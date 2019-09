Ha disminuido la pobreza, pero hay más personas sin seguro y el ingreso familiar está estancado, según datos del censo

La tasa oficial de pobreza de la nación se redujo aún más el año pasado, pero los ingresos familiares se estancaron inesperadamente, y la proporción de personas sin seguro médico aumentó por primera vez desde que la Ley de Atención Asequible entró en vigor en 2013, según los datos de la Oficina del Censo.

El ingreso medio ajustado por la inflación, no tuvo crecimiento después de tres años consecutivos de incrementos, lo que resulta desconcertante. La economía creció a buen ritmo el año pasado y, como muestra el informe del censo, 2.3 millones de personas encontraron trabajo de tiempo completo durante todo el año. Los ingresos medios de todos estos trabajadores subieron un sólido 3.4% a partir de 2017.

Los funcionarios del censo no pudieron ofrecer una explicación detallada, diciendo solamente que la medida de los ingresos del hogar incluye una variedad de recaudaciones antes de los impuestos, y a veces el número total no se alinea con las tendencias de los ingresos laborales.

La cifra de ingresos del censo incluye cosas como el dinero del alquiler, las pensiones y los beneficios del Seguro Social. Además, las mayores ganancias de ingresos del año pasado se observaron en los hogares encabezados por adultos más jóvenes.

Anuncio

Aún así, Harry Holzer, un profesor de políticas públicas de la Universidad de Georgetown, dijo que el estancamiento de los ingresos medios era “preocupante”. Manifestó que podría ser que el aumento en el número de trabajadores a tiempo completo no representara al trabajador de ingresos medios, o que algo más estaba sucediendo que provocaba una reducción de las percepciones.

Cualquiera que sea la razón, dijo Holzer, los datos del censo indicaron que los hogares en la clase media vieron poca mejora en sus ingresos cuando la economía en general estaba funcionando bien.

Es más, a pesar del gran aumento de trabajadores a tiempo completo, al menos algunos de ellos habrían tenido seguro médico cubierto por el empleador, la Oficina del Censo encontró que el porcentaje de residentes estadounidenses que no tenían seguro médico el año pasado pasó de 7.9% a 8.5% en 2017.

Anuncio

Fue el primer aumento de este tipo desde que la Ley de Atención Asequible, comúnmente conocida como Obamacare, condujo a fuertes disminuciones en la tasa de los no asegurados, que se había reportado como del 14.5% en 2013, antes del pleno efecto de la ley en 2014. La cobertura del seguro de salud se considera una medida importante del bienestar económico.

Sin embargo, la erosión del año pasado de los avances de Obamacare no fue una sorpresa, dadas las medidas de la administración Trump para debilitar el logro nacional clave de su predecesor.

El informe del censo encontró que el porcentaje de personas cubiertas por Medicaid -el programa de atención médica del gobierno para familias e individuos de bajos ingresos- se redujo en 0.7 puntos porcentuales a 17.9%. En comparación, los beneficiarios de Medicare, el seguro público para la gente mayor, subió 0.4 puntos porcentuales hasta el 17.8%.

La administración recortó los programas de extensión y apoyó las nuevas políticas estatales, lo que dificultó la inscripción en Medicaid, según los expertos del Center on Budget and Policy Priorities (Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas), un grupo de expertos no partidista.

“Cuando la economía es tan buena, los de abajo no ganan si el gobierno no hace algo para ayudarlos”, dijo Sheldon Danziger, presidente de la Fundación Russell Sage, que apoya la investigación sobre la pobreza y otros temas sociales y económicos.

El informe del censo mostró que el ingreso medio de la nación fue de $63.179 el año pasado, poco menos de 1% más que en 2017 - un cambio que fue considerado estadísticamente insignificante.

El ingreso medio de los hogares aumentó más de un 5% en 2015, pero desde entonces ha sido moderado o esencialmente estable.

La medida tradicional de pobreza del gobierno, mientras tanto, cayó 0.5 puntos porcentuales el año pasado a 11.8%. Fue el cuarto año consecutivo de descenso y la primera vez que el nivel de pobreza fue significativamente inferior al de 2007. La Gran Recesión comenzó a finales de 2007 y terminó oficialmente a mediados de 2009.

Anuncio

El número de personas en situación de pobreza en 2018 era de 38.1 millones, 1.4 millones menos que en 2017.

Las personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza -menos de 25.465 dólares para una familia de dos adultos y dos niños- casi con toda seguridad se ven ayudadas por el creciente número de empleos y el aumento de los salarios mínimos en diferentes partes del país.

El crecimiento económico, sin embargo, se ha moderado este año. Hasta agosto, los empleadores agregaron un promedio de 158.000 nuevos puestos de trabajo al mes, un nivel todavía saludable que es más que suficiente para absorber la creciente población de mano de obra, pero por debajo de los 223.000 empleos mensuales del año pasado.

“El informe oficial sobre la pobreza ofrece buenas noticias”, dijo H. Luke Shaefer, director de la iniciativa de Soluciones a la Pobreza de la Universidad de Michigan, señalando que fue la tasa más baja desde 2001, siendo un 11.7% más baja.

Los hogares encabezados por mujeres en particular, dijo, tienen la tasa oficial de pobreza más baja jamás registrada para ese grupo.

“Estas son buenas señales en esta etapa de una larga expansión económica”, dijo Shaefer. Sin embargo, agregó que la carencia extrema -aquellos con ingresos por debajo de la mitad de la línea de pobreza- sigue siendo elevada (5.3%).

Además, él y otros analistas señalaron que la tasa de pobreza complementaria o alternativa de la Oficina del Censo no experimentó ninguna mejora estadística el año pasado. Ese nivel de pobreza fue del 13.1% el año pasado, similar al de 2017.

Muchos analistas consideran que la medida es más precisa porque incluye beneficios no monetarios como cupones de alimentos y créditos fiscales por ingresos del trabajo.

Anuncio

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí