La rapera Gangsta Boo de Three 6 Mafia muere a los 43 años

Gangsta Boo, pionera del rap y ex integrante del grupo de hip-hop de Memphis Three 6 Mafia, ha muerto. Tenía 43 años.

El representante de Gangsta Boo confirmó la noticia de su muerte a Variety. No se dio ninguna causa.

Su trabajo con Three 6 Mafia ayudó a impulsar al grupo desde el hip-hop clandestino de Dirty South hasta el éxito general en las décadas de 1990 y 2000. Apareció en seis álbumes con Three 6 Mafia, incluido su lanzamiento certificado platino en 2000 “When the Smoke Clears: Sixty 6, Sixty 1”, antes de partir en 2002 para centrarse en su carrera en solitario y un grupo derivado, Da Mafia 6ix.

Anuncio

El debut de Gangsta Boo como solista, “Enquiring Minds” de 1998, con el éxito “Where Dem Dollas At”, alcanzó el no. 15 en la lista de R&B/hip-hop de Billboard. Su seguimiento, “Both Worlds *69”, alcanzó su punto máximo en el no. 8 en la misma tabla.

En años posteriores, apareció como invitada en pistas con artistas como Eminem, Gucci Mane, OutKast, Lil Jon y Run the Jewels. Experimentó un resurgimiento del interés el mes pasado, cuando Latto lanzó el sencillo “FTCU”, con Gangsta Boo y GloRilla.

Many miembros de la comunidad hip-hop comenzaron a publicar tributos a Gangsta Boo en las redes sociales después de que DJ Paul, miembro de Three 6 Mafia, compartiera una foto del rapero el domingo en Instagram.

Anuncio

Entre los artistas que lloraron a Gangsta Boo en la sección de comentarios de la última publicación de Instagram de DJ Paul estaban 2 Chainz, Lil Jon, Duke Deuce, Paul Wall, Big Boi y Ludacris.

Entretenimiento Celebridades que partieron en el 2022 Grandes celebridades fallecieron desde los primeros días de enero hasta el último día del 2022

“ESTUVIMOS JUNTOS HACE 3 SEMANAS”, escribió Lil Jon. “DESCANSA [REINA]”.

Anuncio

“Larga vida a la reina”, escribió Deuce.

Nacida como Lola Chantrelle Mitchell en Memphis, Gangsta Boo comenzó a rapear a los 14 años, según la revista Essence, se unió al colectivo ganador del Premio de la Academia a los 15 años en 1994, dijo Billboard.

Los miembros actuales y anteriores sobrevivientes de Three 6 Mafia incluyen a DJ Paul, Juicy J y Crunchy Black. Lord Infamous murió de un ataque al corazón en 2013 y Koopsta Knicca sucumbió a un derrame cerebral en 2015.

“Honestamente diría que tengo que admitir, con respeto y humildad, que soy el modelo”, dijo Gangsta Boo en una entrevista reciente con Billboard.

Anuncio

“Escucho mi cadencia en muchos hombres y mujeres raperos... Mi sonido es un sonido de Memphis. Es un sonido de Gangsta Boo, es un sonido de Three 6 Mafia. Entonces, soy el modelo y llevo esa insignia con orgullo como f-. Antes me escapaba. Antes no quería ni regalarme flores porque he sido tan discreto y humilde, pero... es hora de reclamar lo que es mío”.

To read this note in English click here.