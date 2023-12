Nebraska: Acusan a hombre que apuñaló y mató a un sacerdote

Los fiscales de Nebraska acusaron a un hombre de asesinato en primer grado, robo con allanamiento de morada y posesión de armas por apuñalar a un sacerdote el fin de semana.

Según las autoridades, el sacerdote fue atacado en la casa parroquial en la que vivía junto a su iglesia en la pequeña localidad de Fort Calhoun.

Kierre L. Williams, de 43 años, fue acusado de asesinar al reverendo Stephen Gutgsell el domingo por la mañana. Fue detenido dentro del domicilio de Gutgsell apenas minutos después de que el padre llamó al número de emergencias 911. Gutgsell fue llevado de inmediato a un hospital de Omaha, donde murió.

Los informes judiciales dicen que Gutgsell sangraba profusamente por heridas en la cara, las manos y la espalda, y que gritó “ayúdenme” cuando el primer policía llegó y se identificó.

La policía del condado Washington informó que Williams es de Sioux City, Iowa, que está a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de Fort Calhoun. La ciudad de Nebraska, de unos 1.000 habitantes, está situada a unos 26 kilómetros (16 millas) al norte de Omaha.

Los expedientes públicos muestran que Williams tiene un amplio historial delictivo en Texas y Florida, incluyendo una condena por delito grave en 2008 en Florida por posesión de cocaína y por huir de la policía.

Williams enfrenta un delito menor por agresión en Sioux City. Se le acusa de haber golpeado a alguien en un comedor social de esa ciudad tras un altercado en julio. En ese caso, la acusación penal en su contra lo registra como indigente.

Williams aún no tiene abogado en Nebraska y es probable que no comparezca ante el tribunal hasta el miércoles. Su abogado de oficio en el caso de agresión de Iowa dijo que no sabía nada del caso de Nebraska y colgó el teléfono a un periodista de The Associated Press.

El apuñalamiento de Gutgsell es el segundo asesinato en Fort Calhoun este año, lo que aumenta la preocupación de los residentes.