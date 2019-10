EDITORIAL: Es hora de limpiar el desorden de Trump

Las próximas elecciones presidenciales serán sobre el carácter y la aptitud para liderar a la nación por encima de todo. Pero la primaria demócrata también será un concurso de ideas, lo que ayuda a explicar por qué los candidatos han estado elaborando planes, propuestas y hojas en blanco como platos especiales en un restaurante.

Sin embargo, como lo mostraron las elecciones de 2016, tener carpetas llenas de iniciativas detalladas no necesariamente ayudará en un concurso contra Trump y sus irracionales, a menudo incumplibles promesas. Por lo tanto, algunos demócratas siguen su ejemplo, presentando propuestas radicales para combatir el cambio climático y difundir la prosperidad que mejor podría caracterizarse como “aspiracional”.

Es razonable exigir soluciones lo suficientemente audaces como para enfrentar los enormes desafíos del día. ¡Pero los votantes deben tener cuidado! No se deje engañar por iniciativas evidentemente inalcanzables diseñadas para ganar las primarias. Mantenga la vista centrada en noviembre, en los temas que más le importan a los estadounidenses de todas las tendencias políticas.

En este momento, el candidato 2020 se divide en campos progresivos y moderados en la mayoría de los temas que ocupan un lugar destacado entre las preocupaciones de los votantes, incluido el cambio climático, la economía y la educación. El senador Bernie Sanders (I-Vt.) por lo general propone las iniciativas más ambiciosas, integrales y costosas, con la mayor cantidad de intervención del gobierno federal. La senadora Elizabeth Warren (demócrata de Massachusetts) también pide un papel federal agresivo en la vigilancia del sector privado, aunque difiere con Sanders en algunos detalles importantes. El resto de los candidatos ofrecen ideas menos costosas pero también de menor alcance, a la vez que exigen que el gobierno federal haga mucho más de lo que hace hoy en esos temas.

El precio de los diversos planes es el número más fácil de entender, pero ese no es el único factor al que los votantes deberían prestar atención. Al menos es tan importante la plausibilidad de la propuesta, ¿Tiene el candidato un plan completamente desarrollado? ¿Las ideas centrales están respaldadas por la investigación y la experiencia? ¿Ya hay apoyo de los principales interesados? ¿Tiene el candidato un historial de hacer llegar sus propuestas al Congreso? Y si el Congreso no participará, ¿cómo planea el candidato avanzar de igual manera?

Esa última pregunta es muy importante, teniendo en cuenta la política polarizada de los tiempos y la capacidad de cada parte para frustrar las prioridades de la otra. Dele crédito a Sanders por su franqueza: admite libremente que sus propuestas no se convertirán en ley sin una “revolución” electoral que reemplace a muchos de los legisladores que ahora están en el cargo con sus aliados. Pero, ¿es posible tal revolución? Otros candidatos han sugerido eliminar la regla de filibustero del Senado para facilitar la legislación, aunque vale la pena recordar que la regla ha restringido tan efectivamente las ideas extremas del Partido Republicano como las demócratas.

Y algunos han prometido hacer un uso aún más agresivo que Trump de las órdenes ejecutivas. El mejor ejemplo de esto es la senadora Kamala Harris (demócrata por California), quien prometió usar órdenes ejecutivas para lograr resultados en temas tan controvertidos como el control de armas, la inmigración y los costos de medicamentos recetados. Incluso si le gusta que se busque el resultado final, debe considerar la apertura que podría crear para que los futuros presidentes impongan sus propias agendas menos atractivas.

Los reclamos más fuertes de Trump estarán en la economía, con su desempleo bajo niveles récord, aumento de salarios y mercados bursátiles, y precios estables. No todo es bueno, por supuesto. El crecimiento se está desacelerando ahora en parte debido a la fusión de los costosos aranceles que el mandatario ha intercambiado con China y otros socios comerciales de EE.UU, reviviendo el proteccionismo de brazo fuerte que sus predecesores intentaron eliminar del comercio global. Mientras tanto, los fabricantes estadounidenses han caído en una recesión, el ingreso medio apenas ha crecido en dos décadas y Trump ha amenazado con recortar la ayuda federal a California por tener la temeridad de desafiar las múltiples políticas administrativas. Sin embargo, a los demócratas les puede resultar difícil convencer a las masas de que las políticas del actual presidente han creado un panorama distópico de los que tienen y los que no tienen.

El único pequeño problema en el que Trump es claramente vulnerable es el cuidado de la salud, donde el aumento de los costos está presionando los presupuestos de los votantes en ambos partidos. Sin embargo, no es un tema de golpe para los demócratas.

Aparentemente, cada candidato de 2020 quiere que el seguro de salud sea más asequible, pero el primer mandatario dice que eso es exactamente lo que ha estado haciendo. La diferencia es que la administración Trump y sus aliados republicanos en el Congreso han estado promoviendo planes de seguro más baratos y raquíticos y permitiendo que las personas elijan quedarse sin seguro, al tiempo que toman innumerables golpes en la Ley de protección al paciente y cuidado de salud asequible aprobada bajo el presidente Obama, acciones que han planteado las primas de ACA y socavaron la capacidad de las personas con condiciones preexistentes para obtener la cobertura que necesitan.

Aún así, los demócratas no pueden simplemente defender la ACA tal como existe actualmente; las primas están presionando los presupuestos de algunos estadounidenses, mientras que millones de otros en este país no son elegibles para la cobertura que pueden pagar. Y los candidatos 2020 no están de pie; en cambio, avanzan en dos rutas competidoras hacia la cobertura de seguro universal. Uno extendería una versión de Medicare a todos los estadounidenses, eliminando el gasto de bolsillo para atención médica pero aumentando el gasto federal en billones de dólares; el otro haría que Medicare o un plan de seguro público similar esté disponible como una alternativa opcional al seguro privado, dejando a la mayoría de las personas con la cobertura que tienen ahora.

De los candidatos más populares, Sanders, Warren y el empresario Andrew Yang son los que se dedican a Medicare para todos. El ex vicepresidente Joe Biden, el ex congresista Beto O’Rourke (D-Texas) y la actual senadora Amy Klobuchar (D-Minn.) rechazan algunos principios clave de Medicare para todos como demasiado perjudiciales, y en su lugar ofrecerían una opción pública para competir con planes de seguros privados. El resto de los candidatos que aún están en la etapa de debate, incluidos los senadores Harris y Cory Booker (DN.J.), el alcalde Pete Buttigieg de South Bend, Ind., y el ex secretario de Vivienda, Julián Castro, prefieren un camino gradual hacia Medicare para todos.

Si bien cada ruta tiene sus pros y sus contras, la clave para los votantes es decidir si los planes más ambiciosos son demasiado costosos y divisivos para ser alcanzables, o por el contrario si los planes menos ambiciosos ofrecen un contraste demasiado modesto al enfoque de Trump. Todos necesitamos escuchar más de los candidatos antes de poder hacer ese juicio.

Otro tema a tener en cuenta: ¿Cómo repararían los candidatos el daño que Trump ha causado a las instituciones, las normas políticas y las relaciones estadounidenses? Es más que simplemente reunir a una nación polarizada; se trata de reconstruir la confianza del público en el gobierno, restaurar la fe del resto del mundo en Estados Unidos como un aliado y un líder moral, y revertir la dirección de las políticas desde el cambio climático hasta la inmigración. Lograr estas tareas requerirá tiempo, liderazgo, recursos y fuertes habilidades políticas.

Una vez más, las encuestas sugieren que la mayoría de los votantes confían en cualquier candidato demócrata para hacer un mejor trabajo que Trump y otros republicanos en los temas que les interesan. Pero eso puede cambiar una vez que sus ideas se muestren a la dura y negativa luz de una campaña electoral general, razón por la cual los electores deben mirar los planes competitivos de los candidatos de 2020 con el ojo puesto en cuáles se sostendrán mejor el próximo noviembre.

