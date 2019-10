Lo que puede y no puede hacer en el nuevo café de cannabis en West Hollywood

El Lowell Cafe es un nuevo restaurante y bar en West Hollywood que permitirá a los comensales fumar marihuana dentro y fuera gracias a una nueva licencia emitida por la ciudad. Está previsto que abra el 1 de octubre y cuando lo haga, será el primero de su tipo.

Si se está imaginando una habitación gigante llena de humo, llena de tazones de hierba, sofás y mucha pizza, piénselo de nuevo. Imagínese en cambio un restaurante funcional con camareros, además de un sistema especial de filtración de aire que absorbe y filtra el humo de la gente que fuma marihuana, en todas partes.

“Tenemos familias que quieren traer a sus hijos o abuelos y grupos de amigos de la escuela preparatoria que vienen de todas partes del mundo”, dijo el director del restaurante Kevin Brady. “Siento como si fuéramos Disney World”.

Cuando llegue, se sentará en una mesa y será recibido por un anfitrión de flores (también conocido como “budtender”) que le servirá como guía de cannabis. Él o ella le interrogarán sobre sus experiencias pasadas con el cannabis (ya sea que esté al nivel de Snoop Dogg o que no haya fumado desde la preparatoria o que no lo haya hecho en absoluto) y le ayudará a personalizar su pedido de cannabis. También tendrá un camarero del que podrá pedir alimentos y bebidas no alcohólicas.

Brady comparó el menú de flores con una carta de vinos y señaló que los productos serán de temporada. La mayoría de ellos serán suministrados por la granja de cannabis orgánico Lowell Farms en el condado de Santa Bárbara, la compañía que está detrás del restaurante.

El menú de la chef Andrea Drummer está inspirado en los diferentes perfiles de sabor de las variedades de cannabis, y cada plato tendrá un producto sugerido para fumar o vapear. El menú de apertura incluirá panceta de cerdo glaseada con miso, macarrones con queso y jalapeño, nachos veganos, alitas de tamarindo pegajosas, encurtidos caseros y humus de frijoles blancos y aguacate.

He aquí un desglose de lo que puede y no puede hacer en el café de cannabis.

USTED PUEDE:

Entrar si tiene 21 años o más y tiene una identificación válida.

Fumar porros y vapear tanto en el interior del comedor como en el patio lateral.

Consumir comestibles.

Fumar o consumir comestibles que traiga de su casa por una pequeña cuota de “tokage”, similar a una cuota de descorche.

Usar sus propios bongs o pipas para fumar o alquilar una en el restaurante.

Beber cerveza o vino en el patio delantero una vez que el restaurante obtenga su licencia después de la apertura.

Hacer su reservación con hasta 30 días de anticipación. El café también aceptará a personas sin cita previa, pero se recomienda reservar.

Solicite un maridaje de marihuana y alimentos.

USTED NO PUEDE:

Llevarse a casa los productos sin terminar para consumirlos más tarde. (Aunque puede llevarse las sobras de comida).

Fumar en el patio delantero. La licencia no permite fumar en ningún área exterior orientada hacia el frente.

Beber cerveza o vino dentro o en el patio lateral (sólo se permite beber en el patio delantero).

Fumar hasta el punto de estar incapacitado. No hay un límite de onzas, pero habrá seguridad en la puerta y su anfitrión de flores le visitará periódicamente para asegurarse de que todos se sientan seguros y se lo estén pasando bien.

Ordenar pizza (Drummer está planeando incluir algún tipo de pan plano en el menú en algún momento).

Lowell Cafe estará abierto todos los días de 10 a.m. a 10 p.m. para empezar y planea extender su horario hasta las 2 a.m. para Halloween. Brady espera introducir un menú de desayuno y extender aún más las horas del café abriendo a las 8 a.m. a mediados de noviembre.