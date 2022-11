Kiosco Digital: Entre goles, sorpresas, viajes y compras: Todos listos para el ‘Thanksgiving’

Venga y acompáñeme en este recorrido por las noticias más importantes de la semana. Ayúdenos a crear una gran comunidad de lectores compartiendo este boletín.

El Mundial de Qatar 2022 empezó con varias sorpresas y un milagro. Entre las sorpresas se encuentra la inesperada derrota de la poderosa selección argentina ante una Arabia Saudita que se creía era un rival débil para los albicelestes. Y por si eso no fuera poco, el seleccionado alemán fue derrotado por Japón, en un resultado ni siquiera pensable. El milagro llegó para el Tri mexicano en manos del portero Guillermo Ochoa, mejor conocido como “San Memo”. La atajada que salvó a su equipo generó miles de memes que han causado sensación. Y para el sábado la cosa estará que arde con el partido Argentina-México. Un buen amigo me decía: “Con la cabeza, creo que México pierde, con el corazón creo que empata”. Nuestros compañeros Eduard Cauich y Jad El Reda tienen mucho para comentar desde allá, sígalos aquí.

Mientras en las canchas del otro lado del mundo se juega el deporte más popular del planeta, aquí en Estados Unidos nos preparamos para la celebración del Día de Acción de Gracias. ¿Ya tiene todo listo? Si no, le recomiendo que use los cupones para conseguir algún buen descuento, ya sea para la cena o para el Black Friday. Un poco de ahorro no nos caería nada mal, especialmente ahora que los costos del tradicional pavo se han elevado. Y si todavía va a viajar, recuerde que LAX estará especialmente congestionado.

IMAGEN DE LA SEMANA

Elton John durante su último concierto en Norteamérica en el Dodger Stadium el domingo. (Brian van der Brug / Los Angeles Times.)

CALIFORNIA

CUIDADO. Al principio de la pandemia se pensaba que los bebés eran prácticamente inmunes al COVID-19, pero ahora las cosas han cambiado y las hospitalizaciones están aumentando entre los bebés menores de 6 meses, tanto que incluso superaron a la de los mayores de 65 a 74 años. Aquí le diremos lo que recomiendan los médicos para evitar los contagios.

PURGATORIO POLÍTICO. Se acercan los días festivos y la presión para que renuncie Kevin de León a su puesto en el Ayuntamiento continúa. Aunque los expertos consideran que con cada día que pase el político podría salvar la situación, lo cierto es que cada vez hay más voces en su distrito que piden que deje su cargo.

ATENCIÓN. La comunidad guatemalteca ya puede tramitar el pasaporte de 10 años de vigencia en los diferentes consulados en Estados Unidos a un costo de $100, informó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Hasta junio pasado la vigencia del pasaporte era de 5 años.

DEPORTES

RAÍCES. Yair, nacido en la Ciudad de México y residente de Santa Ana, California, confiesa que antes de saber lo que era el Tri en los mundiales su imagen era muy diferente y él lo reconoce: era un “Whitexican”, pues le gustaba usar ropa de marca y de Estados Unidos, pero no tenía una identidad real. ¿Qué cree usted que lo hizo cambiar?

SANCIONADOS. Unas horas antes de que los capitanes de las selecciones europeas saltasen al campo con los brazaletes que respaldan la campaña “One Love”, la FIFA amenazó con dar tarjetas amarillas automáticas a los jugadores que las utilizaran. Conozca cuál era el objetivo de usar dichos distintivos.

ENTRETENIMIENTO

El ídolo colombiano se quebró de emoción al ser el encargado de entregar un reconocimiento al primero que confió en él; hoy esa oportunidad lo mueve a seguir su ejemplo mientras agradece su regreso a la actuación con “El Club de los Graves”.

(Tommy Calle.)

AGRADECIDO. Es tiempo de celebrar y el cantante colombiano Carlos Vives lo hace de corazón tras haber vivido uno de los momentos personales más emotivos antes de finalizar un año de éxitos.

PARA DISFRUTAR. Tras haber cancelado su presentación en Los Ángeles por un caso de COVID en su equipo, el cantante Camilo llega en concierto el fin de semana, mientras que Wisin & Yandel actuarán por última vez en nuestro territorio y Ozuna cancela su presentación en el Kia Forum.

CON POSIBILIDADES. Crecen las opciones de la película “The Inspection” como candidata al Oscar de la Academia por la relevancia de su temática LGBTQ sobre un joven afroamericano gay en un entorno militar.

VIDA Y ESTILO

SE APAGÓ SU VOZ. Murió Pablo Milanés. Es imposible no hablar de él. Como latinoamericano viví sus canciones, las canté a coro con otros cientos o miles de personas que sentíamos que la vida podía ser mejor para todos. Su muerte deja un hueco grande en un continente que sigue necesitando de sus canciones.

SOBRE RUEDAS. Si está pensando comprar un auto y no sabe a dónde ir, o si le gustan los carros y quiere saber las novedades en el mundo automotriz, le recomiendo que vaya al LA Auto Show, donde además de ver los avances tecnológicos, podrá ver los autos seleccionados por la prensa latina como las mejores opciones de compra para las familias latinas.

ASÍ SE DICE

En todos los países, incluso, en cada región, existen palabras que sólo los originarios de ahí conocen. Ahora viajamos a Venezuela.

A pata de mingo: Expresión para decir que un lugar está muy cerca.

Asoplaza: Se dice de una persona que es chismosa.

A pepa de ojo: Medir algo sin mucha precisión.

Templao: Se dice de aquella persona que tiene mucha suerte.

Vaina: Palabra que se usa como sustitutivo de cualquier cosa cuyo nombre no recordamos.

LO QUE ESTAMOS LEYENDO

De la pluma de la escritora Erika Rojas, creadora de la serie “Mujeres a prueba de fuego”, aparece la primera edición de “Empresarios a prueba de fuego”, un libro importante que resalta el aporte y la influencia del género masculino en la construcción de un mundo solidario. “Cada uno de ellos me ha inspirado a escribir sobre su vida, por el impacto que causan en nuestra sociedad. Son los nietos, hijos y esposos de mujeres a las que tal vez no conozco, pero que yo admiro, porque puedo ver en cada uno de ellos sus frutos”, dice Rojas.

El lector encontrará en las páginas de este libro la motivación y los deseos de superación que son el motor que impulsa a cada uno de sus protagonistas. Se los recomiendo. Editorial: ER Graphic Solutions.

