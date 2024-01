Los máximos premios de Sundance son para ‘In the Summers’ y ‘Porcelain War’

El Festival de Cine de Sundance anunció sus premios anuales durante una presentación en Park City, Utah, el viernes por la mañana. “In the Summers”, escrita y dirigida por Alessandra Lacorazza, ganó el gran premio del jurado del concurso dramático de Estados Unidos por su historia sobre las visitas de dos hermanas a su padre en Nuevo México. “Porcelain War”, dirigida por Brendan Bellomo y Slava Leontyev, se llevó el gran premio del jurado estadounidense al documental. La película es un recorrido por artistas que viven en medio de la guerra en Ucrania.

Pasando al cine mundial, el premio dramático del gran jurado fue para “Sujo”, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, una historia sobre la mayoría de edad que se desarrolla en el contexto de la violencia de los cárteles de la droga mexicanos. El gran premio del jurado al documental fue otorgado a Silje Evensmo Jacobsen por “A New Kind of Wilderness”, una mirada a una familia que vive en un bosque remoto de Noruega y se adapta a la vida moderna.

El premio al innovador NEXT fue para “Little Death” de Jack Begert, una historia de adicción ambientada en Los Ángeles.

El premio al favorito del festival, elegible para películas de todas las secciones de la programación, fue para “Daughters” de la competencia de documentales estadounidenses, una crónica de cuatro niñas que crecen mientras sus padres cumplen sentencias en prisión.

Los premios del público fueron para “Dìdi (弟弟)”, dirigida por Sean Wang, quien fue nominado al Premio de la Academia esta semana por el corto documental “Nai Nai & Wài Pó”. El premio del público al documental estadounidense también fue para la premiada por el jurado “Daughters”, mientras que el premio del público para el concurso mundial de documentales fue para la película noruega “Ibelin”, dirigida por Benjamin Ree. El premio del público para el cine dramático mundial fue para “Girls Will Be Girls”, dirigida por Shuchi Talati, ambientada en un internado para niñas en el Himalaya. El premio del público NEXT lo ganó “Kneecap” de Rich Peppiatt, un perfil del trío de rap en irlandés del mismo nombre.

Otros premios del jurado fueron para Lacorazza por la dirección de “In the Summers” y Jesse Eisenberg por el guión de “A Real Pain”. Los premios especiales del jurado fueron para “Dìdi (弟弟)” por su interpretación en conjunto y, por su interpretación destacada, para Nico Parker por “Suncoast”.

En la competencia de documentales de Estados Unidos, Julian Brave NoiseCat y Emily Kassie ganaron el premio de dirección por “Sugarcane”, Carla Gutiérrez ganó por la edición de “Frida” y se otorgó un premio especial del jurado por el trabajo sonoro de “Gaucho Gaucho”. El premio especial del jurado por el “arte del cambio” fue para “Union”.

Izaac Wang en la película “Dìdi (弟弟)” de Sean Wang. (Sundance Institute)

En la competencia mundial de cine dramático, un premio adicional fue para Raha Amirfazli y Alireza Ghasemi por dirigir “En la tierra de los hermanos”. Peter Raeburn recibió un premio especial del jurado por música original por “Handling the Undead” y un premio especial del jurado por actuación fue para Preeti Panigrahi por “Girls Will Be Girls”.

Por documental de cine mundial, Benjamin Ree ganó el premio de dirección por “Ibelin”. El premio especial del jurado a la artesanía fue para “Nocturnos”. El premio a la innovación cinematográfica fue para Johan Grimonprez por “La banda sonora de un golpe de estado”. El premio especial del jurado por NEXT fue para “Desire Lines”.

La 40ª edición del Festival de Cine de Sundance concluye el domingo.

