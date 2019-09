Opinión: Donald Trump está repitiendo un momento como el de Luis XIV. Se considera por encima de la ley

Con la demanda que presentó el jueves contra el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, Jr., el presidente Trump busca colocarse por encima de la ley. Al igual que Luis XIV de Francia, parece creer “l’état c’est moi” (El Estado soy yo).

La demanda le pide a la corte que bloquee una citación del gran jurado que Vance emitió a la Organización Trump y los contadores externos del presidente para obtener ocho años de declaraciones de impuestos, incluidas las de cinco años antes de asumir el cargo.

Vance afirma que las declaraciones de impuestos de Trump pueden, entre otras cosas, ser relevantes para su investigación de los pagos de 2016 a Stormy Daniels, supuestamente para evitar que hablara sobre una supuesta relación sexual que tuvo con Trump una década antes.

Es difícil ver cómo incluso Clarence Thomas podría ponerse del lado de Trump en este caso.

Anuncio

La ley deja muy claro que los presidentes no son inmunes al enjuiciamiento penal, y la Corte Suprema sostuvo en un caso que involucra a Richard Nixon que un presidente en ejercicio podría ser citado para presentar documentos en una investigación criminal.

Más recientemente, este punto se hizo presente dos veces en el informe de Mueller, un documento que Trump ha dicho repetidamente que lo exonera. “La conclusión de que el Congreso puede aplicar las leyes de obstrucción al ejercicio corrupto del presidente de los poderes de la oficina está de acuerdo con nuestro sistema constitucional de controles y equilibrios y el principio de que ninguna persona está por encima de la ley”, asevera el informe. Continúa diciendo que “la protección del sistema de justicia penal de los actos corruptos de cualquier persona, incluido el Presidente, concuerda con el principio fundamental de nuestro gobierno de que ninguna persona en este país está por encima de la ley”.

Anuncio

El mandatario presentó acciones legales similares, ahora pendientes en la Corte de Apelaciones del 2. ° Circuito de EE.UU, para bloquear las citaciones emitidas por la Cámara de Representantes. Esas citaciones involucraron a Deutsche Bank, que ha prestado a la compañía de bienes raíces de Trump cientos de millones de dólares a lo largo de los años. Según se informa, Trump aún le debe al banco $360 millones, y los legisladores han dicho que están buscando los registros como parte de una investigación sobre una posible “influencia extranjera en el proceso político de Estados Unidos”. En su demanda que busca bloquear esas citaciones, Trump argumentó que la Cámara de Representantes buscó sus declaraciones con fines políticos inadecuados, y esa investigación es exclusiva del poder ejecutivo, que él dirige.

En el caso que desafía las citaciones de Vance, Trump hace un intento poco convincente de afirmar, sin apoyo, que Vance está aliado con los demócratas de la Cámara, pero simplemente no pasará. Tampoco puede afirmar plausiblemente que haya problemas con el equilibrio de poder federal. Vance es un fiscal de la corte estatal, y su jurisdicción son violaciones criminales de la ley estatal, no de la ley federal. La posición de Trump como jefe del poder ejecutivo y como el principal agente de la ley de la nación debería ser irrelevante. Aún así, los abogados del presidente dicen que la citación de Vance plantea “importantes problemas constitucionales”.

La demanda argumenta que, como jefe de la rama ejecutiva del gobierno federal, Trump no puede ser investigado por una soberanía separada, a saber, el estado de Nueva York, mientras esté en el cargo.

Los abogados de Trump tienen razón en una cosa. Hay, como afirman, una cuestión constitucional importante, y es que nadie está por encima de la ley. Por esa razón, Trump debería perder tanto el caso del Deutsche Bank como el de Vance. Si gana algo, será distracción y demora.

James D. Zirin es abogado y autor del próximo libro, “Plaintiff in Chief — A Portrait of Donald Trump in 3500 Lawsuits.”

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí