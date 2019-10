Entrevista con Carlos Carrasco: El PANAFEST es una fiesta de cine, cultura y diversidad

Hablar con Carlos Carrasco es una verdadera delicia, no solo por su humor y chispa, sino también por su enorme compromiso con la difusión y promoción del cine, del arte, de la cultura en sus diferentes expresiones.

Carrasco, además de ser un conocido actor afrocaribeño de origen panameño, es director del Festival Internacional de Cine Panameño, (PIFFLA por sus siglas en ingles) que hoy viernes inicia su quinta edición con la representación de 11 países y más de 40 películas que serán proyectadas a lo largo de tres días.

“Esto es como una fiesta, en la que damos a conocer las novedades que se están produciendo en el ámbito cinematográfico de América Latina”, dice Carrasco. “Realmente hemos podido comprobar que hay una gran calidad y una gran variedad de temas que se están produciendo todos los días”.

El Festival Internacional de Cine Panameño tiene varios componentes centrales. “Uno, por supuesto, es ser una puerta abierta para productores, directores, artistas, que tal vez no sean muy conocidos, pero que están luchando en este complicado mundo del cine”, dice Carrasco. “Pero la segunda característica de gran importancia es la inclusión y la diversidad. “Es un espacio abierta para las directoras, para las actrices, para las mujeres que están en la industria cinematográfica. Prueba de ello es que casi una tercera parte de las obras que se van a presentar en el Festival, fueron hechas por mujeres, y eso nos causa una gran satisfacción”.

El Festival es también un foro donde se pueden experimentar nuevas técnicas y nuevas tecnologías. Es el caso de la película Intolerance No More, en la que el director mexicano Sergio Guerrero Garzafox utiliza cámaras no convencionales, como teléfonos, cámaras corporales, cámaras de vigilancia, entre otras, dando como resultado un filme con un gran realismo.

Pero no es solo en lo técnico donde esa película destaca, sino también en el planteamiento que hace acerca de la cobertura de los fenómenos sociales por parte de los medios de comunicación tradicionales y los no tradicionales, como los blogueros y los llamados ‘influencers’.

“El Festival es un espacio para la reflexión, para la innovación, para explorar lo que estamos haciendo”, dice Carrasco. “Pero no crean que todo esto lo encierra la formalidad de las alfombras rojas y los sesudos análisis de los críticos”, dice Carrasco entre carcajadas. “No, al contrario, nos gusta el buen humor, la improvisación, la espontaneidad, al final nos gusta mucho disfrutar de lo que hacemos”.

El Festival nació como un reflejo del impulso que a partir del año 2000 el gobierno de Panamá dio a la industria cinematográfica. Y aunque ha crecido en cantidad y calidad, “todavía tiene una producción muy pequeña como para organizar un festival con sus propias obras”, dice Carrasco. “Pero además, pensamos que al ampliarlo al resto de América Latina, podríamos generar más interés”, dijo Carrasco.



Por supuesto que tuvo razón. Hoy el festival se ha ganado un lugar en el ámbito cultural de esta ciudad.

Actualmente el festival de cine panameño es una fiesta cinematográfica, pero también un reconocimiento a las artes gráficas, a la literatura, a la música y la poesía. “Es una fiesta de la cultura latina, tan atacada en estos días”, dice Carrasco.

Entre los paneles que se van a llevar a cabo durante el Festival, se encuentra uno por demás interesante: la identidad afrocaribeña. Y sobre esto, Carrasco tiene mucho que aportar.

“Cuando llegue a Hollywood me sentía raro, cuando llamaban a un casting de negros, me presentaba pero no cabía, la cultura, el idioma, todo era diferente, pero me pasaba lo mismo, cuando buscaban a un actor latino, me veían muy negro para latino, así que no cabía en ningún lado, en realidad, nuestra identidad ha sido muy poco explorada”.

También habrá un panel dedicado al papel de las mujeres en el cine, no solo como actrices, sino también detrás de las cámaras, en la producción. “Y esto es importante porque, al igual que con los latinos, las cosas para las mujeres no van a mejorar hasta que tengamos, hasta que tengan a alguien allá arriba, donde se toman las decisiones”, dice Carrasco.