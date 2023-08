Christian Nodal, Álex Lora y Jay Wheeler le ponen sabor al fin de semana

El sonido de los años 80 regresa con la llegada de Boy George y Culture Club, el grupo británico de finales de la década de los 70 que mezcló el estilo glam rock y los elementos del post-punk para crear una nueva senda de la música pop. ¿Quién no recuerda los clásicos “Karma Chameleon”, “Do You Really Want to Hurt Me”, “I’ll Tumble 4 Ya” y “Time (Clock of the Heart)”? Eso y más estará irrumpiendo el escenario del Hollywood Bowl durante dos noches llenas de aquella “new wave” de la época con el blue-eyed soul, los toques de reggae, calypso, salsa y country. Con su extravagante sentido del estilo, Boy George unirá una vez más a personas de diferentes culturas, orígenes y etnias en una misma sala al aire libre. Boy George compartirá el escenario con el trío Berlín que explora la música electrónica contemporánea.

Boy George se presenta durante dos noches en el Hollywood Bowl. (Rob Grabowski/Invision/AP)

