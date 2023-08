Adiós, ‘Barbie’. El nuevo ‘Blue Beetle’ destrona por fin a la superproducción en la taquilla

“Blue Beetle” de Warner Bros. y DC Studios finalmente destronó a “Barbie” de Warner Bros. y Mattel, poniendo fin al reinado de cuatro semanas del burbujeante éxito de taquilla en la taquilla nacional.

La película de superhéroes centrada en latinos se estrenó este fin de semana con 25,4 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de la firma de medición Comscore. “Barbie” se deslizó al segundo lugar, recaudando $ 21,5 millones en su quinto cuadro para un total acumulado en América del Norte de $ 567,3 millones.

“Blue Beetle” alcanzó el extremo inferior de las proyecciones iniciales, que oscilaron entre $ 25 millones y $ 32 millones. Es la última decepción de taquilla nacional para DC, que ha estado luchando por atraer audiencias en medio de recortes, una revisión creativa y un cambio en el liderazgo. Sin embargo, “Blue Beetle” enfrentó un desafío adicional que los títulos anteriores de DC no tuvieron: una campaña de marketing reducida afectada por la huelga de los actores.

Completando los cinco primeros esta semana se encuentran “Oppenheimer” de Universal Pictures, que sumó $10,6 millones en su quinta semana para una recaudación en América del Norte de $285,2 millones; “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” de Paramount Pictures, que ganó 8,4 millones de dólares en su tercer fotograma para un total norteamericano de 88,1 millones de dólares; y “Strays” de Universal, que se estrenó con 8,3 millones de dólares, un precio bajo para una película de perros que hablan, aunque sin duda se debe en parte a una calificación R.

Dirigida por Angel Manuel Soto, “Blue Beetle” está protagonizada por Xolo Maridueña como un recién graduado universitario cuya vida da un vuelco cuando de repente se transforma en un simbionte alienígena. El elenco incluye a Bruna Marquezine, Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Raoul Max Trujillo, Susan Sarandon y George Lopez.

Al título histórico, la primera película de superhéroes de DC con un protagonista latino, le ha ido mucho mejor con los críticos que los dos últimos fracasos de taquilla del estudio, “The Flash” y “Shazam! Fury of the Gods”. Tras su lanzamiento, “Blue Beetle” obtuvo una calificación nueva respetable del 76% en el sitio de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, así como una calificación B-plus de las audiencias encuestadas por CinemaScore.

“‘Blue Beetle’ es una buena historia de origen a la antigua, una película independiente sin restricciones por cruces y cameos”, escribe la crítica de cine Katie Walsh en la reseña de The Times.

“Como un reinicio completo para el problemático DCEU, es refrescante, a pesar de su adherencia a la fórmula. Soto y Dunnet-Alcocer inyectan a la película una dosis bienvenida de sabor latino tropical, un nuevo conjunto de valores y una buena cantidad de humor; a veces puede ser un poco tonto, pero resulta ser un poderoso antídoto contra el tono adusto que ha empantanado las películas de DC últimamente”.

También vale la pena señalar que el elenco de “Blue Beetle” no ha podido promocionar la película durante la huelga de actores en curso. Eso significa que no habrá apariciones en televisión a altas horas de la noche ni durante el día, no habrá fragmentos de sonido de los estrenos, no habrá entrevistas y no habrá publicaciones en las redes sociales de las estrellas de la película en las semanas previas a su debut. “The Flash” y “Shazam 2” no experimentaron este revés, aunque en el caso de la primera, la exposición de la estrella Ezra Miller se mantuvo al mínimo, debido a los problemas del actor fuera de la pantalla.

En el estreno en Los Ángeles de “Blue Beetle”, Soto llevó un recorte de cartón del rostro de Maridueña y llamó héroes a los miembros del elenco por “sacrificar esta gran oportunidad” en solidaridad con otros actores en huelga.

“Haré cualquier cosa por ellos”, le dijo Soto a De Los.

“Usaré sus camisetas. Los representaré donde sea. Se lo merecen. Se merecen todas las flores. Ojalá estuvieran aquí para ver y escuchar a la gente responder a su trabajo, para ver todo el amor por la pasión que pusieron en este proyecto. Al mismo tiempo, estoy muy orgulloso de ellos... por tomar una posición a favor de mejores salarios, por un mejor futuro... Su protesta es necesaria, y tienen todo mi apoyo”.

En un esfuerzo de la comunidad para compensar las circunstancias inusuales que rodearon el lanzamiento de “Blue Beetle”, los fanáticos y las organizaciones locales se unieron en torno a la imagen innovadora. Por ejemplo, el salón de comidas y centro cultural BLVD MRKT organizó un evento el sábado para celebrar la película en el centro de Montebello.

Durante una demostración enfocada en “Blue Beetle” dirigida por el Comité de Escritores Latinx y el Comité Nacional Latino de SAG-AFTRA afuera del lote de Warner Bros. en Burbank, el director ejecutivo nacional de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, dijo que le preguntó al gigante del estudio retrasar el estreno de la película hasta que terminaran las huelgas de actores y guionistas.

“Obviamente, no eligieron hacer eso y creo que es desafortunado”, dijo Crabtree-Ireland a The Times, “pero vamos a animar a esos miembros del elenco y realmente reconocerlos por su unidad y solidaridad”.

Otra novedad en los cines esta semana fue “Strays”. Dirigida por Josh Greenbaum, la comedia canina está protagonizada por Will Ferrell y Jamie Foxx como un par de cachorros que forman una amistad poco probable y se unen para vengarse de un dueño de mascotas particularmente horrible (Will Forte). El elenco repleto de estrellas también incluye a Isla Fisher, Randall Park, Josh Gad, Harvey Guillén y Sofia Vergara.

La película con clasificación R recibió un mediocre 54% en Rotten Tomatoes y una calificación B+ de las audiencias encuestadas por CinemaScore.

“Elimine sus bombas F de pared a pared, el humor escatológico que empuja los sobres y, a menudo, las imágenes asquerosas y, en un caso clave, profundamente perturbadoras, y lo que tiene es una historia divertida, aunque de memoria, de animales bien intencionados. aprendiendo lecciones en el camino”, escribe el crítico de cine Gary Goldstein para The Times.

“Piensa en ‘Homeward Bound: The Incredible Journey’ o en la más reciente ‘A Dog’s Way Home’ pero con los personajes principales peludos haciendo lo suyo con sofás y arte de jardín, tropezando con hongos mágicos y escupiendo caca y chistes sobre penes”.

El próximo fin de semana se estrenarán “Gran Turismo” de Sony Pictures, “The Hill” de Briarcliff Entertainment y “Golda” de Bleecker Street.

