‘Me oirán hasta el cielo’: Peso Pluma agota los boletos para su concierto en Irving

“Para mí, Peso Pluma es un sueño, una meta”, dijo en español Antonio “Toñito” Fidel, trombonista de la banda de Peso Pluma. Otros miembros de la banda describieron al rapero mexicano de 24 años como “de la familia”.

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido profesionalmente como Peso Pluma, llevó su gira Doble P a otra presentación en Texas el sábado en The Pavilion at Toyota Music Factory en Irving, donde agotó los boletos para su espectáculo, después de haber actuado en el Dickies Arena de Fort Worth en julio.

Peso Pluma saltó a la fama con su dueto “Ella Baila Sola” con la banda mexicana Eslabón Armado, que alcanzó el número uno en la lista Billboard Global 200, según NPR .

El rapero abrió el concierto del sábado por la noche con “La Melena”, de su segundo álbum, y “El Belicón”, su reciente éxito, que también encabezó las listas de Billboard y se hizo viral en las redes sociales.

Aunque esta es su primera gira por Estados Unidos, Peso Pluma no tuvo reparos en interactuar con el público.

El público gritó “Doble P” al unísono justo antes de que interpretara “El Rubicón”, animando a los asistentes a cantar sus corridos con él. Muchos fans iluminaron al público con luces y algunos incluso se subieron a sus sillas, solo para verlo mejor.

Peso Pluma también es famoso por sus movimientos de baile en el escenario, que también parecieron encantar al público.

En la presentación de su nuevo álbum, “Génesis”, Peso Pluma rapea y canta sobre su vida antes de la fama, su ascenso, el amor y el romance y, por supuesto, los pegadizos himnos que gustan a los jóvenes.

El público del sábado siguió rugiendo cuando empezó a interpretar “Zapata”. Cantó en español: “Haciendo la labor / Comencé allá en la frontera luego agarré viada”, en homenaje al revolucionario mexicano Emiliano Zapata .

Tras la inspiradora canción, preguntó al público en español: “¿A quién le gusta el rap aquí en Irving?” y sacó a su telonero, Alemán, de quien dijo que es el “mejor rapero mexicano”.

Aunque nació en México, Peso Pluma también tiene lazos con Texas . Estudió en una preparatoria de San Antonio , donde le resultó fácil establecerse, teniendo en cuenta la comunidad chicana de la ciudad, según declaró a la revista Variety.

“Esto es algo grande para mí porque crecí escuchando esto”, dijo Peso Pluma sobre no solo rapear para el público sino hacerlo en su primera gira por Estados Unidos. “Es súper padre estar rapeando para todos ustedes aquí en Texas”.

“Y con este corrido me van a escuchar hasta el cielo”, dijo al público mientras comenzaba a interpretar “Nueva Vida”, que según Peso Pluma, es su canción favorita de su último disco.

En “Nueva Vida”, Peso Pluma reflexiona sobre su éxito y su vida como músico famoso en la letra en español: “23 y ya ando de arriba p’abajo”. Continuó la canción describiendo su determinación: “Voy por buen camino, siempre lo he notado”.

Pero no se olvidó de mencionar el apoyo que ha recibido de sus seres queridos cuando cantó la letra en español de la canción, “Buenos amigos los que a mí me han rodeado” y “Siempre buena vida me dieron mis padres”.

Rápidamente avanzó en su set para enamorar a las asistentes de la noche cantando “Chanel”, una desgarradora canción sobre una relación fallida.

Varias fans cantaron con él: “Me muero por ver tus ojos al volver”, en lo que empieza siendo esperanzador en “Chanel”. Pero Peso Pluma luego termina la canción con una nota abatida: “Cometimos errores que no se arreglan ya / Cuento de nunca ya acabar / Vamos a aceptar / Tú por aquí / Yo por allá”.

Con los fans ansiosos por escuchar más éxitos, el rapero pasó a canciones más pegadizas como “El Azul”, pero no se olvidó de cantar “Luna”, una sentida súplica a la luna para que cuide de un amor perdido.

Rodeado de luces azules y moradas, el rapero hizo más lenta su coreografía mientras cantaba suavemente en español: “Cuídala / Mi luna, tú la ves por siempre / Dile que no me verá / Pero tú sí estarás”.

El rapero terminó la noche fuerte con otros de sus éxitos populares como “Lady Gaga”, “AMG” y la canción que le ayudó a saltar a la fama, “Ella Baila Sola”, donde no pudo evitar bajar el micro y ver y escuchar al público cantar sus canciones.

Continúa su gira y tenía previsto actuar en Tulsa, Oklahoma , el domingo por la noche. También tiene programadas otras dos actuaciones en Texas –en Laredo e Hidalgo– antes de actuar en Ciudad de México. Finalizará la gira con cuatro actuaciones en California .

