Opinión: Sus dólares de impuestos están subsidiando la supremacía blanca

¿Cuál es la diferencia entre UCLA y KKK? ¿O un neonazi y una Girl Scout? Estas no son configuraciones para bromas. Son preguntas que el Subcomité de Supervisión de Medios y Formas de la Cámara recientemente pasó 2½ horas tratando de responder. Esto se debe a que muchos grupos de supremacistas blancos disfrutan del mismo estado exento de impuestos que las universidades públicas, las iglesias y otras organizaciones benéficas, simplemente al afirmar que son educativos.

Por ejemplo, la Fundación New Century, autodenominado un grupo de expertos, publica una revista racista llena de advertencias tales como “una población europea no puede sobrevivir en una sociedad multirracial” y “cuando los negros se quedan completamente a su suerte, la civilización occidental - cualquier tipo de civilización - desaparece”.

Al persuadir al IRS de que tal tontería es educativa, legalmente se considera una organización benéfica, no tuvo que pagar impuestos federales sobre los casi medio millón de dólares de ingresos que reportó en 2017 , y sus donantes disfrutaron de deducciones de impuestos federales y estatales (incluyendo California) sobre sus contribuciones.

Ese es sólo un ejemplo de muchos. Como la congresista Judy Chu (D-Monterey Park) señaló en la audiencia del subcomité, al menos 60 grupos de odio están registrados como organizaciones benéficas.

Anuncio

¿En qué mundo se considera que los supremacistas blancos son educativos y, por lo tanto, caritativos? Esto no es sólo un problema académico.

Ahora sabemos que las teorías de la supremacía blanca inspiran a los tiradores en masa. La congresista Linda T. Sánchez (D-Whittier) no exageró en la audiencia cuando dijo que “la gente ha perdido la vida por el vil odio que estos grupos arrojan”.

Sólo en el último año, esto se mostró en la Sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh, el festival del ajo en Gilroy, California, y en Walmart de El Paso. Número total de personas asesinadas por terroristas domésticos en estas tres tragedias: 36.

Anuncio

Entonces, de nuevo, ¿por qué nuestro código tributario subsidia la supremacía blanca?

La respuesta es deprimentemente banal: el IRS, la agencia encargada de vigilar el sector caritativo, no tiene los recursos para revisar las solicitudes de estado caritativo o regular sus actividades. En las últimas dos décadas, la falta de fondos sistemática del IRS ha reducido el personal en su división de organizaciones exentas en casi un 40%.

Antes de ser sacrificado, el IRS vigilaba activamente a los grupos de supremacía blanca que intentaban pasar como organizaciones benéficas.

En 1983, el IRS negó el estado exento de impuestos para un grupo racista y antisemita llamado Alianza Nacional. El mismo año, el IRS revocó el estado exento de impuestos de la Universidad Bob Jones porque prohibía las citas interraciales. Pero hoy, el IRS ya no tiene los recursos para llevar a cabo tales investigaciones.

El primer paso que debe tomarse es financiar adecuadamente al IRS. Sin fondos, el IRS ni siquiera puede comenzar a abordar este problema.

El segundo paso es asegurarse de que el IRS tenga el apoyo político para enfrentar a estos grupos de supremacía blanca bien financiados. Ha habido algún movimiento en este frente. En enero, la Cámara aprobó una resolución llamada “Rechazando el nacionalismo blanco y la supremacía blanca” por un voto de 424 a 1 (el congresista Bobby Rush, un demócrata de Illinois, votó en contra y dijo que “no fue lo suficientemente lejos”).

En 2017, en respuesta al asesinato de Heather Heyer, quien fue asesinada cuando un supremacista blanco condujo su automóvil contra una multitud de manifestantes pacíficos en Charlottesville, el presidente Trump firmó una resolución conjunta denunciando a “nacionalistas blancos, supremacistas blancos, el Ku Klux Klan, neonazis y otros grupos de odio”.

Anuncio

Aunque estas resoluciones fueron en gran parte simbólicas, sugieren que la acción del IRS contra los supremacistas blancos tendría un apoyo bipartidista.

Algunos formuladores de políticas son escépticos de tomar medidas agresivas contra las organizaciones benéficas supremacistas blancas.

Como el congresista Kevin Brady (republicano de Texas) enfatizó en la audiencia, la 1ra Enmienda “no sólo se aplica al discurso con el que estamos de acuerdo, sino que también se aplica al discurso que despreciamos”. Pero aunque la 1ra Enmienda promete que el gobierno no restringirá el discurso, no promete a nadie un subsidio fiscal.

Si el IRS rechaza el estado de caridad porque un grupo no es educativo, sin referencia al contenido del discurso del grupo, la 1ra Enmienda no es un problema. El argumento no es que la Fundación New Century debería dejar de existir, sino que debería pagar los impuestos que debe, al igual que las pequeñas empresas y las familias trabajadoras.

A principios de la década de 1980, el IRS mostró cómo se puede hacer esto, y con la financiación adecuada, podría hacerlo nuevamente.

Desarraigar a los supremacistas blancos disfrazados de organizaciones benéficas no pondría fin a los crímenes de odio o los tiroteos masivos. Pero podría ayudar, y nuestro gobierno ya no estaría en el negocio de legitimar a los grupos de odio y subsidiar la supremacía blanca.

Eric Franklin Amarante es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tennessee y estudia cómo el código fiscal subsidia a los grupos de odio.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí