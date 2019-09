Column: Un vistazo a detrás de escenas sobre cómo los Clippers obtuvieron a Kawhi Leonard y Paul George

Doc Rivers sonreía mientras tomaba sorbos de su soda dietética el lunes por la noche, cerca de un campo de golf en Los Ángeles.

“Tengo mi primera cena oficial con Paul George y Kawhi Leonard esta noche”, dijo, aún mareado de que los Clippers pudieran obtener a dos de los mejores jugadores de la NBA en el verano.

Antes de que Rivers se fuera a encontrar con sus nuevas estrellas, él hablo con un pequeño grupo reunido por el Westcoast Sports Associates, dedicada a brindar a los niños, económicamente desfavorecidos del Sur de California, la oportunidad de participar en deportes.

Mientras que los invitados disfrutaban de cocteles, el entrenador de Clippers reía y dijo que había dejado de tomar por un tiempo, después de ver a su hija, Callie, casarse con el guardia de los Mavericks de Dallas, Seth Curry, el fin de semana pasado en Malibu.

“Fue muy caro”, dijo. “Tengo que ser el primer entrenador en haber desarrollado una boda para un jugador de la NBA. O sea, no entiendo. No creo que debería yo haber pagado. Realmente no lo creo. Pero fue fantástico”.

Rivers ha tenido mucho que celebrar en los últimos meses después de obtener a Leonard y George, convirtiendo a los Clippers en uno de los favoritos para ganar el campeonato de la NBA esta temporada. Pero fue un recorrido que tardó un año para consolidarse, con los Clippers tratando de obtener la atención de Leonard sin ser muy discretos mientras este jugaba en los Raptors de Toronto.

El dueño de los Clippers, Steve Ballmer; Lawrence Frank, el presidente de operaciones; y otros representantes de otros equipos hicieron apariciones ocasionales entre la multitud para ver juegos en el Scotiabank Arena en Toronto.

“Tengo mucho crédito, al igual que Jerry West, pero el que fue el héroe en todo esto fue Lawrence Frank”, dijo Rivers. “Él hizo todo el trabajo. Él hizo que Steve Ballmer fuera a juegos de los Raptors y él también fue a algunos. Nos advirtieron que los jugadores de Clippers, entrenadores o empleados no podíamos ir a los juegos en Toronto. Estábamos enviando jugadores a sentarse en las gradas”.

“No había nada malo con eso que hacíamos, pero Steve Ballmer estar sentado al lado de la cancha, parecía algo extraño. Pero no dijimos ni una palabra. Solo queríamos que [Leonard] supiera que estábamos ahí y que estábamos interesados”.

Los Clippers estaban optimistas acerca de sus posibilidades de obtener a Leonard, pero cuando los Raptors ganaron el campeonato de la NBA y los Lakers canjearon por Anthony Davis, emparejándolo con LeBron James, y entonces se abrió un espacio para un tercer jugador con salario máximo, hubo un sentimiento de que el oriundo de Moreno Valley podría firmar en otro lado.

Kawhi Leonard and Paul George aren’t thinking about the Lakers. “The Clippers have been better,” says Leonard. “Lakers is Lakers,” says George. “We got our own identity. We’re chasing something else.”

“Tuvimos una reunión con Kawhi en mi casa en Maliby y sentíamos que teníamos la posición interna”, dijo Rivers. “Los Lakers tuvieron una reunión con Kawhi y ellos construyeron algo para que él llegara a sus nuevas instalaciones y él dijo, ‘No, ustedes pueden venir a mi cuarto de hotel’. Pero con nosotros dijo: ‘Sí, vendré a tu casa’. Cuando escuchamos eso, era como que él nos estaba diciendo que quería venir aquí”.

Tanto como Rivers codició a Leonard – el entrenador fue multado con $50,000 por decir en ESPN, “Kawhi es el más Jordan que hemos visto” – él no sabía mucho sobre él. Esa primera reunión en casa de Rivers fue su primera conversación.

“Traté de hablar con él la temporada pasada en un par de ocasiones pero mientras que caminaba no obtenías nada de él. Nada”, dijo Rivers. “Él viene a esta reunión y te da la mano y él habla. Estábamos listos para una reunión en la que tendríamos que sacarle cosas. En cambio, él era el que estaba hablando y finalmente él nos dijo cuál era el trato”.

“Él dijo: ‘Quiero jugar para usted’, me señaló. Él dijo: ‘Mr. Ballmer, me gusta las cosas que usted hace y por lo que representa, pero su equipo no es lo suficientemente bueno y si no cambia a su equipo, no vendré’”.

Fue un caso de alteración de franquicia de buenas noticias y malas: Leonard quería ser un Clipper pero no daría el salto a menos de que el equipo fuera capaz de conseguirle un compañero de carrera para convertirlos en contendientes al título.

“Tuvimos una lista de muchachos, que fue un error, pero tuvimos suerte”, dijo Rivers. “No deberíamos haber tenido una lista, porque entonces él tenía que elegir con quién quería jugar y la suposición era que podríamos obtenerlos. No sabíamos si podíamos obtener a alguien. Solo le mostramos muchachos que pensamos que podrían coincidir con él y cuando vio el nombre de Paul George dijo: ‘Quiero jugar con él’.

“Le mostramos el resto y él no quería escucharlo. Él se quedó con Paul George, entonces después de la reunión nos sentamos y dije: ‘Tenemos que obtener a Paul George. No sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo’. Sabíamos que Oklahoma City quería disolver el equipo, entonces eso ayudó, pero no sabíamos si podíamos obtenerlo”.

En el intercambio por George, los Clippers enviaron a Oklahoma City selecciones desprotegidas de primera ronda en 2022, 2024 y 2026 junto a las selecciones de primera ronda en 2021 y 2023 de Miami. Ellos también convinieron en intercambiar selecciones en 2023 y 2025 y arrojaron también quienes fueron elecciones de primeras rondas Shai Gilgeous-Alexander y Danilo Gallinari.

“Steve Ballmer estaba nervioso acerca de las selecciones”, dijo Rivers. “Dije: ‘Steve, tú dices que seis selecciones del draft por Paul George es una locura, pero lo estás diciendo mal. No son seis selecciones por Paul; son seis por Paul y Kawhi. Entonces son tres por cada uno. Yo haría eso’. Tienes que verlo en esos términos”.

Incluso con esos números récords de selecciones del draft, el Thunder dijo originalmente no, lo que significaba que Clippers no solo perdería a George pero fallaría la oportunidad de obtener a Leonard.

Clippers owner Steve Ballmer is pumped and wants Los Angeles to be pumped, too.

Mientras que Leonard potencialmente regresaría a Toronto sería algo duro, lo que Rivers realmente no podía soportar la idea de que Leonard firmara con los Lakers. Tan duro como los Clippers han trabajado para ganar respeto en la ciudad, perder a Leonard con los Lakers hubiera sido un nocaut.

“El día del canje al mediodía, el trato no ocurrió”, dijo Rivers. “Estaba en mi casa en Malibu y Lawrence me llamó y me dijo: ‘Parecer que él va con Toronto o los Lakers’. La parte de los Lakers me arrojó. Le dije que eso no podía pasar… Recuerdo estar diciéndole: ‘¡No podemos permitir que eso pase!”.

“Le dije a Steve jugando que si eso pasaba, vamos a mover al equipo a Seattle. Fue una broma, pero en realidad estaba hablando en serio. En realidad lo creía”.

La negociación estaba nuevamente activa a las 4 pm, antes de morir otra vez a las 5 pm y para las 6 pm los Clippers esencialmente siguieron adelante, creyendo que habían agotado toda posibilidad de negociar. Rivers decidió recibir las malas noticias cenando a la puesta del sol en Malibu con algunos amigos.

“Así que estoy entrando al estacionamiento y el teléfono suena y es Lawrence. Él dijo: ‘¿Dónde estás?’”, recordó Rivers. “Dije: ‘Estoy caminando a Nobu’. Él dijo: ‘¡Ellos tienen una recepción terrible ahí! ¡Sal de ahí! Ve a otro lugar con mejor recepción. ¡La negociación está andando nuevamente!’”.

“Así que me hice a un lado del camino en PCH y estábamos de ida y vuelta, y cerramos las negociaciones. Caminé de regreso a Nobu con una actitud totalmente diferente. Nuestro mesero era un aficionado de los Lakers y aún no habían dado las noticias pero yo ya sabía. Él me decía, ‘Vamos a obtener a Kawhi’ y yo le decía, ‘No sé acerca de eso’”.

Tan grande como este verano fue para Rivers y los Clippers, él sabe que no significará mucho si no están jugando básquetbol durante el próximo verano.

“Ganamos el verano, pero estamos tratando de ganar la temporada”, dijo Rivers. “Ganar la temporada es grandioso, te permite ganar la temporada, pero no tenemos nada aún. Ahora el verdadero trabajo empieza”.