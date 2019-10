No conozco a nadie que no esté frustrado, entristecido y horrorizado por nuestra crisis de personas sin hogar.

Las ciudades de carpas, las aceras llenas de basura, las tiendas para bicicletas son señales de una gran apocalipsis social.

Hemos fallado en una escala masiva.

Debido a eso, simplemente no puedo culpar a las personas que viven en automóviles o camionetas.

Para muchos propietarios de viviendas en barrios como Venice, los habitantes de los vehículos son un flagelo.

Para un hombre sin hogar llamado Gary Gallerie, esto ha representado una oportunidad de hacer negocio.

Hace algunos años, Gallerie, un ex conductor de camiones de cerveza y vendedor de la Serie Mundial de Póker, decidió comprar camionetas baratas y alquilarlas a personas sin hogar o que no podían pagar apartamentos.

Gary Gallerie con una de las furgonetas que posee las cuales están estacionadas principalmente en el área de Venice. (Los Angeles Times)

La idea se le ocurrió después de que la camioneta de unos amigos fue confiscada.

Compró su camioneta en una subasta y les hizo un trato: si le pagaban una pequeña cantidad mensual durante 22 meses, podrían recuperar la camioneta. Después de 17 meses, sin embargo, encontraron un apartamento.

“La hice en grande”, dijo Gallerie, de 70 años, el viernes por la tarde mientras estábamos sentados en un banco en el paseo marítimo de Venice. “Obtuve el dinero del alquiler por 17 meses y la camioneta. Y dije: ‘Vaya, qué buena manera de sacar a la gente de la calle, simplemente alquilaré camionetas’”.

El ‘señor van’ de Venice comenzó así su negocio.

Tomó un préstamo de una tarjeta de crédito de $8.500 y comenzó a comprar camionetas viejas, en su mayoría de particulares.

Su flota asciende a 13. Nueve están estacionados en Venice en el barrio residencial moderno entre Pacific Avenue y Abbot Kinney Boulevard. Los alquileres mensuales varían de $150 al mes a $300.

La mayoría de sus furgonetas tienen pequeñas calcomanías en las ventanas traseras: “La vida en una Van no es un crimen”.

“He puesto un distintivo en todas las mías”, dijo. “No me importa si los vecinos saben cuáles son mis camionetas. Mis furgonetas están limpias. No son las que tienen toda la basura a su alrededor”.

De hecho, las calcomanías fue la manera en que lo rastreé después de leer sobre su negocio en el Santa Monica Daily Press.

El viernes, monté mi bicicleta por Venice, buscando sus calcomanías. Encontré a uno de sus inquilinos, que llamó a Gallerie quien estaba pasando el rato en el paseo marítimo, así que fui en bicicleta y me encontré con él.

Gallerie fue notablemente abierto conmigo sobre su negocio. Lleva 15 años viviendo felizmente en vehículos, aunque ha sido un infierno en su vida amorosa.

“Una vez que una mujer descubre que vivo en mi camioneta”, dijo, “se acabó. Absolutamente terminado”.

Mantiene un perfil bajo, barre las calles e intenta no molestar a los residentes.

Prefiere inquilinos solteros; las parejas, dijo, pelean demasiado. Los inquilinos lo encuentran en Craigslist o de boca en boca. Él tiene una lista de espera de cinco personas en este momento, dijo, y desalojará a los inquilinos que molestan a los vecinos o no mantienen limpia el área alrededor de la camioneta.

“Un tipo estaba colgando su ropa para secar en los árboles al lado de la camioneta. Después de dos advertencias, dije: ‘Lo vuelves a hacer, estás fuera’”. (Sus inquilinos no tienen los derechos tradicionales de quienes alquilan; no firman ningún contrato).

Gallerie guarda las llaves de encendido y les da sólo a los inquilinos las llaves de la puerta. Los autos pueden considerarse abandonados si permanecen en el mismo lugar durante más de 72 horas, por lo que mueve las camionetas cada tres o cuatro días para cumplir la ley. En Venice, la limpieza de calles es los lunes y martes, así que traslada las camionetas para evitarlas.

Todos tienen registros y seguros actuales.

Sólo hay un problema: el negocio no es legal.

Si alquila algo como habitación humana, tiene que cumplir con algunos requisitos básicos. Las camionetas de Gallerie no tienen baños ni agua corriente. Saca los asientos de los pasajeros e instala nuevos colchones tamaño ‘queen’, y eso es todo por las comodidades.

“No se puede alquilar algo para que los humanos duerman si no tiene acceso a un baño. No creo que un balde de cinco galones cumpla con los criterios”, dijo Emily Uyeda Kantrim, directora de Safe Parking L.A., que ayuda a organizar el estacionamiento nocturno para unos 125 vehículos por noche en ocho lotes diferentes repartidos por la ciudad. Los vehículos pueden estacionar desde las 8:30 p.m. a las 6:30 a.m.

Según algunas estimaciones, más de una cuarta parte de la gente sin hogar en el condado de Los Ángeles, unas 15.700 personas, viven en automóviles, camionetas y vehículos recreativos, a pesar de que es ilegal vivir y dormir en ellos en la mayoría de las calles de Los Ángeles.

Hay algunas excepciones; estas se llaman “calles verdes”. Safe Parking L.A. tiene un enlace en su sitio web a las calles verdes de la ciudad. Además, dijo, el Ayuntamiento puede considerar experimentar con permisos que permitan a la gente vivir en vehículos. Pero cualquier programa como ese tendría que crearse en conjunto con algún tipo de gestión de casos, o planificación del siguiente paso, con el objetivo de lograr que las personas sin hogar consigan eventualmente viviendas.

Ninguna de las camionetas de Gallerie se ubica en calles verdes, pero es difícil demostrar que alguien duerme en una camioneta y, francamente, la policía tiene mejores cosas que hacer.

Traté de entrevistar a algunos de los inquilinos de Gallerie, pero la mayoría se mostraron reacios a darme sus nombres o se sintieron incómodos contándome sus historias.

Uno, Mason Jones, de 26 años, dijo que había encontrado el negocio de furgonetas de Gallerie en Craigslist y decidió que podía ahorrar dinero mientras realizaba una carrera musical. Compra comidas en Whole Foods y se ducha en su gimnasio. “Si alguien me hubiera dicho hace tres años que viviría en una camioneta, habría contestado que estaba loco”, manifestó Jones. “Siendo honesto con Dios, es una experiencia bastante placentera”.

Otro inquilino, que sólo dio su primer nombre, Lynn, dijo que había estado viviendo bajo una lona cuando conoció a Gallerie. “Gary me salvó", afirmó. “Le recé a Dios, así es como lo encontré".

En Venice, los residentes han estado librando una guerra silenciosa contra las camionetas de Gallerie.

A veces, dejan notas desagradables en los parabrisas.

Una persona ha decidido subrayar la palabra “no” en las calcomanías de Gallerie, por lo que se leen “La vida en la Van es un crimen”. Alguien, tal vez el mismo culpable, ha estado pegando pegatinas de “Trump 2020" en las furgonetas.

Gallerie no se inmuta.

“La conclusión es que saqué a 13 personas de la calle”, dijo. "¿Quién más ha sacado a una sola de las calles?”

Le pregunté a Kantrim si ella estaba de acuerdo.

“Lo que Gary está haciendo es una de las pocas maneras en que las personas se mueven de la calle a un vehículo”, dijo. “Entonces, la gran pregunta es, ¿podrán pasar del vehículo a una vivienda? Si la ciudad va a resolver los permisos de la calle, deberían asociarse con alguien como Gary. Necesitamos todo tipo de ideas enfocadas a esto”.

Hay que hacerlo. La solución de ‘van lord’ no es óptima; sin embargo, hay algo inevitable al respecto.

