Beer yoga, existe

Después de desenrollar nuestras colchonetas de yoga debajo de enormes arañas de cristal en un espacio adyacente al comedor del bar Federal en el centro de Long Beach, fuimos dirigidos a seleccionar dos tipos de cervezas artesanales elaboradas localmente de un menú curado. Luego, con vasos de cerveza en la mano, nos sentamos en nuestras colchonetas y esperamos a que empezara la clase. Sin embargo, nada de sorbos antes de la primera asana.

Beer yoga o yoga con cerveza, existe.

También las caminatas con vino en Malibú, y un Indian Wells Spa que alberga una serie de entrenamientos alimentados con alcohol, incluyendo Vino y Vinyasa (que es yoga con vino), Tan (la palabra sánscrita para estiramiento) y Tequila, Whisky y Estiramiento (que se explica por sí mismo). En otros lugares, hay carreras con brunch, IPA 10Ks e incluso maratones con vino (en Francia).

Claro, la gente ha estado combinando cerveza con boliche, esquiar con aguardiente y jugar al golf con gin tonic por generaciones, pero la última iteración de happy hour fitness se siente como si el nivel hubiera subido, literalmente, al hacer ejercicio.

Anuncio

“No me sorprende que estas clases estén surgiendo”, señaló J. Leigh Leasure, directora del Laboratorio de Neurociencia Conductual de la Universidad de Houston, quien estudia los efectos del alcohol y el ejercicio (combinados e independientes) en el cerebro: Un número claro de estudios muestra que las personas que hacen ejercicio también tienen probabilidades de beber, dijo. ¿Quizá porque se sienten justificados de haber ganado la recompensa, o porque “quemaron” las calorías? De hecho, un estudio de los Institutos Nacionales de la Salud reportó que los bebedores moderados (definidos como aquellos que consumen una bebida al día) tenían el doble de probabilidades de hacer ejercicio en comparación con sus compañeros que no beben, aunque no está claro el por qué.

¿Qué es lo que está claro? La actividad física con un trago de alcohol continúa floreciendo, atrayendo a las personas en forma, a los individuos sociales y a los curiosos.

Mezclar cerveza, vino o cócteles con actividades como yoga, correr, senderismo, Zumba o clases de spinning lo hace más Instagram-friendly, por supuesto, pero los expertos dicen que también ayuda a que la experiencia sea menos intimidante.

El guía de senderismo Sebastián Escobar abre una botella para los excursionistas en Saddlerock Ranch Estate. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Anuncio

“Sí, 100%”, dijo Stephanie Serrano, la instructora de yoga que dirige la clase mensual de beer yoga en el bar Federal. “Ofrecer yoga en estilos de formato único atrae a un público diferente que puede no haber probado el yoga en primer lugar. Con suerte, al hacer eso, aprenderán algo nuevo sobre el yoga... y ayuda a despejar tu mente y construir comunidad”.

Ese sentido de comunidad es crítico, dicen los expertos en bienestar, especialmente cuando algunos creen que la sensación de soledad ha alcanzado niveles epidémicos en nuestra sociedad: Una encuesta realizada en 2018 por Cigna e Ipsos reportó que casi la mitad de los estadounidenses (46%) “siempre” o “a veces” se sienten solos, y el 47% se sienten excluidos.

A diferencia de la mayoría de las clases de beer yoga, Serrano incorporó la degustación de cerveza durante el entrenamiento, no después. “Diseñé la clase en torno a la idea del equilibrio”, dijo Serrano, en particular la búsqueda de equilibrio vida-trabajo. “Así que pensé en poses que pudiéramos hacer y que nos facilitaran agarrar la bebida y sostenerla al mismo tiempo”. La metáfora no se nos escapó a los estudiantes, y el grado de dificultad añadido era real.

La reseña de la clase del yogui primerizo Matt Giangiordano: “Definitivamente hay formas más fáciles de conseguir cerveza”.

En las sesiones de “Vino y Vinyasa” y “Whisky y Estiramiento” ofrecidas en Agua Serena Spa en Indian Wells, la prioridad es la atención plena frente a la multitarea milenaria. El instructor de acondicionamiento físico del spa, Honri Marcel, dijo: “Vienen con la idea de que van a hacer una pose y luego beber un poco de vino, pero en realidad no es así”.

El entrenamiento es legítimo.

“Estoy usando yoga y estiramiento para llevar a los clientes a un estado mental más tranquilo, estimular el flujo sanguíneo y llegar a un sentido más presente de ser”, dijo Marcel. “Además de reducir y liberar el estrés y la ansiedad, [la práctica] también mejora el sentido del gusto”.

Los participantes prueban y aprenden sobre dos vinos blancos y dos vinos tintos durante la lección de 90 minutos antes de terminar con una copa de champán.

Anuncio

“Después de hacer el brindis con champán, por lo general están un poco risueños”, dijo Marcel, quien señaló que se sabe que los clientes se quedan y socializan mucho después de que las colchonetas han sido enrolladas y guardadas.

Levantando un vaso por beer yoga: Sólo recuerde que esto es algo divertido y ocasional, nadie sugiere agregar alcohol a sus entrenamientos diarios. (Terri Henry Marketing)

“Es una bonita escapada del trabajo y una gran manera de socializar”, dijo Von Herzen, “es una experiencia única”.

Énfasis en “única”. El ejercicio con alcohol puede fomentar un sentido de experimentación y camaradería, pero probablemente no debería reemplazar sus carreras, caminatas y clases de ejercicio regulares como un programa de entrenamiento serio.

“Hay mucha evidencia que indica que el ejercicio es bueno para usted y que el alcohol no lo es”, señaló Leasure. “No creo que haya ningún beneficio para la salud al combinar cerveza y yoga o whisky con estiramiento o algo de eso... pero si lo hace para ser sociable y tomarse un trago, dudo mucho que se esté haciendo daño”.

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí