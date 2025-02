Columna: Cómo Karla Sofia Gascón convirtió un debut histórico en los Oscar en una pesadilla histórica

(Why Not Productions / Pathé Films / France 2 Cinema)

Karla Sofia Gascón ha puesto a los votantes de los Oscar entre un principio histórico y un lugar difícil.

Cuando recibió una nominación a mejor actriz principal por su trabajo en la película de Netflix “Emilia Pérez”, Gascón no solo se convirtió en la primera persona transgénero nominada a un premio de actuación, sino también en la favorita. Con 13 nominaciones, incluidas las de mejor película, mejor largometraje internacional y director, “Emilia Pérez” recibió más nominaciones que cualquier otra película este año.

Aunque fue criticada por los espectadores LGBTQ por su representación de la experiencia trans y por los espectadores mexicanos por un retrato estereotipado del país, “Emilia Pérez” parecía una opción fácil para una academia de cine que ha pasado años creciendo y diversificando su membresía para reflejar mejor el mundo con su miríada de historias y artistas.

Tanto es así que los estrenos históricos se han convertido en una característica buscada de la transmisión de los Oscar.

Pero resulta que Gascón no es el modelo de política progresista y representación aspiracional que Netflix y muchos miembros de la academia asumieron que sería. Recientemente resurgieron tuits racistas, antimusulmanes y abiertamente antidiversidad que han trastocado la campaña del Oscar no solo para Gascón sino para todos los nominados a “Emilia Pérez”.

Se disculpó rápidamente por los tuits en cuestión (y negó haber escrito uno que criticara a su coprotagonista Selena Gomez), diciendo, entre otras cosas, que en el pasado había usado las redes sociales como “un diario”, que sus opiniones sobre los musulmanes habían evolucionado, que los sentimientos habían sido malinterpretados o sacados de contexto, y que lamentaba cualquier dolor que sus palabras pudieran haber causado.

También insinuó repetidamente que la aparición de los tuits era parte de una campaña de desprestigio. Su reciente entrevista con CNN en Español fue por momentos arrepentida, combativa y autocompasiva. “Creo que he sido juzgada”, dijo. “He sido condenada y sacrificada y crucificada y apedreada sin un juicio y sin la opción de defenderme”.

Desde esa entrevista, que no fue autorizada por Netflix, el servicio de streaming ha cancelado prácticamente la campaña de premios de Gascón. Según The Hollywood Reporter, ya no asistirá a los premios AFI, los premios Critics Choice, los premios Producers Guild (en los que tenía previsto ser presentadora) ni al Festival de Cine de Santa Bárbara. Ya la han eliminado de algunos anuncios digitales de FYC para la película.

La pregunta obvia es por qué Netflix, con su amplio equipo de premios, su habilidad para las redes sociales y su presupuesto, no se ocupó de los tuits de Gascón mucho antes de que comenzara la carrera por los Oscar. Y la respuesta parece ser que no creyeron que fuera necesario. Que como mujer trans, Gascón, como ha dicho desde entonces, comprendería las dificultades que enfrentan las minorías y no se esforzaría por exacerbarlas.

Pero ser trans es una cuestión de identidad personal, no un sistema de creencias políticas; luchar por el propio derecho a vivir una vida auténtica no se traduce automáticamente en un conjunto más amplio de creencias u otro. Suponer que las mujeres y los hombres trans son monolíticos en sus puntos de vista o incapaces de tener creencias intolerantes es absurdo. Karla Sofia Gascón es una persona, no un modelo político.

Ella y “Emilia Pérez” siempre iban a poner esta carrera por los Oscar en la primera línea de la guerra cultural, donde las divisiones sobre el género (su realidad, roles y derechos) conducen a muchas de las batallas más importantes. Pero el apoyo a la película, que podría haber sido visto como una forma de rechazo a los intentos del presidente Trump de recortar los derechos de las personas transgénero, de repente se ha convertido en algo completamente distinto.

Con sus controversias sobre la inteligencia artificial (“The Brutalist”), el blackface (Fernanda Torres de “I’m Still Here”) y los coordinadores de intimidad (“Anora”), esta temporada de los Oscar ha sido comparada con la política pontificia de “Conclave”.

Basada en la novela de Robert Harris, “Conclave” explora la diferencia entre lo real y lo simbólico. Una serie de cardenales, cada uno de ellos representando una visión radicalmente diferente de la Iglesia, se convierten en favoritos, pero sus defectos conflictivos y muy humanos quedan al descubierto. Al final, se elige a un candidato con pocas posibilidades de ganar en parte porque “vive entre certezas”.

Como mínimo, Gascón ha dejado al descubierto el espacio que existe entre nuestras “certezas” actuales.

Si fuera cisgénero, podría esperar que la turba “anti-woke”, incluidos Trump y Elon Musk, saliera en su defensa, para menospreciar a los liberales de Hollywood por “cancelar” a una artista cuyo trabajo acababan de honrar porque ella expresó públicamente opiniones que ellos consideran objetables. Pero las fuerzas conservadoras se han unido demasiado en torno a la transfobia para que eso sea posible.

Tampoco pueden argumentar con éxito que esto es lo que resulta de los programas de diversidad, equidad e inclusión, que Trump está utilizando actualmente como objetivo de desfinanciamiento. En uno de los polémicos tuits, la propia Gascón critica las propias iniciativas de la academia en un lenguaje que Musk aplaudiría. Refiriéndose a la ceremonia de los Oscar de 2021, escribió: “Cada vez más los #Oscar se parecen a una ceremonia para películas independientes y de protesta, no sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación de Black Lives Matter o [el Día Internacional de la Mujer]”.

Mientras tanto, los liberales que celebraron su nominación y estaban dispuestos a conmemorar su “primera vez histórica” se han visto sorprendidos. No se puede negar ni el odio generalizado de sus comentarios anteriores ni la naturaleza notable de su nominación, aunque las posibilidades de que se convierta en una victoria disminuyen cada día que pasa.

Más importante aún, las expectativas instintivas en torno a tales primicias y su santificación han recibido un golpe. No hay nada de malo en crear una narrativa de premios positiva para la diversidad en torno a cualquier película o potencial nominado, pero quien esté a cargo de la elaboración debe asegurarse de que la narrativa se ajuste al tema.

Ahora la cuestión parece ser hasta dónde se extenderá el daño. Vistas a través de la lente del escándalo, las críticas anteriores a la representación de la cultura mexicana y la representación de una mujer trans que hace “Emilia Pérez” pueden adquirir una resonancia mayor. Y algunos votantes podrían resistirse a la perspectiva de una transmisión televisiva de los Oscar dominada por las disculpas y defensas del vitriolo de una mujer en las redes sociales.

No sorprende que ahora muchas personas estén discutiendo quién se “beneficiará” si “Emilia Pérez” queda fuera de la contienda real, lo cual es comprensible pero desafortunado. Ninguno de los otros nominados merece ser visto como segunda opción en caso de ganar, y no hay forma de predecir cómo votará realmente la gente (los estadounidenses, en particular, últimamente han demostrado una gran tolerancia a los discursos incendiarios). Todavía pueden pasar muchas cosas antes de que se cierre la votación el 18 de febrero.

Por ahora, la carrera por los Oscar más impredecible de los últimos tiempos seguirá entre las certezas. Lo único de lo que podemos estar seguros tras el ciclo de noticias de Gascón es que el hecho de que una mujer sea una cosa no significa que sea otra. Y que nadie debería usar las redes sociales como diario.

