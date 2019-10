Un municipio mexicano hace frente a la violencia y apuesta por el turismo cultural entre los inmigrantes

View this post on Instagram

Elevan la cultura mexicana en el Festival de Velas que realizan en Uruapan, Michoacán . . Gema del Río Ambriz, presidenta honoraria del DIF municipal en Uruapan (Michoacán), llegó a Los Ángeles a invitar a sus connacionales al Festival de Velas a realizarse del 25 de octubre al 1 de noviembre. . . . #festivaldevas #uruapan #michoacan #mexico #mexicanas #mexicanos #mexican #diademuertos #lacatrina #notalatina #latinosenusa #periodistalatino #losangeles #LA #morelia #inmigrantes #latinonewsusa