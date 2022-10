¡Oh, baby! Karol G está ‘agradecida’ después de visitar a fan que dio a luz en su concierto en Fresno

Una asistente al concierto de Karol G en el Save Mart Center de Fresno el martes llevó la devoción de sus fanáticos a otro nivel, convirtiéndola en una noche que no olvidará pronto.

“Una asistente al concierto dio a luz a una niña durante el espectáculo”, anunció el Save Mart Center en una publicación de Facebook compartida el miércoles. “Nos complace informar que tanto el bebé como la mamá están muy bien”.

Según los informes, la mujer, identificada por ABC7 como una residente de Hanford llamada Norma, dio a luz a la niña dentro de un baño en la arena de Fresno el martes por la noche. Horas después, la estrella colombiana del pop-reggaetón compartió en Instagram que visitó a la madre y a su bebé en el Centro Médico Saint Agnes.

Anuncio

En una historia de Instagram story, Karol dijo que se enteró de que una madre estaba dando a luz durante su interpretación de “El Makinon” y que estaba emocionada de visitar a la familia. También compartió una foto de la muñeca de la madre, adornada con pulseras de hospital y de concierto.

“Anahi, la bebe esta increíblemente sana y hermosa!!! ¡Su mami también y yo estoy sin palabras! Feliz, bendecida y agradecida por estas increíbles experiencias que Dios agrega a mi vida”, escribió la cantante en otra historia de Instagram traducida del español al inglés. “¡Aquí estoy! Siempre fiel a tu lealtad”.

Anuncio

El Save Mart Center dijo en Facebook que estaba “muy emocionado” de escuchar que el músico de “Mamiii” visitó a su fan después del concierto.

Karol G actuará a continuación en el Modae Center en Portland, Oregon, y en el Climate Pledge Arena en Seattle, Washington, antes de llevar su "$trip Love Tour” a Vancouver. Regresará a Los Ángeles para un concierto en el Crypto.com Arena el 22 de enero de 2023. Ahí actuó el pasado fin de semana.

Anuncio

To read this note in English click here.