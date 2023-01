Kiosco Digital: ¿Qué monstruos pudieron asesinar a un bebé en el condado de Tulare?

Estimados lectores les invito a que lean con nosotros la información más relevante de la semana y que nos ayuden a hacer una comunidad de lectores cada vez más grande. Comparta este boletín y pídales a familiares y amigos que se suscriban.

La pequeña comunidad agrícola de Goshen, en el condado de Tulare se encuentra conmocionada tras el asesinato de seis miembros de una misma familia, entre los que se incluyen una madre adolescente de 16 años y su bebé de 10 meses, que fueron ejecutados a sangre fría. Las autoridades se preguntan ¿qué monstruos pueden haber realizado un acto de esta naturaleza? El Sheriff del condado Mike Boudreaux dijo inicialmente que los asesinatos parecían obra de un cártel de drogas mexicano, pero después se retractó. ¿Qué cárteles operan en el área? Sin duda pronto lo sabremos.

Mientras tanto, en el resto de California las autoridades evalúan los estragos provocados por los ríos atmosféricos que afectaron al estado desde inicios de este año. Aunque el estado dorado ha salido de la categoría de sequía severa, los daños en la mayoría de los condados son substanciales y podrían pasar años antes de la recuperación total.

Y en Nueva York empezó lo que se considera uno de los juicios más importantes en la lucha contra el narcotráfico en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno del presidente Felipe Calderón. Genaro García Luna está acusado de recibir millones de dólares para permitir que el cártel de Sinaloa operara de manera impune. Lo que no se sabe es si el entonces mandatario sabía de sus actividades o si estaba coludido, así que en cualquier momento podría estallar una verdadera bomba política en México.

INMIGRACIÓN. Gran expectativa se ha generado por el lanzamiento de la app “CBP One” que está disponible para los dispositivos iPhone y Android, con la que migrantes de nacionalidad venezolana, haitiana, guatemalteca, salvadoreña y mexicana, entre otros, podrán realizar un registro previo ante las autoridades de migración, donde informarán a las autoridades los motivos por los cuales quieren cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

IMAGEN DE LA SEMANA

Tropas de la Guardia Nacional de Texas en El Paso impiden que los migrantes entren en una popular zona de paso a lo largo de la orilla del Río Grande el 20 de diciembre, visto desde Juárez, México. (John Moore / Getty Images)

CALIFORNIA

CASI EN SILENCIO. El condado de Los Ángeles registró 164 muertes por COVID-19 en el período de siete días que finalizó el miércoles de la semana pasada, un nuevo máximo que supera el pico del verano de 122 muertes en la semana que terminó el 6 de agosto. Esa cifra fue la peor de los últimos 10 meses. Afortunadamente la cifra semanal de muertes descendió ligeramente de la semana previa cuando la cifra fue de 163 decesos.

PISTAS. Tras la tormenta que sacudió al Ayuntamiento luego de darse a conocer los audios con contenidos racistas de los concejales Nury Martínez, Gil Cedillo y Kevin de León, el Departamento de Policía de Los Ángeles al parecer se encuentra muy cerca de saber quien o quienes estuvieron detrás de las grabaciones, presuntamente ilegales de la conversación. Todavía hay mucho qué descubrir.

¿QUÉ PASA? A pesar de los esfuerzos, las calles de Los Ángeles no son más seguras que antes. Por el contrario, de acuerdo con las autoridades, las muertes por accidentes de tráfico volvieron a subir el año pasado. Con 300 personas fallecidas, la cifra es la más alta en al menos dos décadas.

DEPORTES

El salvadoreño Iván Barton cumplió sueño mundialista.

(Associated Press)

ORGULLO. Considerado entre los mejores árbitros de 2022 por la IFFHS, el salvadoreño Iván Barton cumplió sueño de ser mundialista mientras vivió momentos inolvidables en el Mundial de Qatar 2022. Conozca más a fondo a este extraordinario personaje, orgullo centroamericano.

PELEA. La conferencia de prensa para anunciar el duelo de Alexis Rocha, el orgullo de la ciudad de Santa Ana, ante Anthony Young en el YouTube Theater de Inglewood el próximo 28 de enero, se vio opacada con la noticia de que Óscar de la Hoya, dueño de Golden Boy Promotions, recibió el contrato de una de las peleas más esperadas en el pugilismo: Gervonta Davis vs. Ryan García.

TODOS GANARON. La cantante Shakira logró llamar la atención mundial con el lanzamiento “BZRP Music Sessions #53”, un tema donde la estrella colombiana no tuvo reparos para exponer, de una manera muy creativa, lo que resultó ser su separación del ex defensa del Barcelona F.C. Gerard Piqué. Con la letra ingeniosa y directa, el ex futbolista y su novia salieron salpicados, pero el retirado futbolista aprovechó el momento para sacarle partido a la situación logrando acuerdos con una firma de relojes y así promocionar su liga de futbol salón, la Kings League.

ENTRETENIMIENTO

Karol G llega al concierto Calibash. (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

EN VIVO. Aunque la pasada semana fueron cancelados algunos eventos en la ciudad a causa de las intensas lluvias, este fin de semana arrancan las presentaciones musicales en Los Ángeles, Ontario, Anaheim y sus alrededores. Karol G, Becky G, Ozuna y Carín León son algunos de los artistas que estarán encendiendo los grandes escenarios de la ciudad este fin de semana.

PISA FUERTE. La puerta la abrió Eugenio Derbez con todos los proyectos que comenzó a producir y por ella entró su paisano Gerardo Méndez. Ahora su compañera de la serie de Netflix “Club de Cuervos”, la mexicana Mariana Treviño, también ha logra pisar firme en Hollywood y lo hace de la mano de Tom Hanks y el cineasta Marc Forster (“Monster’s Ball”, “Quantum of Solace”, “World War Z”) en la cinta ‘A Man Call Otto’. Entérate cómo logró ganarse el papel.

SUSPENSO. El cineasta Alfonso Cuarón no es precisamente un desconocido para los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Además de haber ganado el Oscar dos veces como director (la primera por su trabajo en “Gravity” y la segunda por “Roma”), ha recibido el codiciado galardón por su trabajo de montaje en “Gravity” y por la labor fotográfica que desempeñó en “Roma”. Pronto podría volver a recibir la codiciada estatuilla.

VIDA Y ESTILO

MUNDO MAYA. Después de años de estudios, un grupo de arqueólogos encabezados por el doctor Richard Hansen, dieron a conocer a conocer oficialmente que, en la región de El Mirador, en plena selva guatemalteca, se levantaba una verdadera megalópolis integrada por numerosas ciudades que se encontraban conectadas entre sí por una red de carreteras perfectamente pavimentadas de 177 kilómetros de extensión. Conozca los detalles de esta fascinante historia.

ASÍ SE DICE

Aunque los latinos hablamos por lo general el mismo idioma, hay muchas palabras que solo los habitantes de una región o país entienden completamente. Hoy les traemos algunas palabras de Guatemala.

Chompa: Abrigo, chamarra

Cabal: Así es, exactamente

Pisto: Dinero

Chabola: Choza, cabaña

Pajero: Mentiroso

LO QUE ESTAMOS LEYENDO

“Personas decentes” del autor cubano Leonardo Padura, es un libro para deleitarse con una extraordinaria narración que nos lleva al corazón de La Habana, en una cuba conmovida por numerosos acontecimientos, como la llegada del presidente Obama, un concierto de los Rolling Stones y un sonado asesinato. No se lo pierda. Es de Editorial Planeta

