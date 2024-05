Los Beach Boys recuerdan años de armonía y angustia en documental

“The Beach Boys” el nuevo documental que se estrena el viernes en Disney+ tiene una mezcla diversa de voces y emociones.

Los hermanos Wilson, Brian, Carl y Dennis, junto con su primo Mike Love y su amigo Al Jardine, crearon una revolución armónica a las voces grupales con su sonido del sur de California que iluminó la década de 1960 con canciones como “I Get Around”, “Good Vibrations” y “God Only Knows”.

En el documental sobre la agrupación, el director Frank Marshall tomó historias de las seis décadas de angustia y armonía de la banda, y trató de hacerlas más amplias y brillantes, mezclando tantas voces como fuera posible.

Anuncio

“Fue la mezcla de todo”, dijo Marshall a The Associated Press en una entrevista conjunta con Love y Jardine en un estudio de grabación de Hollywood. “Es la mezcla no sólo de la historia familiar, sino la mezcla de las armonías. Si le quitaras un elemento, no tendrías a los Beach Boys”.

Love, de 83 años, dijo que el proyecto de Marshall fue “un esfuerzo monumental” para todos los involucrados y que “nunca habían hecho tanta promoción en toda nuestra vida”.

“Este tipo aquí, Frank, es capaz de tomar toda esa ridícula cantidad de información y convertirla en un documental coherente y maravilloso que realmente da no sólo una mirada a los individuos, sino también al impacto colectivo”, dijo.

La película incluye extensas entrevistas con el vocalista Love y el cantante y guitarrista Jardine, de 81 años. Y se basa en muchas entrevistas de archivo para dar las perspectivas del cantante y guitarrista Carl Wilson, quien murió de cáncer en 1998 a los 51 años, el cantante y baterista Dennis Wilson, quien se ahogó en un puerto del área de Los Ángeles en 1984 a los 30 años, y a su hermano mayor Brian, la mente detrás del sonido de la banda.

Brian Wilson, de 81 años, hace apariciones actuales en la película de Marshall, incluida una emotiva escena hacia el final, cuyos detalles es mejor dejar reservados para el público. Pero el deterioro mental, que recientemente llevó a sus seres queridos a establecer una tutela judicial para él, hizo que sus contribuciones fueran limitadas.

A menudo, la admiración de los medios de comunicación por la música del grupo se centra por completo en el mayor de los Wilson, por lo que muchos consideran su inigualable imaginación e innovación musical. El documental de Marshall no hace nada para restar importancia a su genio, pero enfatiza que no estaba solo.

Rara vez se reconoce, por ejemplo, que Love escribió las letras de decenas de canciones, incluidas “I Get Around”, “California Girls”, “Help Me Rhonda” y la dulcemente poética “Good Vibrations”, en su automóvil de camino a la sesión para grabarlas.

El padre de los Wilson y primer mánager de la banda, Murry Wilson, en uno de los muchos momentos de mala gestión que se muestran en el documental, vendió el catálogo de canciones de los Beach Boys por 700.000 dólares en 1969 sin consultar con el grupo, y dejó el nombre de Love como colaborador.

“Es duro”, dijo Love a la AP, “cuando tu tío vende tus canciones sin darte ningún crédito. Y realmente golpeó duro a Brian”. Pero, añade Love, “lo bueno es que yo contribuí. Mi primo y yo escribimos juntos algunas canciones geniales”.

La venta subrepticia realizada por Murry Wilson llevó a que los derechos de la canción se convirtieran en una maraña que durante años impidió que Marshall, que hizo documentales similares sobre los Bee Gees en 2022 y Carole King y James Taylor en 2020, hiciera la película de los Beach Boys con la que había soñado durante mucho tiempo. Pero la reciente compra de los derechos por parte de su amigo Irving Azoff le dio luz verde.

La película de Marshall también incluye las voces de David Marks, quien estuvo brevemente en el grupo en sus inicios; Bruce Johnston, que se convirtió en Beach Boy en 1965; y fans famosos de varias generaciones, como Don Was, Lindsey Buckingham y Janelle Monae.

“The Beach Boys” no rehúye a los momentos menos soleados de su historia, incluidos los coqueteos de Dennis Wilson con la familia Charles Manson (antes de su notoriedad como culto asesino) y su oscuro y devastador ahogamiento.

También examina los problemas de salud mental que dejaron a Brian Wilson incapaz de hacer música durante largos períodos, y las amargas disputas relacionadas con la banda que se convirtieron en disputas familiares más amplias.

El amor se reduce a lágrimas en la película cuando habla de su distanciamiento con su primo Brian y su deseo de decirle que lo ama.

Los momentos más felices también son abundantes, especialmente desde los primeros años. Jardine se emociona en la película cuando cuenta que hicieron audición a capella para su madre, cantándole una melodía de Four Freshmen y la primera canción original de los Beach Boys, “Surfin”, para que pudieran comprar instrumentos y convertirse en una banda de verdad.

“Ella trabajaba en un Macy’s y ganaba unos 300 dólares al mes”, dijo Jardine a AP. “Nos entregó los 300 dólares”.

Eso haría posible el surgimiento de The Beach Boys, un nombre, dijo Jardine, que nunca le gustó.

Love dijo que trata de dejar de lado la amargura y concentrarse en esos momentos.

“Conocemos el impacto de la música de The Beach Boys. Se ha sentido en todo el mundo”, dijo. “Tenemos mucho más por lo que estar agradecidos que por lo que arrepentirnos”.