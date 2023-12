Xóchitl Gómez exhibe su nuevo superpoder al ganar ‘Dancing With the Stars’

(Eric McCandless / The Walt Disney Co.)

Xóchitl Gómez se convirtió el martes por la noche en la segunda ganadora más joven de ‘Dancing With the Stars’

Como América Chávez, Xóchitl Gómez puede viajar a través del multiverso Marvel en constante expansión. Claro, eso está bien, pero ¿podría Chávez alguna vez perfeccionar el pasodoble, la samba o el vals vienés?

Bueno, en este universo igualmente caótico, Gómez dominó los tres y agregó salsa y foxtrot como concursante de “Dancing With the Stars.”

Los esfuerzos de baile de la estrella de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” fueron recompensados cuando se llevó a casa el Trofeo Len Goodman Mirrorball inaugural el martes por la noche después de ganar la temporada 32 del programa. El trofeo del ganador cambió de nombre esta temporada luego de la muerte del juez Len Goodman en April.

Bailando el foxtrot con “Unconditionally” de Katy Perry y un baile de estilo libre con “Que Calor” del Distrito 78, Gómez y su pareja, Val Chmerkovskiy, obtuvieron puntuaciones perfectas en sus dos rutinas para asegurarse el primer premio. Gómez superó al cantautor Jason Mraz, a la estrella de “Vanderpump Rules” Ariana Madix, a la ex “Bachelorette” Charity Lawson y a la actriz Alyson Hannigan en la final.

Sorprendentemente, a sus 17 años, Gómez no es la ganadora más joven del concurso de baile. Ese título pertenece a la gimnasta ganadora de la medalla de oro Laurie Hernández, quien ganó el Trofeo Mirrorball a los 16 años en 2016. Gómez, de ascendencia mexicana, es ahora la segunda mujer de ascendencia latina en ganar la competencia, después de Hernández, que de ascendencia boricia. Chmerkovskiy también fue la pareja de baile de Hernández.

La prometedora estrella de Marvel señaló que quería enfatizar su herencia mexicana en sus bailes de salón.

“La representación es realmente enorme para mí. Principalmente en los bailes de salón latinos, quiero centrarme realmente en la parte latina y hacerlo lo más preciso posible”, dijo a”Good Morning America” el miércoles. “[La representación] ha sido una gran prioridad para mí, especialmente en el vestuario, el diseño y el fondo.

“[Los escenógrafos] hicieron un trabajo maravilloso con el fondo de nuestro estilo libre. Es gracioso. Llevé a Val a su primera cena del Día de los Muertos y allí fue donde vio la ofrenda y se inspiró en esa estética y esa apariencia. Pensé: ‘Si realmente pudiéramos hacer esto y ejecutarlo bien con todas las cosas, sería perfecto’”.

En 2022, Gómez se unió al Universo Cinematográfico de Marvel como la superhéroe latina queer América Chávez. También ha protagonizado “The Baby-Sitters Club”, “Gentefied” y “Ursa Major”.

