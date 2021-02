La MLB está modificando las pelotas de béisbol para animar el juego. Los pitchers y los managers lo aprueban

A Joe Maddon le encanta una buena jugada de bateo y carrera, una base robada oportuna, un toque de sacrificio bien ejecutado, un bateo de dos strikes a la parte baja del jardín derecho.

El entrenador de los Angels puede haber ganado notoriedad por sus técnicas de motivación de la nueva era y la adopción temprana del análisis de datos, pero cuando se trata de la esencia del béisbol en el campo, es de la vieja escuela hasta la médula.

Por eso, Maddon, de 67 años, acogió con satisfacción las recientes noticias de que las Grandes Ligas habían amortiguado ligeramente la pelota esta temporada en medio de un aumento de los jonrones en seis años.

Los cambios son tan sutiles que pueden dar lugar a que las pelotas voladoras viajen solo uno o dos pies menos cuando se golpean más de 375 pies, pero si eso empuja el béisbol un pequeño paso hacia sus raíces más tradicionales, es un salto gigante para el juego, dice Maddon.

“Espero que tenga un gran impacto en el juego”, expresó Maddon. “Veremos cómo funciona este año, pero si, de hecho, la pelota no viaja tan lejos, cambiará el ritmo del juego, y muchas cosas cambiarán a partir de eso”.

“Estratégicamente hablando, se pondrá más énfasis en la velocidad, en golpear la bola hacia el otro lado, especialmente con dos strikes. Los strikes serán más despreciados, como lo fueron en el pasado. Los lanzadores podrían desafiar más a los bateadores porque quieren que la bola esté en juego, y no dejarán pasar a tantos chicos”.

El entrenador de los Angels, Joe Maddon, en un partido de entrenamiento de primavera el pasado febrero en Phoenix. (Gregory Bull / Associated Press)

¿Una quimera (de bola rápida)? Tal vez, pero Maddon, que ha pasado más de cuatro décadas en un deporte que ha quedado por detrás de la NFL en popularidad y audiencia televisiva y que sufre de falta de acción, cree que vale la pena perseguirlo.

“Nunca se sabe hasta que se prueba algo de verdad”, dijo. “Creo que parte del desinterés por el juego hoy en día es que se ha reducido a pequeños patrones de ponchar a la gente, aceptar paseos e intentar hacer jonrones. Cuando se cambia la pelota, podemos retroceder en el tiempo hasta donde teníamos un mejor béisbol”.

Muchos piensan que la preponderancia de los tres resultados reales del béisbol -el jonrón, la caminata y el strikeout- está perjudicando al deporte.

Durante la temporada regular de 2019 se bateó un récord de las Grandes Ligas de 6.776 jonrones, y la tasa de jonrones cayó solo ligeramente en la temporada 2020, acortada por la pandemia, de 1.39 por equipo por partido en 2019 a 1.28 por equipo por partido la temporada pasada.

La actual oleada de jonrones comenzó en 2015, cuando los jonrones aumentaron a 4.909 desde los 4.186 de la temporada anterior. Hubo 5.610 cuadrangulares en 2016, 6.105 en 2017 y 5.585 en 2018.

Los bateadores también establecieron récords de strikeout en las últimas tres temporadas completas, con 40.104 whiffs en 2017, 41.207 whiffs en 2018 y 42.823 whiffs en 2019. Hasta 1997, el béisbol nunca había visto más de 30.000 ponches en una temporada. Las bases por bolas saltaron de 15.088 en 2016 a un promedio de 15.803 de 2017 a 2019.

“El sentimiento general que he recibido de amigos, familiares, y aficionados con los que he hablado es que, sí, ver jonrones es casi como ver la NBA y a los chicos lanzando triples todo el tiempo”, dijo Rich Hill, un lanzador de 40 años que recientemente firmó con los Rays de Tampa Bay.

“Es comprensible que tenga un punto de vista, pero estratégicamente, si queremos seguir haciendo crecer la salud del juego, quizá debamos replantearnos dónde estamos ahora. Y no creo que sea el único que opina así".

Los bateadores son más grandes y más fuertes y tienen un ojo de bateo más perspicaz, y el dramático aumento de los turnos defensivos en los últimos seis años empujó a muchos a alterar los ángulos de lanzamiento de sus swings para generar más loft. Su lógica es sólida: Un jonrón siempre da una victoria.

Con las pelotas que saltan de los bates y tantos parques favorables a los bateadores en toda la liga, los jonrones estaban destinados a aumentar. Las ligeras variaciones en la pelota también afectaron al slugging. Muchos lanzadores se quejaron en 2019 de que las costuras más planas les obligaban a cambiar de agarre y reducían el arrastre de la bola en vuelo.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, recordó la frustración que tenían sus lanzadores cuando ejecutaban una bola rápida de dos strikes hacia abajo y hacia afuera, solo para que el bateador moviera su bate hacia la bola y diera un jonrón en campo contrario.

“No he investigado demasiado, pero ha habido muchos lanzadores en nuestro campamento que han expresado sus sentimientos en cuanto a que el béisbol del año pasado fue bastante más duro y las cuerdas se tensaron mucho más de lo que potencialmente serán este año”, dijo Roberts. “Así que es algo bienvenido por los lanzadores”.

Corey Seager, de los Dodgers, batea un jonrón contra los Rays de Tampa Bay en el cuarto partido de la Serie Mundial de 2020. (Eric Gay / Associated Press)

Los intentos del béisbol por dar uniformidad a la construcción de las pelotas de béisbol oficiales de Rawlings, que se cosen a mano en una fábrica de Costa Rica, podrían reducir las oscilaciones de año en año en las tasas de jonrones y nivelar el campo de juego entre lanzadores y bateadores.

Un memorando del 5 de febrero enviado por la MLB a los gerentes generales, asistentes de los gerentes generales y gerentes de equipo, esbozó los cambios que podrían reducir ligeramente el slugging en 2021. El contenido del memo fue reportado por primera vez por el Athletic y confirmado a The Times por una persona familiarizada con el asunto.

Rawlings ha aflojado la tensión del primero de los tres enrollamientos de lana alrededor del centro de la pelota, lo que redujo el peso de esta, en menos de una décima de onza -o 2.8 gramos-, así como el rebote de la pelota.

“La MLB ha contratado a un comité de expertos científicos durante el último par de años para estudiar la pelota”, dijo un funcionario de la liga, “y una de las recomendaciones del comité fue reducir las especificaciones de fabricación de la pelota para mejorar la consistencia del rendimiento”.

Cinco equipos también tienen previsto añadir humidificadores esta temporada, lo que eleva a 10 el número de estadios que almacenarán las pelotas de béisbol en armarios con humedad controlada. Los Rockies de Colorado, los Diamondbacks de Arizona, los Mariners de Seattle, los Mets de Nueva York y los Red Sox de Boston ya tienen humidificadores.

La nota no identificaba a los cinco equipos que añadían humidificadores, pero los directivos de los Angels y los Dodgers confirmaron que no los iban a añadir.

“Estoy muy emocionado por ello - creo que es una noticia impresionante”, dijo el as de los Rays, Tyler Glasnow, sobre los cambios en la pelota. “Es curioso. Todos los lanzadores sabían que las pelotas eran más ajustadas. No sé si ‘juiced’ es la palabra... pero era extraño que todo el mundo negó que la bola fuera juiced”.

“Es un escenario extraño, pero personalmente, es genial. Me encantaría que no me pegaran más jonrones”.

El veterano lanzador derecho Yu Darvish, traspasado de los Cachorros de Chicago a los Padres de San Diego este invierno, notó en su primer entrenamiento en el bullpen de los entrenamientos de primavera que la pelota se sentía “un poco más grande. No sé cuánto menos va a volar, pero como lanzador, no quieres que la bola vuele tanto”.

Los bateadores probablemente esperarán a ver cómo se transporta la nueva pelota antes de alterar su enfoque. Llevará semanas, probablemente meses, determinar si una bola ligeramente más muerta tendrá un efecto apreciable en la forma de jugar.

“Hasta que no pase algún tiempo no vamos a poder responder a esa pregunta”, dijo el gerente de los Cerveceros de Milwaukee, Craig Counsell.

Counsell no cree que las pelotas de béisbol más vivas hayan dado una ventaja a los bateadores, no con tantos abridores y relevistas que lanzan a 95 mph o más y llenan sus repertorios con un surtido de desagradables sliders, bolas curvas, cut-fastballs y changeups.

En todo caso, el enfoque de todo o nada de tantos bateadores, que rara vez acortan sus swings con dos strikes, juega justo en las manos de los lanzadores.

Pero al igual que Maddon, Counsell cree que el juego se beneficiará de más bolas en juego.

“Creo que el juego está sesgado hacia los lanzadores en este momento y por mucho”, dijo Counsell. “Pienso que la pregunta es, ¿me gustaría que el juego se inclinara hacia más acción? Y eso es sí".

