y estar con su familia”. ... Todos amaban a Annie. Todos. Pero por mucho que la amáramos, ella amaba más a sus hijos”.

En “Runaways” de Marvel, Wersching interpretó al infame líder de la iglesia Leslie Dean. También interpretó a la agente del FBI Renee Walker en el drama criminal de larga duración “24” y prestó su voz a la contrabandista Tess Servopoulos en el popular videojuego “The Last of Us”

En Twitter, el creador de “The Last of Us”, Neil Druckmann, escribió “Acabamos de perder a una hermosa artista y ser humano. Mi corazón está destrozado. Mis pensamientos están con sus seres queridos”.

A Wersching le sobreviven su esposo y compañero actor Stephen Full y sus tres hijos, Freddie de 12 años, Ozzie de 9 y Archie de 4.

