Trump alega “genocidio” en Sudáfrica. Agricultores afrikáneres blancos no están de acuerdo

Días antes de que el presidente de Sudáfrica se reúna con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, los agricultores afrikáneres, que están en el centro de una extraordinaria nueva política de refugiados de Estados Unidos, recorrieron un monumento a los ataques a granjas en el corazón agrícola de su país, y algunos tocaron con las manos los nombres de los muertos, tanto negros como blancos.

Aquí en Bothaville, donde miles de agricultores se reunieron en una animada feria agrícola en la que hubo desde granos hasta armas en exhibición, incluso algunos grupos conservadores blancos afrikáneres negaron las afirmaciones de “genocidio” y confiscación de tierras del gobierno de Trump que llevaron a eliminar toda la ayuda financiera a Sudáfrica.

La bulliciosa escena era lo habitual, con batidos, hamburguesas y niños rubios en carritos.

Anuncio

El difunto presidente Nelson Mandela, el primer líder negro de Sudáfrica, estuvo en Bothaville hace más de un cuarto de siglo y reconoció el creciente número de ataques violentos contra agricultores en los años que siguieron al sistema de segregación racial del apartheid, que duró décadas. “Pero el complejo problema del crimen en nuestras granjas, como en otros lugares, exige soluciones a largo plazo”, afirmó.

Algunos asistentes a la feria agrícola dijeron que huir del país no es una de ellas.

“Realmente espero que, durante la próxima visita a Washington, (el presidente Cyril Ramaphosa) pueda presentar los hechos ante su homólogo y demostrar que no hay una expropiación masiva de tierras en Sudáfrica, y que no hay un genocidio en curso”, dijo a The Associated Press John Steenhuisen, ministro de agricultura. Él será parte de la delegación para la reunión del miércoles.

La comunidad minoritaria blanca afrikáner está en el centro de atención después de que Estados Unidos otorgara estatus de refugiado a al menos 49 de sus miembros, que afirman huir de una persecución racial y violenta y de la confiscación generalizada de tierras de propiedad blanca, a pesar de que hay pruebas de que tales afirmaciones son falsas.

Aunque muchos de los asistentes a la feria expresaron serias preocupaciones sobre la seguridad de los agricultores y los trabajadores agrícolas, otros señalaron que el crimen los afecta a todos, sin importar si son negros o blancos, como lo demuestran las estadísticas de criminalidad de Sudáfrica.

Thobani Ntonga, un agricultor negro de la provincia del Cabo Oriental, dijo a la AP que fue atacado en su granja por criminales y casi secuestrado, pero un vecino negro intervino.

“El crimen afecta a negros y a blancos... Es un problema de vulnerabilidad”, expresó. “Los agricultores están separados del público en general. No estamos cerca de las ciudades, estamos en las áreas rurales. Y creo que es exactamente eso. Entonces, a los perpetradores les favorece eso, el hecho de que las granjas están aisladas”.

Los agricultores blancos compartieron sus opiniones y pidieron más recursos y vigilancia policial, pero dijeron que no había ningún genocidio que los hiciera huir de Sudáfrica.

“El crimen afecta especialmente a los pequeños agricultores porque no tienen recursos para contratar seguridad privada”, dijo el agricultor afrikáner Willem de Chavonnes Vrugt. Él y otros agricultores se preguntaron por qué dejarían la tierra a la que han estado arraigados durante décadas.

“No nos interesa ir a ningún lado”, añadió. “Lo que queremos es ser parte de este país”.

Ramaphosa, que también es ganadero, visitó la feria agrícola por primera vez en unos 20 años, para comprar equipo, pero también para hacer contacto con la población, ya que muchos sudafricanos se preguntan por qué el gobierno de Trump se enfoca en su país.

“No debemos huir de nuestros problemas”, dijo el presidente durante su visita. “Si huyes, eres un cobarde”.

El proceso de solicitud de refugiado

La aceleración de las solicitudes de refugio de los afrikáneres ha planteado preguntas sobre un sistema en el que muchas personas que buscan asilo en Estados Unidos pueden esperar durante años.

El Departamento de Estado no ha hecho públicos los detalles del proceso, pero una persona que ha solicitado su reubicación dijo a la AP que el proceso en línea era “riguroso”.

Katia Beeden, miembro de un grupo de defensa establecido para ayudar a los sudafricanos blancos que buscan ser reubicados, dijo que los solicitantes deben pasar por al menos tres entrevistas en línea y responder preguntas sobre su salud y antecedentes penales.

También deben presentar información o pruebas de que son perseguidos en Sudáfrica, dijo. Mencionó que su casa fue robada, y que los ladrones la encerraron en su dormitorio.

“Ya han advertido que no puedes mentir ni ocultar nada. Así que es un proceso bastante exhaustivo y no todos tienen la aprobación garantizada”, afirmó.

Cifras

El crimen violento es abundante en Sudáfrica, pero los expertos dicen que la gran mayoría de las víctimas son negras y pobres. Las estadísticas policiales muestran que hasta 75 personas son asesinadas diariamente en todo el país.

En opinión del sindicato agrícola afrikáner TLU SA, los agricultores son más susceptibles a tales ataques debido a su aislamiento.

En 2024 se produjeron 12 asesinatos en granjas, según las estadísticas policiales. Uno de los asesinados era un agricultor. El resto eran trabajadores agrícolas, personas que vivían en granjas y un guardia de seguridad. Los datos no indican la raza de las víctimas.

En general, en toda Sudáfrica, 6.953 personas fueron asesinadas el año pasado.

Los datos del gobierno también muestran que los agricultores blancos poseen el 80% de las tierras agrícolas del país, según el censo de agricultura comercial de 2017, que registró más de 40.000 agricultores blancos.

Sin embargo, esos datos solo corresponden a los agricultores que tienen ingresos de 55.396 dólares al año, lo que excluye a muchos pequeños granjeros, la mayoría de ellos negros.

En general, la minoría blanca, que representa solo el 7% de la población, todavía posee la gran mayoría de la tierra en Sudáfrica, que el Banco Mundial ha calificado como “el país más desigual del mundo”.

Según la auditoría de tierras del gobierno de 2017, los sudafricanos blancos poseen alrededor del 72% de la tierra de propiedad individual, mientras que los sudafricanos negros poseen el 15%.

___

La periodista de The Associated Press Michelle Gumede en Johannesburgo contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.