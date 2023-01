Walter Ulloa, magnate de los medios y prolífico coleccionista de arte que elevó a las comunidades latinas, muere a los 74 años

Al crecer en Brawley, California, en los años 50 y 60, en una expansión de tierras de cultivo de cultivos de alfalfa, remolacha azucarera, lechuga y maíz dulce, para entonces Walter Francis Ulloa era un niño atlético. Montaba a caballo y cuando era un adolescente ganó torneos de tenis en todo el Valle Imperial. Pero la radio era su refugio. A Ulloa le encantaba el rock ‘n’ roll y el blues, así como las noticias, y la escuchaba cuando podía, encerrado en su habitación, dando vueltas en su auto o tirado en el patio trasero.

La radio fue una revelación para Ulloa, un vehículo a través del cual podía escuchar a la gente.

“Ese fue el primer sentimiento de su deseo de alzar la voz”, dice la esposa de Ulloa durante 40 años, Alexandra Seros.

Ulloa se convertiría en una fuerza pionera en los medios, dando voz durante cinco décadas a las comunidades latinas en los EE. UU.

Ulloa falleció después de una insuficiencia cardíaca repentina el 31 de diciembre. Había estado disfrutando de una tranquila Nochevieja en casa con su esposa. Tenía 74 años.

“No hay nadie como él”, dice Seros. “Pasó de los primeros días de la transmisión a los medios digitales, una bestia diferente: es increíble lo que logró comenzando con nada más que su mente”.

Ulloa era un periodista de pies a cabeza, dice Seros, y se despertaba a las 5 a.m. todos los días para ingerir un desayuno buffet de periódicos.

“Para él, leer el periódico de la mañana era la oración de la mañana: el Wall Street Journal, el L.A. Times, el New York Times, el Economist”, dice Seros. “Papeles apilados en la casa, por todas partes. Tendría que escabullirme y tirarlos. Era un tipo curioso, quería saberlo todo”.

Los padres de Ulloa, Walter G. Ulloa, el primer contador público mexicano-estadounidense certificado en California según Seros, y Margaret (Vásquez) Ulloa, alentaron su educación. Después de asistir a la USC para especializarse en negocios y a la Facultad de Derecho de Loyola, Ulloa trabajó brevemente para la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles antes de aceptar un trabajo a principios de la década de 1970 en el Programa de Empleo Juvenil de Verano de la ciudad, que colocó a estudiantes de secundaria de comunidades desatendidas como pasantes en organizaciones latinas. . Luego pasó a trabajar en KMEX-TV de Los Ángeles a mediados de la década de 1970, escribiendo comentarios de noticias para Danny Villanueva (también conocido como “Mr. V”, como lo llamaba Ulloa) y eventualmente ascendiendo a director de noticias allí.

Ulloa, quien era mexicano-estadounidense, sintió durante mucho tiempo que los latinos estaban subrepresentados en los medios. Impulsado en parte por esa inequidad, cofundó Entravision Communications en 1996, compró una sola estación de televisión en español en el Valle de Coachella y la convirtió en una red nacional de más de 100 estaciones de estaciones de radio y televisión. de la cual fue presidente y director ejecutivo, es ahora el mayor operador independiente de afiliados de Univision, una cadena de televisión estadounidense en español propiedad de TelevisaUnivision. Entravision se hizo pública en 2000 y ahora es una empresa líder mundial en marketing digital y medios.

Mientras crecía Entravision, Ulloa se interesó particularmente en adquirir “estaciones fronterizas” en pueblos fronterizos, porque creció no muy lejos de la frontera de Mexicali, México, dice Seros.

“Le recordaron de dónde venía”, dice ella. “Sentía que los conocía y que estas personas necesitaban ser reflejadas”.

Juntos, Ulloa y Seros eran una pareja poderosa en el entretenimiento. Seros es una guionista de mucho tiempo que recientemente obtuvo su doctorado de UCLA en estudios de medios cinematográficos; escribió “The Specialist” , protagonizada por los actores Sharon Stone y Sylvester Stallone, y coescribió “Point of No Return”, protagonizada por Bridget Fonda y Gabriel Byrne. Ulloa siempre apoyó su carrera.

Pero más allá del magnate de los medios, y quizás incluso más importante para él, Ulloa fue un feroz defensor de la cultura latina. Formó parte de las juntas directivas de Latino Theatre Company y LA Plaza de Cultura y Artes, así como del Music Center y LA84 Foundation. Fue nombrado miembro de la junta del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C. por el presidente Obama en 2013. En 2014, él y sus dos hermanos menores, Roland y Ronald Ulloa, crearon una fundación latina en la USC en su nombre del Padre.

Walter Ulloa en Entravision con una de sus pinturas favoritas de George Yepes. (From Entravision)

Sin embargo, la dedicación de Ulloa a su herencia se expresó de manera más prominente en el arte. Fue un prolífico coleccionista de artistas chicanos y mexicanos. Coleccionar arte era algo por lo que él y Seros se unían, un pasatiempo que disfrutaban juntos. Recorrieron galerías los fines de semana y durante las vacaciones, particularmente en la Ciudad de México, un destino al que viajaron varias veces: se casaron en una pequeña iglesia en San Miguel de Allende, México, en 1982 y tuvieron un hijo en 1992.

Su primera compra de arte fue una pintura de Javier Arévalo, en la Ciudad de México, por $ 330, enmarcada; la segunda fue una obra de Vladimir Cora, comprada en Palm Springs y pagada en cuotas mensuales.

Arte de artistas como Gronk, Patssi Valdez, Carlos Mérida, John Valadez, Manuel Álvarez Bravo, Vincent Valdez, Francisco Toledo, Graciela Iturbide, Francisco Corzas, Camille Rose Garcia y otros ahora cuelgan en las paredes de su casa estilo italiano-mediterráneo de la década de 1930 en Pacific Palisades. Otras obras, incluida una enorme pintura de George Yepes, llenaron la oficina de Ulloa en Santa Mónica. Los trabajos adicionales están escondidos en el almacenamiento.

Una obra de Patssi Valdez, una de las artistas chicanas que Ulloa coleccionó. (Patssi Valdez)

El coleccionista de arte chicano y actor y comediante Cheech Marin ayudó a fomentar el interés de Ulloa por coleccionar artistas chicanos.

“Él nos enfocó: ‘¿Has oído hablar de Carlos Almaraz?’ ‘¿Has oído hablar de John Valadez?’”, Dice Seros. “Íbamos a cenar a su casa en Palisades, y antes de eso, en Malibu, y él nos mostraba su arte y hablaba sobre él”.

Ulloa y Seros fueron donantes del Cheech Marin Center for Chicano Art & Culture (o “el Cheech”, como se le conoce), que abrió sus puertas en el Museo de Arte de Riverside el año pasado.

“Yo era el único que en ese momento coleccionaba artistas chicanos a gran nivel”, dice Marin sobre principios de los 80. “Estaba preguntando a los distribuidores: ‘¿Hay alguien más coleccionando?’. Uno de ellos dijo: ‘Hay un tipo, es el jefe de Entravision’. Así que me propuse conocerlo. Le mostré lo que estaba haciendo y se convirtió en un gran campeón”.

Marin dice que el patrocinio de Ulloa ayudó a elevar a los artistas chicanos ante los ojos de los marchantes. “Jugó un papel decisivo al mostrarles a las galerías que era viable comprar su arte, el único idioma que realmente entendían”, dice Marin.

José Luis Valenzuela, director artístico de la Compañía de Teatro Latino, que lleva mucho tiempo funcionando, dice que Ulloa era una “voz esencial” en la junta y un amigo cercano. Ulloa sirvió en la junta durante unos 20 años, ofreciendo orientación, investigando problemas y apoyando recaudaciones de fondos conectando el teatro con artistas para subastas o comprando obras de arte en eventos. También fue uno de los principales donantes de la producción navideña anual de la compañía de teatro, “La Virgen de Guadalupe”, que se llevó a cabo en el centro de la ciudad en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles con alrededor de 100 miembros del elenco.

“Era uno de los grandes donantes de esa producción todos los años”, dice Valenzuela. “Fue una cantidad constante que dio e hizo posible el espectáculo todos los años: nuestro regalo para la comunidad”.

El nivel de dedicación de Ulloa a la junta fue único, dice Valenzuela. Era un hombre supremamente ocupado, que dirigía un conglomerado de medios de comunicación global, pero aun así encontró tiempo para asistir a las reuniones de la junta en persona. Cuando no podía, siempre enviaba a alguien para que lo representara allí y lo interrogara después. “Estaba muy interesado en la comunidad y muy interesado en las artes. Totalmente comprometido.”

El hijo de Ulloa, Bruno Seros-Ulloa, de 30 años, comparte la ética de trabajo de su padre. Seros-Ulloa, diseñador de ropa, ahora es presidente de una de las estaciones de su padre, LATV, que ha remodelado como una estación en su mayoría en inglés dirigida a los millennials. Seros-Ulloa le da crédito a su padre por nutrir su conocimiento empresarial.

En los últimos años, Seros-Ulloa y su padre se habían vuelto especialmente cercanos.

“Cuando era más joven, pensaba que éramos tan diferentes; a medida que fui creciendo, me di cuenta de lo similares que éramos en términos de nuestra tenacidad y pasión y de expresar nuestra herencia latina”, dice Seros-Ulloa. “Observé entre bastidores cómo operaba su negocio. Me inculcó una confianza que ni siquiera sabía que tenía hasta que se convirtió en el liderazgo de LATV. Sutil y silenciosamente me dio la fuerza para ser el hombre que soy hoy, no solo en mi carrera, sino como alguien que puede caminar con confianza en el mundo”.

Media visionary Walter Ulloa loved boating — the sea calmed him. (From Alexandra Ulloa)

La carrera de Ulloa tuvo una gran amplitud e impacto. Pero Seros lo describe profesionalmente como un líder tranquilo, humilde y afectuoso. No buscaba ser el centro de atención ni le gustaba hablar de sí mismo, dice ella, y prefería hacer preguntas a quienes lo rodeaban. Era optimista y dio generosamente a través de su filantropía, a menudo de forma anónima.

Seros dice que su mantra profesional era: “Nosotros, como latinos, necesitamos vernos reflejados en los medios, y tenemos la demografía, los números, en los EE. UU. para hacerlo”.

A Ulloa le encantaba viajar, eso alimentaba su curiosidad, y le encantaban los paseos en bote y los pueblos portuarios. El mar lo calmó.

“Le encantaba navegar a un puerto nuevo, le encantaban los rituales diarios de la gente, observarlos: las familias juntas, el perro, los niños jugando”, dice Seros.

Ulloa fue un campeón de Los Ángeles, su hogar durante más de 55 años, de todos los latinos y sobre todo de los artistas chicanos y mexicanos.

“Todavía existe este sesgo hacia el arte chicano”, dice Seros. “Como, ¿por qué no hay más artistas chicanos en el Whitney? Y Walter lo sintió. No tenía un chip en el hombro, pero quería romperlo”.

A Ulloa le sobreviven su esposa Alexandra Seros, su hijo Bruno Seros-Ulloa, sus hermanos Roland y Ronald, su cuñada Soo-Bin, sus sobrinos Luis y Anthony y su sobrina Madeline.

