Plácido Domingo renuncia a la Ópera de L.A. con ‘el corazón apesadumbrado’ tras la investigación por acoso sexual

Plácido Domingo, la leyenda de la ópera de 78 años de edad que ha visto el legado de sus seis décadas de carrera oscurecido por acusaciones de acoso sexual, anunció el miércoles que renunciará como director general de la Ópera de Los Ángeles y se retirará de futuras actuaciones.

“Las recientes acusaciones que se han hecho contra mí en la prensa han creado una atmósfera en la que se ha visto comprometida mi capacidad de servir a esta compañía que tanto amo”, escribió en una declaración para The Times. “Aunque seguiré trabajando para limpiar mi nombre, he decidido que es en el mejor interés de L.A. Opera que renuncie como su director general y me retire de mis futuras presentaciones programadas en este momento.

“Lo hago con el corazón apesadumbrado y al mismo tiempo deseo transmitir a la junta directiva de la compañía y al personal mis más profundos deseos de que la Ópera de Los Ángeles continúe creciendo y sobresaliendo”.

La Ópera de Los Ángeles respondió agradeciendo a Domingo, que ha sido director general desde 2003 y que tenía previsto protagonizar “Roberto Devereux” a partir del 22 de febrero. La Ópera de Los Ángeles calificó a Domingo como la fuerza impulsora detrás de la creación y crecimiento de la compañía y lo reconoció por sus contribuciones culturales a la ciudad que son “sin precedentes y profundas”. La compañía señaló que Domingo se desempeñó más de 300 veces en 31 obras diferentes y más de 100 veces en el sur de California.

La renuncia se produce una semana después de la dramática retirada de última hora de Domingo de la producción de “Macbeth” de la Metropolitan Opera y de su declaración de que nunca regresaría a ese escenario neoyorquino, un lugar donde había actuado todas las temporadas durante cinco décadas.

En una carta dirigida al personal de la Ópera de Los Ángeles el miércoles, el presidente y director general Christopher Koelsch compartió el texto de la declaración de Domingo, que comenzó con: “Tengo a la Ópera de Los Ángeles muy cerca de mi corazón y mi trabajo ha contribuido para crearla y construirla y lo considero como uno de mis legados más importantes”. La carta de Koelsch reconocía que las acusaciones de acoso y la investigación interna resultante han creado un “período doloroso y desafiante” para L.A. Opera, y añadió que la investigación interna continuará “hasta su resolución”.

“Debemos tomar medidas adicionales para garantizar que estamos haciendo todo lo posible para fomentar un entorno profesional y de colaboración”, escribió Koelsch.

El arco de la caída de Domingo comenzó a mediados de agosto cuando la primera ola de acusaciones estalló en un informe de Associated Press en el que una cantante con nombre y apellido y ocho mujeres anónimas, describieron manoseos no deseados, besos, peticiones persistentes de reuniones privadas y el daño a sus carreras si rechazaban las insinuaciones sexuales. Domingo dijo a AP que las acusaciones fueron “profundamente preocupantes y, tal como se presentaron, inexactas”. Domingo dijo que creía que sus interacciones y relaciones “siempre eran bienvenidas y consensuadas”, y en una referencia a supuestos incidentes que se remontan a la década de 1980, añadió: “Reconozco que las reglas y normas con las que se nos mide - y se nos debe medir - hoy en día son muy diferentes a las del pasado”.

AP publicó una segunda serie de acusaciones tres semanas después, citando a 10 acusadores anónimos más el relato detallado de la cantante Angela Turner Wilson. Dijo que Domingo agarró su pecho desnudo mientras se maquillaban para una actuación de la Ópera de Washington durante la temporada 1999-2000.

“Me dolió", le dijo a la AP. “No fue gentil. Me manoseó a tientas”.

La vocera personal de Domingo, Nancy Seltzer, calificó el segundo informe de AP de inexacto y poco ético y señaló que la maquilladora presente durante el supuesto toqueteo no recordó el incidente. “Estas nuevas afirmaciones están plagadas de inconsistencias y, como en la primera historia, en muchos sentidos, son simplemente incorrectas”, dijo a AP. “Debido a una investigación en curso, no comentaremos los detalles, pero discutimos la imagen engañosa que la AP está tratando de pintar del Sr. Domingo.”

Los clientes de la Ópera de Los Ángeles entran al Pabellón de Dorothy Chandler en la noche de apertura el 14 de septiembre. No hubo ninguna protesta, y ninguna mención de Plácido Domingo. (Dania Maxwell/Los Angeles Times)

L.A. Opera encargó una investigación a Debra Wong Yang del bufete de abogados Gibson, Dunn & Crutcher. Esa investigación se cierne sobre la actuación de apertura de la temporada del 14 de septiembre de la Ópera de Los Ángeles de “La Boheme” y una gala de recaudación de fondos que fue notable por la ausencia de Domingo. Aunque la renuncia de Domingo resuelve parte de la presión sobre L.A. Opera, la compañía aún enfrenta acusaciones más amplias de que la gerencia no respondió adecuadamente a las acusaciones de acoso.

L.A. Opera no ofreció detalles sobre la búsqueda del reemplazo de Domingo. Las operaciones cotidianas estarán a cargo de Koelsch. Las decisiones a largo plazo serán tomadas por la junta directiva.

Para Domingo, la renuncia en Los Ángeles parece poner fin a su carrera en Estados Unidos, al menos por ahora. Con el Met, la Ópera de San Francisco, la Orquesta de Filadelfia y la Ópera de Dallas rescindiendo las invitaciones para que Domingo se presente, el futuro del cantante parece estar en Europa.

Mientras las acusaciones seguían llegando, la comunidad internacional de la ópera continuó expresando su apoyo a Domingo, con algunos diciendo que las maneras cálidas y afectuosas de Domingo habían sido malinterpretadas o que errores de juicio relativamente menores estaban siendo mal caracterizados como comportamiento depredador. El cantante sigue programado para actuar este mes en Zurich, Moscú y Viena, con compromisos en Hamburgo y Colonia, Alemania; Valencia, España; Milán, Italia; y Cracovia, Polonia, a finales de año.

