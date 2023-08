‘Let’s a-get loud’: Jennifer López ofrece actuación espontánea en club nocturno italiano

To read this note in English click here.

Jennifer Lopez changes the conversation to husband Ben Affleck’s fathering style days after Gwyneth Paltrow recalled her ex’s bedroom skills. ‘It brings tears to my eyes,’ Lopez said.

Bennifer has finally settled on a mansion to call their own. Lovebirds Jennifer Lopez and Ben Affleck purchased a $60M home in Beverly Hills.

En el clip, se puede ver a la artista de “Jenny from the Block” artist cantando con el micrófono desde su mesa antes de levantarse y dar un espectáculo completo con la ayuda de la banda en vivo del club. Después de ofrecer una interpretación apasionada de “I Will Survive”, López se lanzó a una interpretación de su éxito de 1999, “Le’s Get Loud ”.

