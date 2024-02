‘Oppenheimer’ gana siete premios, incluyendo mejor película, en los BAFTA

Show more sharing options

La épica atómica “Oppenheimer” ganó siete premios, incluyendo mejor película, dirección y actor, en la 77ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) el domingo, consolidando su estatus de favorita para los Oscar del próximo mes.

La fantasía gótica “Poor Things” (“Pobres criaturas”) se llevó cinco premios y el drama sobre el Holocausto “The Zone of Interest” (“Zona de interés”) ganó tres.

Christopher Nolan se llevó su primer BAFTA a la mejor dirección por “Oppenheimer”, y Cillian Murphy ganó el premio al mejor actor por interpretar al físico J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica.

Murphy dijo que estaba agradecido por encarnar a un personaje “tan colosalmente” complejo.

Emma Stone fue nombrada mejor actriz por dar vida a la salvaje y enérgica Bella Baxter en “Poor Things”, un espectáculo visual de estilo steampunk que ganó premios por efectos visuales, diseño de producción, diseño de vestuario y maquillaje y peluquería.

“Oppenheimer” tuvo 13 nominaciones, pero no rompió el récord de nueve trofeos, establecido en 1971 por “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (“Dos hombres y un destino”).

Ganó la carrera del premio a mejor película contra “Poor Things”, “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”), “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”) y “The Holdovers” (“Los que se quedan”). “Oppenheimer” también ganó trofeos por edición, cinematografía y música original, así como el premio al mejor actor de reparto para Robert Downey Jr.

Da’Vine Joy Randolph fue nombrada mejor actriz de reparto por interpretar a una cocinera de un internado en “The Holdovers” y dijo que sentía una “responsabilidad que no tomo a la ligera” por contar las historias de personas subrepresentadas como su personaje Mary.

“Oppenheimer” enfrentó una dura competencia en lo que fue ampliamente considerado un año destacado para el cine y una temporada de premios energizada por el fin de las huelgas de actores y guionistas que paralizaron Hollywood durante meses.

“The Zone of Interest”, una película de producción británica filmada en Polonia con un elenco mayoritariamente alemán, fue nombrada mejor película británica y mejor película de habla no inglesa, una combinación que se dio por primera vez, y también se llevó el premio a mejor sonido, el cual ha sido descrito como la verdadera estrella de la película.

El inquietante drama de Jonathan Glazer se desarrolla en la casa de una familia junto a los muros del campo de exterminio de Auschwitz, cuyos horrores se escuchan e insinúan, en lugar de verse.

“Los muros no son nuevos desde antes o después del Holocausto, y parece claro en este momento que deberíamos preocuparnos por la muerte de personas inocentes en Gaza, Yemen, Mariúpol o Israel”, dijo el productor James Wilson. “Gracias por reconocer una película que nos pide pensar en esos espacios”.

El filme sobre la guerra de Ucrania “20 Days in Mariupol” (“20 días en Mariúpol”) producido por The Associated Press y la serie “Frontline” de PBS, ganó el premio al mejor documental.

“Esto no se trata de nosotros”, dijo el cineasta Mstyslav Chernov, quien capturó la desgarradora realidad de la vida en la ciudad sitiada con un equipo de AP. “Se trata de Ucrania, de la gente de Mariúpol”.

Chernov dijo que la historia de la ciudad y su caída en la ocupación rusa “es un símbolo de lucha y un símbolo de fe. Gracias por empoderar nuestra voz y sigamos luchando”.

La ceremonia de premiación, presentada por la estrella de “Doctor Who” David Tennant, quien llegó al escenario con un tartán escocés y una blusa de lentejuelas mientras cargaba a un perro llamado Bark Ruffalo, fue un aperitivo deslumbrante con acento británico para los Premios de la Academia de Hollywood. Los BAFTA son seguidos de cerca en busca de pistas sobre quién podría ganar en los Oscar el 10 de marzo.

El premio al mejor guion original fue para el drama judicial francés “Anatomie d’une chute”. La película sobre una mujer que juzgada por la muerte de su marido fue escrita por la directora Justine Triet y su pareja, Arthur Harari.

“Es una ficción, y estamos razonablemente bien”, bromeó Triet.

Cord Jefferson ganó el premio al mejor guion adaptado por la satírica “American Fiction”, sobre las luchas de un novelista afroamericano

Jefferson dijo que esperaba que el éxito de la película “tal vez cambie la opinión de las personas que están a cargo de dar luz verde a películas y programas de televisión, les permita ser menos reacios al riesgo”.

La épica histórica “Killers of the Flower Moon” tuvo nueve nominaciones a los premios cinematográficos, oficialmente llamados EE BAFTA, pero se fue a casa con las manos vacías.

También hubo desaires para la película biográfica sobre el director de orquesta Leonard Bernstein “Maestro”, que tuvo siete nominaciones, pero no ganó ningún premio. Tampoco lo hicieron la historia de amor salpicada de dolor “All of Us Strangers” (“Todos somos extraños”), con seis nominaciones, y la comedia dramática de guerra de clases “Saltburn”, con cinco.

“Barbie”, la mitad de encontronazo de verano “Barbenheimer” de 2023 y la película más taquillera del año, también se fue a casa con las manos vacías tras recibir cinco nominaciones. La directora de “Barbie”, Greta Gerwig, no obtuvo una nominación en el apartado de dirección ni para los BAFTA ni para los Oscar, en lo que fue considerado por muchos como un gran desaire.

La Academia Británica de Cine introdujo cambios para aumentar la diversidad de los premios en 2020, cuando ninguna mujer fue nominada a mejor dirección por séptimo año consecutivo y los 20 nominados en las categorías de actuación eran blancos. Sin embargo, Triet fue la única mujer entre los seis nominados a mejor dirección de este año.

El premio de actor en ascenso, la única categoría decidida por votación del público, fue para Mia McKenna-Bruce, estrella de “How to Have Sex” (“Cómo tener sexo”).

Antes de la ceremonia, los nominados, entre ellos Bradley Cooper, Carey Mulligan, Emily Blunt, Rosamund Pike, Ryan Gosling y Ayo Edebiri, desfilaron por la alfombra roja en el Royal Festival Hall de Londres, junto con los presentadores Andrew Scott, Cate Blanchett, Idirs Elba y David Beckham.

El invitado de honor fue el príncipe Guillermo, en su papel de presidente de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Llegó sin su esposa, Catalina, quien se recupera de una cirugía abdominal que le realizaron el mes pasado.

La ceremonia incluyó actuaciones musicales de la estrella de “Ted Lasso” Hannah Waddingham, cantando “Time After Time”, y Sophie Ellis-Bextor, quien interpretó su éxito de 2001 “Murder on the Dancefloor”, el cual volvió a las listas de popularidad tras aparecer en “Saltburn”.

La curadora de cine June Givanni, fundadora del Archivo de Cine Panafricano June Givanni, fue honrada por su destacada contribución británica al cine, mientras que la actriz Samantha Morton recibió el más alto honor de la academia, el BAFTA Fellowship.

Morton, quien creció en hogares de acogida e instituciones infantiles, dijo que “la representación importa”.

“Las historias que contamos tienen el poder de cambiar la vida de las personas”, dijo. “El cine cambió mi vida, me transformó y me trajo hasta aquí.

“Dedico este premio a todos los niños bajo cuidado, o que han estado bajo cuidado y que no sobrevivieron”.

Hilary Fox contribuyó a esta historia.