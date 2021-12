Resumen del año deportivo 2021: El año en que Simone Biles nos enseñó que está bien no estar bien

Una onda expansiva atravesó el Centro de Gimnasia Ariake al principio de la competencia femenina por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Simone Biles, que era favorita para igualar o superar las cinco medallas de gimnasia que ganó en los Juegos de Río de 2016, apenas había logrado mantenerse parada mientras aterrizaba un salto que debería haber hecho con el toque de confianza que le valió el apodo de GOAT -la mejor de todos los tiempos-. Hizo 1½ giros de un salto planeado de 2½ giros, inclinándose hacia su derecha al aterrizar y dando un gran paso hacia adelante. Solo sus instintos la salvaron de una peligrosa caída. No se había permitido a los aficionados entrar en la pista, pero los competidores, entrenadores, funcionarios y representantes de los medios de comunicación que estaban allí jadearon con sorpresa y preocupación cuando vieron que estuvo a punto de caerse.

¿Se había lesionado o estaba inusualmente nerviosa? El revuelo creció después de que consultara a un entrenador del equipo estadounidense y abandonara la pista de la competencia. Regresó de los vestuarios con un traje de calentamiento y no participó en el resto de la prueba por equipos debido a lo que USA Gymnastics denominó “un problema médico”.

El reconocimiento posterior de Biles, de que se había retirado por problemas de salud mental, aseguró que 2021 será recordado como el año en que incluso los atletas más duros pudieron decir que no estaban bien mentalmente.

Su actuación dos días antes, en la fase de clasificación de la competencia, había ofrecido indicios de que algo no iba bien. Aquel día no estuvo como de costumbre, pero no parecía haber motivos para preocuparse. Su tropiezo con la colchoneta durante su rutina de ejercicios de suelo y los tres grandes pasos que dio al descolgarse de la viga de equilibrio podían explicarse como productos de la notable potencia que distingue sus impresionantes movimientos. Tenía sentido que no intentara otro histórico salto de doble pica de Yurchenko -que ninguna otra mujer ha realizado en competencia- porque no necesitaba correr riesgos en la ronda de clasificación. No consiguió su primer salto, pero se recuperó bien en el segundo.

Más tarde, reveló el alcance de su estrés en un post de Instagram, diciendo que a veces sentía que tenía el peso del mundo sobre sus hombros. Era comprensible. Se había convertido en la imagen de los Juegos de Tokio, pero sus brillantes sonrisas ocultaban su angustia. Retrasar los Juegos Olímpicos un año por culpa del COVID había puesto a prueba su cuerpo, y todavía estaba superando el trauma emocional de haber sido abusada sexualmente por el antiguo médico del equipo de USA Gymnastics. Era mucho que soportar. Durante la prueba por equipos, no pudo aguantar más.

Después de que sus compañeras de equipo se unieran para ganar la medalla de plata, Biles dijo que había empezado a temblar luego de un entrenamiento esa mañana. También tuvo lo que los gimnastas llaman las “twisties”, una pérdida de orientación en el aire. Seguir realizando sus difíciles rutinas habría sido peligroso. “Me dije: ‘No, mi mente no está bien’”, reveló.

En los días siguientes se retiró de las pruebas de all-around, ejercicio de suelo, salto y barras asimétricas, pero regresó para ganar una medalla de bronce en la viga de equilibrio. “No quería poner en peligro mi salud y mi seguridad, porque al fin y al cabo no merece la pena”, dijo.

Simone Biles practica su rutina de barra de equilibrio antes de ganar el bronce en la prueba en los Juegos Olímpicos de Tokio el 3 de agosto. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

A pesar de haber perdido la oportunidad de ganar cinco o seis medallas, Biles consiguió un importante triunfo: puso los problemas de salud mental en el primer plano de las conversaciones en el deporte y fuera de él, fomentando el debate sobre un tema que había estado innecesariamente envuelto en el aislamiento, el miedo y la vergüenza.

La descripción de sus problemas se hizo eco de los de Naomi Osaka, cuatro veces campeona de Grand Slam de tenis, que citó la depresión y la ansiedad cuando se retiró del Abierto de Francia en junio. Osaka también se saltó Wimbledon. Durante su derrota en tercera ronda contra Leylah Fernández en el Abierto de Estados Unidos en septiembre, se mostró inusualmente emotiva, golpeando y lanzando su raqueta alternativamente y golpeando una pelota contra las gradas en señal de rabia.

"Últimamente, cuando gano, no me siento feliz. Siento más bien un alivio”, dijo Osaka ese día. “Y luego, cuando pierdo, me siento muy triste. No creo que eso sea normal... Creo que estoy en ese punto en el que trato de averiguar lo que quiero hacer, y honestamente no sé cuándo voy a jugar mi próximo partido de tenis”.

No ha jugado desde entonces. A principios de noviembre publicó una foto de sí misma en una pista de entrenamiento con la leyenda: “Un poco oxidada, pero se siente bien estar de regreso”.

Biles y Osaka no fueron las únicas atletas cuyos problemas de salud mental llamaron la atención este año.

El tackle profesional de los Eagles de Filadelfia, Lane Johnson, se perdió tres partidos en octubre debido a los síntomas de abstinencia que experimentó cuando dejó de tomar la medicación prescrita para su ansiedad. “El futbol americano ni siquiera era un tema importante para mí en ese momento”, dijo en una conferencia de prensa. También comentó que estaba animado por el apoyo que recibió después de hacer públicos sus problemas. “Es mucho más común de lo que se piensa”, manifestó.

El receptor de los Falcons de Atlanta, Calvin Ridley, se alejó del futbol americano dos veces esta temporada para centrarse en su bienestar mental y no se espera que vuelva. El mes pasado, Everson Griffen, extremo defensivo de los Vikings de Minnesota, cuatro veces Pro Bowl, fue visto con un arma en las redes sociales y se negó a salir de su casa. Los profesionales de la salud mental y los agentes de la ley le convencieron de que se entregara pacíficamente, y fue trasladado a un centro de tratamiento de salud mental. Está en la lista de enfermedad de los Vikings.

La historia de Mark Pavelich, miembro del equipo olímpico de hockey de Estados Unidos que sorprendió a los soviéticos y ganó la medalla de oro en Lake Placid en 1980, tuvo un final trágico este año. Pavelich, que había sido declarado enfermo mental y peligroso por un juez en 2019 tras golpear repetidamente a un amigo con un poste metálico, se quitó la vida en marzo mientras recibía tratamiento en un centro de Minnesota.

“Hay que normalizar la salud mental, eliminar la discriminación y la negatividad”, dijo el exdefensa de la NHL Barry Beck, compañero de Pavelich en los Rangers de Nueva York y cofundador de The Ranch, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a exatletas y veteranos militares que tienen problemas de salud mental. “Debería haber centros donde la gente pueda obtener la ayuda que necesita y no vivir en silencio”.

Mark Pavelich, a la derecha, miembro del equipo olímpico de hockey “Milagro sobre hielo” de 1980, comparte una risa con su compañero de equipo de 1980 Jack O’Callahan durante una reunión en Lake Placid, Nueva York, en 2015. Pavelich se quitó la vida en un centro de tratamiento en marzo. (Mike Groll / Associated Press)

Athletes for Hope, una organización sin fines de lucro que ayuda a vincular a los atletas con la comunidad y las causas benéficas, comenzó un programa en mayo llamado Whole Being Athlete para promover la discusión de los problemas de salud mental y proporcionar oportunidades de educación, capacitación y defensa para los atletas. Suzanne Potts, que supervisa el programa, dijo que la retirada de Osaka del Abierto de Francia fue un catalizador para abrir el debate sobre todas las facetas de los problemas de salud mental.

“Creo que fue una oportunidad extraordinaria para que ella entrara en el espacio como defensora y me impresionó mucho que se tomara tiempo para cuidar de sí misma por encima del deporte. Eso es difícil de hacer a ese nivel”, dijo Potts por teléfono desde Austin, Texas, donde enseña en la escuela de posgrado de trabajo social de la Universidad de Texas. “Creo que eso facilitó que otras personas hicieran lo mismo y aumentó la oportunidad para que otros individuos de todos los niveles hablaran de sus problemas de salud mental y exploraran cómo pueden obtener apoyo”.

Potts se emocionó al ver a Biles. “Se me rompió el corazón por ella. Por un lado, el hecho de llegar a ese nivel de competitividad y saber el esfuerzo que ha hecho, especialmente durante el año de la pandemia, para competir. Y luego, alejarse porque su salud mental se vio afectada”, dijo Potts.

“Lo que sabemos de los atletas es que su salud mental y su salud física están estrechamente relacionadas. Creo que fue muy poderoso para ella, especialmente como mujer de color, hablar de la necesidad de alejarse del deporte y del estrés al que están sometidos. Los deportistas están sometidos a una tremenda tensión para ganar y a una intensa presión para ser los mejores, tanto física como mentalmente, y por eso ella pudo decir: ‘No estoy en mi mejor momento y necesito un descanso’”.

Robin Scholefield, director de cultura, bienestar y psicología del deporte para USC Athletics y profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina KECK, trabaja principalmente con atletas universitarios. Sin embargo, dijo que ha visto a un número de atletas profesionales presentarse en los últimos dos o tres años y contribuir a crear una percepción positiva de la elección de buscar ayuda de salud mental. Hizo hincapié en que hablaba en general y no se refería a las experiencias de Biles u Osaka.

“La razón por la que hablamos tanto del estigma en el atletismo es porque todavía es más pronunciado debido a la cultura atlética, que es tan opuesta a la búsqueda de ayuda para la salud mental”, dijo Scholefield. "¿Cuál es la cosa por excelencia que dicen los atletas? ‘Donde hay voluntad, hay un camino’. Así que, si estás deprimido, solo debes tener voluntad para salir de ello, ¿no?

“Se vuelve un poco más conmovedor porque los atletas de élite son gente que tiende a competir. Son los que más se esfuerzan. No son fatalistas. Creen que, si se esfuerzan, se dedican y se comprometen pueden superar casi cualquier cosa... Es esa parte de la cultura deportiva la que ha ido en contra de la búsqueda de ayuda para la salud mental”.

Naomi Osaka reacciona durante un partido en el Abierto de Miami en marzo. (Lynne Sladky / Associated Press)

Esa tendencia parece estar cambiando. “Tal vez en los últimos cinco años la gente está más informada al respecto”, dijo Johnson sobre los problemas de salud mental.

Los atletas que han salido a la luz este año han contribuido a que se comprenda la conexión entre la mente y el cuerpo y por qué está bien decir que no se está bien. “Aunque el antiguo estigma era: ‘Eso es para los débiles’, en realidad es para los fuertes”, dijo Scholefield. “Es para la gente que está dispuesta a decir: ‘Necesito ayuda’. La fuerza interior no se cultiva fingiendo que no te afecta. La vida te afecta tanto si prestas atención como si no. La fuerza interior se cultiva diciendo: ‘Sí, estoy afectado y voy a averiguar cómo manejar esto y voy a seguir adelante’, y eso es lo que hacen los atletas. Porque probablemente el 80 o 90% de los atletas que tienen problemas de salud mental siguen practicando y compitiendo”.

Potts dijo que espera que la disposición de los atletas a hablar de sus problemas de salud mental conduzca a una educación generalizada sobre esos problemas e inspire a los equipos, las ligas y las empresas a proporcionar una amplia ayuda y recursos.

“Espero que más atletas se sientan lo suficientemente seguros como para alejarse o hablar de sus problemas de salud mental, igual que lo harían si se lesionaran el hombro o el tobillo”, dijo Potts. “También espero que no se convierta en una gran noticia si la gente se aleja por cualquier motivo. Que no se convierta en algo destacado o en una noticia. Simplemente que se normalice”.

