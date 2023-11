Biden: “Autoridad Palestina revitalizada” debe gobernar Gaza y Cisjordania

En un artículo de opinión publicado el sábado en el Washington Post, Biden reiteró su postura de semanas recientes de que una suspensión temporal al combate no es una posibilidad real y, en última instancia, no llevaría hacia objetivos más grandes que tiene Estados Unidos. En su lugar, el presidente y altos funcionarios de Estados Unidos han reanudado las conversaciones para trabajar hacia una solución de dos Estados para la gobernanza de Gaza.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.