LAPD cambiará la política sobre el uso de informantes después de la polémica por el espionaje al grupo anti-Trump

El Departamento de Policía de Los Ángeles modificará sus políticas sobre el uso de informantes confidenciales y oficiales encubiertos después de que un informe de Los Angeles Times revelara que la agencia había espiado a un grupo político que estaba planeando protestas contra el presidente Trump en 2017, dijeron las autoridades.

El jefe Michel Moore dijo a la Comisión de Policía que la decisión de desplegar informantes dentro de ubicaciones sensibles, incluidas iglesias, hospitales u oficinas legales, o entre grupos políticos ahora requerirá la aprobación de algunos de los oficiales de más alto rango del departamento.



