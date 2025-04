Los Latin Grammy regresan este año a Las Vegas

El año pasado en la ciudad de Miami fueron reconocidas durante la Semana del Latin Grammy con el galardón Leading Ladies figuras como Diana Rodríguez, Vivir Quintana, Ana Rosa Santiago, Julieta Venegas y hoy la Fundación Cultural Latin Grammy anunció la participación de estas destacadas mujeres del mundo de la música y el entretenimiento en la cuarta edición de su programa de mentoría Leading Ladies of Entertainment Connect TogetHER, en alianza con She Is The Music, una entidad global sin fines de lucro que trabaja para incrementar el número de mujeres en la industria.