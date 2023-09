Música y tradición en la celebración de las Fiestas Patrias de México y Centroamérica

Para conmemorar las fiestas patrias de Centroamérica, el público podrá disfrutar de un evento cultural y musical con diferentes expresiones artísticas folclóricas y degustación de platillos emblemáticos de países como El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala y Honduras. En este evento cívico-cultural estarán presentes las autoridades consulares y miembros de la comunidad centroamericana, así como artistas y demás personalidades

Este fin de semana se celebran las fiestas patrias de México y Centromérica. (Fiestas Patrias)

Cuándo: 15 de septiembre, 6 pm

Dónde: Church of Scientology of the Valley 11455 Burbank Blvd, North Hollywood

Admisión: Gratuita