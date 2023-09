‘American Fiction’ gana premio del público en Toronto

(Claire Folger / Associated Press)

“American Fiction” de Cord Jefferson, una mordaz sátira protagonizada por Jeffrey Wright como un académico desilusionado, ganó el codiciado premio del público en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF por sus siglas en inglés), un referente en la carrera por el Oscar.

“American Fiction” es el debut como director de Jefferson, el veterano guionista televisivo de “Watchmen” y “Succession”. Es una adaptación de la novela “Erasure” de Percival Everett de 2001. La película, sobre un autor que resiente que la industria literaria sólo esté interesada en “libros negros” que atienden a los estereotipos del público blanco, surgió como un gran éxito en TIFF, donde fue galardonada el domingo.

Las ganadoras del premio del público de Toronto, votadas por los asistentes al festival, suelen ser candidatas a mejor película en los Premios de la Academia. Desde 2012, todas las ganadoras del premio, llamado en inglés People’s Choice, del TIFF han obtenido una nominación a mejor película. En 2018, cuando ganó “Green Book” (“Green Book. Una amistad sin fronteras”), sirvió para revelar a la película como una contendiente sorpresa de la temporada de premios. Finalmente, el filme de Peter Farrelly se llevó la estatuilla a la mejor película en los Oscar. El año pasado, “The Fabelmans” (“Los Fabelman”) de Steven Spielberg ganó el máximo premio de Toronto.

La primera finalista fue “The Holdovers” de Alexander Payne, protagonizada por Paul Giamatti como un maestro cascarrabias de un internado encargado de quedarse con un puñado de estudiantes durante las vacaciones de Navidad en la década de 1970. La segunda finalista fue “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El chico y la garza”) de Hayao Miyazaki, la última película del maestro del anime japonés para Studio Ghibli.

“American Fiction”, que MGM estrenará en cines el 3 de noviembre, es protagonizada por Sterling K. Brown, Issa Rae y Tracee Ellis Ross. En una entrevista, Jefferson dijo que conectó inmediatamente con el libro de Everett.

“Estaba teniendo exactamente las mismas conversaciones con colegas negros en ambas profesiones: ¿Por qué siempre escribimos sobre la miseria, el trauma, la violencia y el dolor infligidos a los negros?”, dijo Jefferson. ”¿Por qué es esto lo que la gente espera de nosotros? ¿Por qué es esto lo único que tenemos para ofrecer a la cultura?

El Festival Internacional de Cine de Toronto, que finaliza el domingo, se vio disminuido este año debido a las huelgas de actores y guionistas en curso. Las alfombras rojas de los estrenos transcurrieron en su mayoría sin estrellas de cine, lo que restó parte del revuelo que suele generar el festival de cine más grande de América del Norte. Esto siguió a un Festival de Cine de Venecia igualmente afectado por la huelga, donde el máximo premio del festival, el León de Oro, fue para “Poor Things” (“Pobres criaturas”) de Yorgos Lanthimos. Esa película se saltó el TIFF.

La ganadora del premio del público a documental fue “Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe” y el premio Midnight Madness fue para “Dicks: The Musical” de Larry Charles. Los premios del jurado fueron otorgados a “Dear Jassi” de Tarsem Singh Dhandwar, ganador de la sección Platform, y a “Seagrass” Meredith Hama-Brown, que se llevó el premio FIPRESCI de la crítica internacional.

