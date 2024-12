Jay-Z se vio involucrado en el escándalo sexual de Combs después de semanas de desagradables maniobras legales tras bambalinas

El hecho de que Jay-Z fuera nombrado públicamente como la misteriosa celebridad acusada en una demanda civil anónima de violar a una niña de 13 años con Sean “Diddy” Combs se produjo después de semanas de batallas tras bastidores entre el abogado de la estrella y el abogado de Texas que representa a la mujer.

Desde que Combs fue acusado por los fiscales federales en una investigación de tráfico sexual, se han presentado numerosas demandas civiles de personas que afirman haber sido víctimas del artista. También ha habido sugerencias de que otros grandes nombres se verán arrastrados al escándalo.

Pero el caso de Jay-Z ofrece una ventana a las maquinaciones y el gran dinero detrás de estos casos que podrían ser un anticipo de las posibles consecuencias de otros litigios civiles que se han presentado contra Combs.

Anuncio

En octubre, Jay-Z recibió una carta de demanda del abogado Tony Buzbee, con sede en Texas, en la que se hacían acusaciones de mala conducta y se sugería una reunión. Los expertos legales dijeron que este tipo de cartas son una forma habitual de iniciar las negociaciones para llegar a un acuerdo.

Pero esta carta incluía la imagen de un reloj en marcha y Jay-Z salió a la palestra.

El magnate de la música respondió presentando su propia demanda anónima contra el abogado en Los Ángeles. El domingo, se hizo público el nombre de Jay-Z como la celebridad en la demanda, y respondió atacando a Buzbee en las redes sociales como un “ser humano deplorable” y un “acosador de ambulancias con un traje barato”. Jay-Z ha negado haber cometido ningún delito y ha calificado las acusaciones de “idiotas”.

Buzbee dijo al Times el lunes que “no se dejará disuadir ni intimidar”, pero no se comprometió a si se nombrarían otras celebridades. El abogado de Jay-Z, Alex Spiro, envió el lunes una carta a un juez del caso pidiendo que desestime las acusaciones contra su cliente o revele la identidad de la acusadora.

Los fiscales federales no han nombrado a ningún co-conspirador. Sin embargo, han enfatizado repetidamente que su investigación sigue en curso.

En una acusación formal que se hizo pública a principios de este año, los fiscales sostienen que Combs utilizó durante décadas su imperio para obligar a sus víctimas a mantener relaciones sexuales en reuniones conocidas como “freak-offs”. Combs, que ha negado haber cometido algún delito, fue arrestado en septiembre después de casi un año de investigación por parte de las autoridades federales.

Jay-Z, Beyoncé, Blue Ivy Carter en el estreno de “Mufasa: El Rey León” en el Dolby Theatre el 9 de diciembre de 2024 en Los Ángeles, California. (Gilbert Flores/Variety via Getty Images)

Jay-Z no ha sido acusado de ningún delito y no está claro si las autoridades federales están investigando esta acusación.

Los expertos legales dijeron que es difícil evaluar las acusaciones sin saber más sobre las pruebas que tienen los demandantes y cómo Jay-Z y cualquier otra celebridad nombrada en última instancia pueden refutar las acusaciones.

“Creo que [Buzbee] sabía que iba a haber una pelea”, añadió Laurie L. Levenson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola. “Para cuando los nombre, más vale que tenga todos sus testigos, todas las pruebas en orden, porque en el momento en que se mencione el nombre, la pelea realmente se intensifica”.

La guerra entre Jay-Z y Buzbee comenzó en octubre, cuando el abogado presentó una demanda en Nueva York en nombre de una mujer, identificada sólo como Jane Doe, que dice que tenía 13 años cuando Combs y una celebridad anónima la violaron en una fiesta después de los MTV Video Music Awards en 2000.

La mujer, que había estado fuera del Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York el 7 de septiembre de 2000, tratando de entrar a la ceremonia de premios, fue invitada a una fiesta posterior organizada por Combs. Un conductor la llevó a una gran casa blanca con una entrada en forma de U cerrada y, una vez dentro, le dijeron que firmara un acuerdo de confidencialidad, dice la demanda. En el interior se estaba desarrollando una lujosa fiesta. Los camareros llevaban bandejas de bebidas, la música sonaba a todo volumen por toda la casa y los asistentes a la fiesta inhalaban cocaína y consumían marihuana, según la demanda.

Después de terminar una bebida (una mezcla de jugo de naranja, jugo de arándano y algo amargo), dice que comenzó a sentirse mareada y encontró un dormitorio vacío para descansar. Combs entró en la habitación con dos celebridades, un hombre y una mujer. Se acercó a ella “con una mirada enloquecida en sus ojos, la agarró y le dijo ‘¡Estás lista para la fiesta!’”, afirma la demanda.

La demanda alega que la celebridad masculina, identificada el domingo por Buzbee como Jay-Z, violó a la niña, mientras Combs y una celebridad femenina no identificada supuestamente observaban. Luego Combs violó a la niña mientras las otras dos celebridades observaban, según la demanda.

Antes de presentar la demanda, Buzbee le escribió a Jay-Z una carta de demanda en la que acusaba a la celebridad de violar a “varios menores, tanto hombres como mujeres, que habían sido drogados en fiestas organizadas por Combs”, según una demanda presentada por Jay-Z. El abogado dijo que si Jay-Z no aceptaba una mediación confidencial, “tomaría un camino diferente”, según la demanda.

Jay-Z respondió presentando su propia demanda anónima contra el abogado el mes pasado, alegando que el abogado intentó extorsionarlo para que le pagara un pago a cambio de no identificarlo como un abusador sexual vinculado a Combs. Los abogados que representan a Jay-Z dijeron que las cartas de demanda incluían “acusaciones terriblemente falsas”.

Buzbee contraatacó modificando el domingo su demanda civil de octubre para incluir a Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Carter, como acusado. El abogado de Jay-Z envió entonces un memorando a la jueza pidiéndole que desestimara el caso o revelara la identidad de la acusadora.

“El señor Carter merece saber la identidad de la persona que lo está acusando efectivamente -de manera sensacionalista y en busca de publicidad- de conducta criminal, exigiendo una compensación financiera masiva y empañando una reputación ganada durante décadas”, escribió Spiro en el memorándum.

David Ring, un abogado que ha representado a víctimas de agresión sexual en casos civiles de alto perfil, incluido el caso contra Harvey Weinstein, dijo que no es inusual que los abogados envíen cartas como una forma de negociar con un acusado antes de presentar un caso.

“Jay-Z en este caso desmintió al abogado y, por lo tanto, el abogado de la víctima lo nombró en la presentación judicial”, dijo Ring.

Neama Rahmani, un ex fiscal federal, dijo que Buzbee o bien intentó aprovechar su creencia de que Jay-Z querría mantener las acusaciones en privado o su cliente no quería ser la primera persona en acusar a una figura pública de tan alto perfil.

“Es por eso que no me gustan las cartas de demanda en este tipo de casos y prefiero presentar una demanda de inmediato. No ladres si no vas a morder”, dijo Rahmani.

Aun así, Rahmani dijo que las celebridades con conexiones con Combs probablemente estén nerviosas.

“Si yo fuera una celebridad que asistiera a uno de los ‘frenesíes’ de Diddy, ... tendría a mi abogado en el marcado rápido”, dijo Rahmani.

En un comunicado emitido el domingo por Roc Nation, la compañía de entretenimiento de Jay-Z, se dirigió directamente a Buzbee y le dijo que el abogado había “cometido un terrible error de juicio al pensar que todas las celebridades son iguales”.

“No soy de tu mundo. Soy un joven que salió del proyecto de Brooklyn. No jugamos a este tipo de juegos. Tenemos códigos y honor muy estrictos. Protegemos a los niños, parece que tú explotas a la gente para obtener beneficios personales”, escribió.

Buzbee respondió en Instagram publicando una foto de sí mismo en la Marina, diciendo que a pesar de lo que llamó un esfuerzo “coordinado y agresivo” para intimidarlo y acosarlo por parte de personas que lo siguen a él y a su familia, y que se comunican con sus clientes y ex empleados, no se echará para atrás.

“Tampoco permitiré que nadie asuste a mis clientes para que guarden silencio”, escribió. “La luz del sol es el mejor desinfectante y estoy bastante seguro de que el sol está saliendo”.

To red this note in English click here.