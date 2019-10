Desde ‘Hustlers’ hasta ‘Beautiful Day in the Neighborhood’, los periodistas se convierten en estrellas de cine de otoño

Incluso mientras lo denunciaba, Jessica Pressler tenía la sensación de que su historia sobre un grupo de “strippers” convertidas en delincuentes, era de lo que estaban hechas las películas. El artículo de la revista The New York tenía el tipo de elementos de trama jugosos que Hollywood reclama: ¡Baile de tubo! ¡Drogas ilegales! ¡Los trajes de Wall Street derribados por su propia avaricia!

Entonces, en el momento en que su pieza fue publicada en diciembre de 2015, se la envió al cineasta Adam McKay. Pressler había entrevistado al director mientras hacía “The Big Short”, una película sobre cómo el colapso de la burbuja inmobiliaria condujo a la crisis financiera de 2007. Su último informe, sobre cómo las bailarinas de entretenimiento para adultos se mantuvieron a flote, durante la misma recesión financiera al robar dinero de sus clientes masculinos ricos, compartió temas similares.

El instinto de Pressler era correcto: McKay mordió, y su compañía terminó produciendo “Hustlers” de STX, una película basada en la pieza del escritor “The Hustlers at Scores”. Pero lo que ella no había contado era el hecho de que ella misma sería parte de la adaptación a la pantalla grande.

Claro, ella entendió el atractivo cinematográfico de sus dos temas principales de la entrevista: “strippers” audaces y vestidas de diseñador en última instancia interpretadas por Jennifer López y Constance Wu, pero ¿era una escritora de revista con una grabadora de voz realmente tan emocionante?

Aparentemente sí. Porque no solo Julia Stiles fue elegida para interpretar una versión de Pressler en “Hustlers”, que ya recaudó más de $80 millones después de tres fines de semana en los cines, sino que un puñado de películas en el reciente Festival Internacional de Cine de Toronto dio a los periodistas el mismo trato .

Matthew Rhys interpreta a un periodista que entrevista al señor Rogers en “Un hermoso día en el vecindario”. (Lacey Terrell / Sony Pictures)

En “A Beautiful Day in the Neighborhood”, Matthew Rhys interpreta a un periodista de Esquire que se le asigna el perfil de Mister Rogers (Tom Hanks). La película, que Sony Pictures estrenará el 22 de noviembre, está adaptada de la pieza de Esquire de 1998 de Tom Junod “Can You Say ... Hero?”. Aunque el escritor se propuso aprender sobre la personalidad televisiva de los niños, finalmente se volvió autorreflexivo como resultado de las consultas de Rogers.

También está “The Friend”, una comedia oscura en la que Casey Affleck interpreta a una periodista con sede en Luisiana, cuya esposa (Dakota Johnson) es diagnosticada con cáncer de ovario terminal. El mejor amigo mutuo de la pareja (Jason Segel) se muda a su casa para ayudar a cuidar a la familia y a sus dos hijas. La historia fue el tema de un ensayo de Esquire de 2015, escrito por Matthew Teague poco después de que su esposa sucumbiera al cáncer. (La película, que buscaba distribución en Toronto, aún no tiene fecha de estreno).

LA Times habló con los tres periodistas, Pressler, Junod y Teague, sobre sus experiencias en la pantalla grande y por qué están en el centro de la atención en este momento.

VENDER LA HISTORIA

Pressler: Justo cuando salió mi artículo, se lo envié a Adam McKay. No pensaba en él opinándolo, pero pensé que disfrutaría esta historia porque se trataba de economía. Me reuní con otras personas sobre la opción. Tengo un recuerdo de un agente diciendo: “Jessica Chastain! ¡Jennifer Lawrence!”. Todas estas cosas típicas de L.A. Pero Adam le respondió y envió un mensaje copiado a Jessica Elbaum, con quien comenzó [la productora] Gloria Sánchez. Él dijo: “Esta es una historia loca. Deberíamos desarrollar esto ”. Y luego nos conocimos una o dos semanas después, cuando estaba en Los Ángeles entrevistando a Kerry Washington o algo así. A Jessica le apasionaba mucho.

No pensé que escribiría el guión. Mi impresión fue que si algún periodista aficionado intentara escribir un guión, puede retrasar las cosas. Le dije: “Si nadie quiere escribirlo, lo escribiré". Pero escuchas historias de terror. Nadie quiere a alguien que nunca haya escrito un guión antes de decir: "¡Insisto!”. Quería hacerlo.

Jessica Pressler, en el estreno de “Hustlers” en Toronto, escribió el artículo que inspiró la película. (Lionel Hahn)

Junod: Escribí el artículo en 1998, pero solo escuché de personas que querían elegirlo a fines de 2015. Estaban trabajando en una versión del guión basada en el libro de otro periodista: “I’m Proud of You” de Tim Madigan. No soy el único periodista que tuvo una experiencia positiva con Fred [Rogers]. Pero hubo una complicación con el estado, y fue entonces cuando [la viuda de Fred] Joanne Rogers me recomendó mi historia. No podría haber estado más sorprendido. Parecía bien escondido en el pasado. Así que fui a Los Ángeles en diciembre de 2015 y pasé tiempo con los guionistas. Hablamos durante dos días, casi exclusivamente sobre mi vida.

Teague: Escuché de personas que querían elegir la historia más o menos de inmediato. Cada vez que sale algo decente, siempre hay una pequeña ola de interés por parte de las compañías de producción. Pero es difícil decir que es real. He tenido otras cosas que se han optado, pero no estoy satisfecho con el resultado. Y esto fue tan intensamente personal que quise escribirlo yo mismo.

Después de aproximadamente un año de intentarlo, y al darme cuenta de que estaba demasiado cerca y no podía escribirlo de manera objetiva, volví a la compañía de producción Scott Free y dije: "¿Todavía estás interesado?”. Lo haría, pero quería seguir siendo parte de la película: Supervisar el guión de alguna manera y ser aprendiz del guionista, porque me gusta la escritura de guiones. Y [el guionista] Brad Ingelsby fue compasivo conmigo. Pasamos páginas de un lado a otro, y pude escribir fragmentos de él.

LLENANDO LO AGUJEROS

Teague: Me sentí orgulloso de mi ensayo, pero puede ser difícil construir una película sin más. Así que introduje más de mi vida en la película. Dirían: “En el segundo acto, necesitamos algún tipo de turno”, y yo diría: “Bueno, aquí hay algo más que sucedió en mi matrimonio”. No hubo un día en que nos sentamos y ellos dijeron: “OK, necesito despojar tu vida de cada evento y ver qué es útil o no”. El punto de la historia de la revista fue un ejercicio de total honestidad, y sabía que para inscribirse en la película tendría que ser algo así como ser el mismo. Pero la película requería un tipo diferente de honestidad. En el ensayo, puede sumergirse en cada detalle del insulto físico del cáncer. Eso sería demasiado poderoso con el medio visual. La gente saldría del teatro.

En “The Friend”, Casey Affleck interpreta a un periodista cuya esposa (interpretada por Dakota Johnson) tiene cáncer terminal. (Cinetic)

Pressler: Incluso antes de conocer [a la escritora y directora Lorene Scafaria], ella había escrito una versión del guión y al estudio le gustó su versión. Pensé: “Genial, vi ‘The Meddler’, cambió la forma en que hice el huevo en un agujero. Ella es genial”. Así que nos conocimos y le di mis notas y algunas grabaciones. Ella preguntó qué quedaba en el piso de la sala que no estaba en el artículo. Mi mente correcta, obviamente, sabía que era una película y Lorene iba a tomar una licencia cinematográfica. Pero como periodista, estás acostumbrado a controlar un poco la historia. Vomité toda esta realidad sobre ella, e incluso si usaba una cosa, pensé que sería divertido.

Junod: Realmente no hay mucho sobre mí en el artículo, aparte de que dije que tenía un peluche como un niño llamado Old Rabbit. Entonces los guionistas revisaron el archivo familiar en Latrobe, Pennsylvania, y leí los correos electrónicos entre Fred y yo. Continuamos algún tipo de correspondencia desde 1998 hasta dos meses antes de su muerte [en 2003]. Ni siquiera había leído esos mensajes [nuevamente] hasta este verano. Podía escuchar la voz de Fred nuevamente muy, muy claramente. La mayor parte de los mensajes son del primer año de nuestra amistad, y creo que realmente ayudaron [a los guionistas].

ENCUENTRO CON LOS ACTORES

Junod: Conocí a Matthew Rhys en Pittsburgh en septiembre pasado. No tenía idea de qué hacer con nuestras conversaciones hasta que vi cómo me interpretaba. De alguna manera me voló la cabeza. La forma en que se veía, la forma en que inclinaba la cabeza. En Toronto, me dijo: “Tuve que trabajar muy duro en tu manera de caminar”. Ni siquiera sabía que estaba observando mi caminado.

Pressler: No sabía quién iba a interpretarme, pero me di cuenta cuando eligieron a Julia Stiles porque comenzó a seguirme en las redes sociales. Lo supe al instante. Yo estaba como: "¡Oh, Dios mío! ¡Qué buena elección!. Me encantó, y le envié un mensaje de texto a Lorene diciéndole que Julia era perfecta. Entonces nos conocimos. Ella vino hasta mi casa en Queens [Nueva York], y tuvimos una cita para jugar. Ambos tenemos niños de 1 año, y el mío durmió todo el tiempo. Ella me preguntó cosas como: “¿Toma notas o grabas? ¿Qué tipo de preguntas hiciste en tus entrevistas?”. Me decía a mí misma, de antemano: “No hagas un millón de preguntas”. Era muy extraño. Pero ella es simplemente una persona encantadora y normal de Nueva York.

Teague: Casey y yo hablamos, pero hizo algo que aprecio, que es que no trató de imitar mi acento [sureño]. Creo que si hubiera hecho eso, habría sido una distracción. Lo que realmente quería que hiciera era centrarse en la parte emocional de la historia. Él no está jugando a Winston Churchill, así que aprender a inclinar su cabeza como la mía es energía desperdiciada, en mi opinión.

APRENDIENDO LA VERDAD

Junod: No creo que alguna vez me haya enojado con Fred por no responder mis preguntas. El personaje de Matthew se pone nervioso o frustrado. Pero una de las cosas que comparto con el personaje es que ambos nos dimos cuenta desde el principio de que la persona que estábamos entrevistando era notable y singular. Fred era experto en dar vuelta las preguntas de una manera que te hacía sentir que no estabas simplemente desanimado.

En ese momento de mi vida, estaba abierto a Fred. Me había cambiado de GQ a Esquire con bastante fanfarria; en realidad hubo fanfarria en aquellos días en que los escritores cambiaban de revista. Tenía un montón de revistas que no tuvieron éxito. Hice una historia sobre Kevin Spacey que no fue un éxito de la peor manera. Bailamos en torno a su sexualidad, y yo era al menos la mitad demasiado inteligente. Fue un desastre total, y la primera historia que hice para Esquire. Me sacudió la forma en que me conducía como escritor. Entonces, como el personaje de la película, estaba muy, muy abierto al trabajo de Fred.

Tom Junod, a la izquierda, y el actor que lo interpreta, Matthew Rhys, en el estreno de “A Beautiful Day in the Neighborhood.” (Eric Charbonneau / For TriStar Pictures)

Pressler: Michael Lewis [cuyos libros fueron adaptados a las películas “Moneyball” y “The Big Short”] me dijo este tipo de cosas asombrosas: “Todos los que entran en este proceso están aterrorizados por el poder del medio”. Y 100.000 personas leen un libro, pero 40 millones ven una película. Él dijo: "¿Quieres que las personas que no tienen ningún contexto para que pienses que eres la persona en la película?”. Eso definitivamente me asustó.

Realmente no tengo mucho en común con mi personaje en la película, aunque la verdad inherente está ahí. Nunca recibí una llamada de [los sujetos de mi entrevista] durante mi “baby shower”, pero definitivamente hubo momentos en que llamaban y yo estaba ocupado con mi propia vida.

Teague: No lo juro, pero habría parecido poco realista si el personaje dijera: "¡Oh, Dios mío!”. Y Gabriela [Cowperthwaite, la directora] y yo tenemos una gran guerra por la cuestión de las sandalias. Él lleva marca Tevas, que, según yo, son diferentes a las Chacos, que yo uso.

MIRANDO A TI MISMO

Pressler: Al principio, seguía pensando que el personaje sería cortado, porque mi impresión era que los personajes de los periodistas no son sexys. Pero seguía sin desaparecer. No hay que escribir, lo cual creo que es una muy buena opción.

Junod: Sabía que habían cambiado los detalles de mi vida, y estaba de acuerdo con eso, y pensé que por eso podría ver la película con cierta distancia. Pero cuando la vi solo, estaba lloriqueando. Regresó a mí. No pude evitar eso. Fred vio algo en mí y decidió interesarse por mí. Lo hizo para mucha gente. Soy un sustituto para muchas personas, así es como prefiero mirarlo. Hasta el día de hoy, no puedo explicarlo. Parece un golpe de buena suerte imposible que me haya sucedido.

Teague: Estuve en el set durante todo el rodaje. Me mantuve fuera del camino, pero lo vi desarrollarse y fue fascinante. He vivido con esta historia durante tanto tiempo que pensé que estaría bien, pero luego me arrasó. La gente recrea mi vida, especialmente cualquier cosa con mis chicas. Realmente me destrozó hasta el punto en que estaría sollozando y tuve que abandonar el set. Hay algo tan encantador e inquietante en los niños actores. Pueden encenderlo y apagarlo como una válvula. Están en estos momentos emocionales de trabajo pesado, y luego van a buscar M&M en los servicios de artesanía. Estoy listo para recogerlos en mis brazos y consolarlos y ellos están como: "¿Quién es este extraño hombre que llora?”

Matthew Teague escribió el ensayo Esquire que inspiró a “The Friend”. (Jay L. Clendenin / Los Angeles Times)

¿POR QUÉ AHORA?

Teague: Hay un fenómeno que ocurre culturalmente en este momento que creo que fue impulsado por podcasts. Durante años, íbamos a hacer nuestro trabajo y presentarlo en una bandeja. Cada vez más, la gente quiere saber qué sucedió en la cocina, y mucho de eso ha encontrado expresión en los podcasts. Ahora, es como: “Aquí está el viaje. Aquí está la estupidez de la redacción”.

Junod: Los periodistas, como muchos otros en este momento, están siendo evaluados por el público en términos de confianza.

Pressler: Creo que está sucediendo algo cultural más grande, lo cual es extraño, porque tenemos un presidente que no respeta a los medios. Al mismo tiempo, es como ver a alguien tratando de resolver algo y descubrir la verdad es satisfactorio, porque de alguna manera, todos lo estamos haciendo. Necesitamos averiguar qué pasó. Y los periodistas son más interesantes, porque están en peligro.