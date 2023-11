LO ÚLTIMO: Las noticias más recientes de la guerra entre Israel y Hamás

(Adel Hana / Associated Press)

Los combates entre fuerzas israelíes y combatientes palestinos en torno al hospital más grande de Gaza hicieron huir a miles de personas del extenso complejo médico, aunque cientos de pacientes y otras personas desplazadas por la guerra seguían dentro, dijeron el lunes funcionarios de salud.

El presidente estadounidense Joe Biden dijo que el hospital de Shifa “debe ser protegido y pidió a las fuerzas israelíes “acciones menos intrusivas”.

Shifa lleva tres días sin electricidad ni agua y “ya no funciona como hospital”, declaró el domingo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Señaló que ha habido disparos y bombardeos fuera del complejo.

Entre los pacientes en el centro había decenas de bebés en peligro de muerte debido a la falta de electricidad, señalaron funcionarios de salud en el lugar.

Más de dos terceras partes de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han huido de sus hogares desde que comenzó la guerra.

Israel ha centrado en Ciudad de Gaza, el núcleo urbano más grande del territorio, su campaña para aplastar a Hamás tras la letal incursión del grupo en el sur de Israel el 7 de octubre, la cual desencadenó la guerra.

Más de 11.000 palestinos, dos tercios de ellos mujeres y niños, han muerto desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre combatientes y civiles. Se han reportado unas 2.700 personas desaparecidas.

Más de 1.200 personas han muerto en el lado israelí, la mayoría civiles asesinados en el ataque inicial de Hamás. Unas 240 personas fueron tomadas como rehenes y llevadas de Israel a Gaza por combatientes palestinos.

Palestinos evacúan a una mujer herida tras un ataque aéreo israelí en el campo de refugiados de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el lunes 13 de noviembre de 2023. (Mohammed Dahman/AP)

A continuación, los sucesos más relevantes de la guerra en Gaza:

SOBREVIVIENTES QUE ESCAPARON DE SHIFA VIVEN AHORA EN TIENDAS DE CAMPAÑA

JAN YUNIS, Franja de Gaza - Sentados dentro de una tienda de campaña ubicada a un costado del hospital Nasr, en el sur de la Franja de Gaza, 10 miembros de la familia al-Tarabish sobreviven con lo poco que tienen: Pedazos de pan viejo y hierbas secas guardadas en una bolsa de plástico.

Nermin Abu al-Tarabish dijo que se siente afortunada de estar viva después de haber escapado de los intensos bombardeos en torno al hospital Shifa en Ciudad de Gaza.

“Algunos quedaron hechos pedazos, otros cayeron al suelo, algunos gritaban y hacían ruido, y yo corría mientras los demás corrían”, comentó.

“Fue un día trágico”, dijo. “Nunca había vivido algo como esto”.

Al caer la noche, ambulancias se estacionaron en el hospital de Jan Yunis con los heridos del incesante bombardeo israelí rodeados de familiares consternados, muchos de los cuales parecían atónitos mientras los médicos corrían a recibir a los nuevos pacientes.

Una mujer se desplomó del dolor y los transeúntes le ayudaron a ponerse de pie, mientras el personal del hospital sacaba por la puerta principal algunos cuerpos envueltos en sábanas blancas.

AGENCIA ONU PARA REFUGIADOS PALESTINOS REPORTA ATAQUE A UNO DE SUS CENTROS EN EL SUR DE GAZA

EL CAIRO - La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos dijo el lunes que la marina israelí había atacado uno de sus centros en el sur de Gaza, a pesar de que había compartido la ubicación del lugar con los dos bandos.

El ataque del domingo causó “daños significativos” a la casa de huéspedes en Rafah, indicó la agencia, conocida como UNRWA. No se reportaron víctimas porque el personal de la ONU había salido del lugar 90 minutos antes del ataque, señaló.

El ejército israelí no hizo comentarios en un primer momento.

“Este ataque reciente es otro indicio de que ningún lugar en Gaza es seguro. Ni el norte, ni las zonas centrales, ni el sur”, afirmó el comisionado general de UNRWA, Philippe Lazzarini.

UNRWA dijo que ha compartido las coordinadas de su alojamiento para personal internacional de la ONU en dos ocasiones con los bandos enfrentados, una de ellas el 10 de noviembre.

1 / 48 En esta imagen de archivo, palestinos se agolpan para recibir comida en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 8 de noviembre de 2023. (Hatem Ali/AP) 2 / 48 Palestinos llegan a un cruce fronterizo hacia Egipto, el lunes 13 de noviembre de 2023, en Rafah, Franja de Gaza. (Hatem Ali/AP) 3 / 48 Dolientes asisten al funeral del sargento Roni Eshel en Kfar Saba, Israel, el domingo 12 de noviembre de 2023. Eshel murió durante el cruento ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. (Ariel Schalit / Associated Press) 4 / 48 Palestinos huyen hacia el sur de Gaza a pie por la carretera Salah al-Din, en Bureij, el 8 de noviembre de 2023. (Hatem Moussa/AP) 5 / 48 Palestinos huyen al sur de la Franja de Gaza por la carrtera Salah al-Din Street en Bureij, Gaza, el 8 de noviembre de 2023. (AP Foto/Hatem Moussa) (Hatem Moussa / Associated Press) 6 / 48 Palestinos huyen del sur de la Franja de Gaza en la calle Salah al-Din street en Bureij, 5 de noviembre de 2023. (Hatem Moussa/AP) 7 / 48 Manifestación pro-palestinos afuera de la embajada de Israel en Pretoria, Sudáfrica, el 20 de octubre de 2023. (Denis Farrell/AP) 8 / 48 Soldados israelíes junto a un edificio destruido durante su campaña terrestre en la Franja de Gaza, el 8 de noviembre de 2023. (Ohad Zwigenberg/AP) 9 / 48 Palestinos lloran la muerte de familiares en un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, en Rafah, el 7 de noviembre de 2023. (Hatem Ali/AP) 10 / 48 El sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro de Israel intercepta un cohete lanzado desde la Franja de Gaza, el domingo 5 de noviembre de 2023, en el centro de Israel. (Oded Balilty / Associated Press) 11 / 48 Palestinos lloran a familiares que murieron en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, frente a la morgue de Deir al Balah, el lunes 6 de noviembre de 2023. (Hatem Moussa/AP) 12 / 48 Palestinos buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio impactado por un bombardeo israelí en el campamento de refugiados de Jan Yunis. (Mohammed Dahman/AP) 13 / 48 Palestinos buscan sobrevivientes entre los escombros que dejó un bombardeo israelí, el domingo 5 de noviembre de 2023, en el campamento de refugiados Maghazi, en la Franja de Gaza. (AP Foto/Hatem Moussa) (Hatem Moussa / Associated Press) 14 / 48 Palestinos inspeccionan los daños de una casa destruida por un ataque aéreo israelí, el sábado 4 de noviembre de 2023, en Ciudad de Gaza. (Abed Khaled/AP) 15 / 48 Varias personas gritan consignas durante una protesta en Bucarest, Rumania, el sábado 4 de noviembre de 2023, en apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza. (Vadim Ghirda/AP) 16 / 48 Un palestino comprueba la destrucción causada por ataques aéreos palestinos sobre Khan Younis, en la Franja de Gaza, el 3 de noviembre de 2023. (Fatima Shbair/AP) 17 / 48 Palestinos saquean un camión que transporta ayuda humanitaria el 2 de noviembre de 2023, cerca del paso fronterizo de Rafah, en la Franja de Gaza. (Hatem Ali/AP) 18 / 48 En esta imagen, distribuida por el ejército israelí el 2 de noviembre de 2023, se muestra la campaña terrestre de las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza. (AP) 19 / 48 Un niño palestino herido es llevado en brazos por un hombre tras un bombardeo israelí frente a la entrada del Hospital Al Shifa, el viernes 3 de noviembre de 2023, en la Ciudad de Gaza. (Abed Khaled/AP) 20 / 48 Los palestinos cruzan al lado egipcio del cruce fronterizo con la Franja de Gaza en Rafah el miércoles 1 de noviembre de 2023. (Hatem Ali/AP) 21 / 48 Palestinos caminan en el mercado callejero del campo de refugiados de Jabaliya, al norte de la Franja de Gaza, el miércoles 1 de noviembre de 2023, después de un ataque aéreo israelí. Cuando se le preguntó esta semana al Secretario de Estado Antony Blinken quién gobernaría la Franja de Gaza luego de la guerra de Israel contra el grupo militante Hamas, dijo que el regreso de la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente tenía “más sentido”. Lo que no mencionó es que la Autoridad Palestina, débil y profundamente impopular entre su propio pueblo, ya ha dicho que no tiene interés en asumir el poder si cuenta con la ayuda de Israel. (Abed Khaled/AP) 22 / 48 Una niña palestina herida en un ataque israelí sobre la Franja de Gaza recibe tratamiento en un hospital en Rafah, el 30 de octubre de 2023. (Hatem Ali/AP) 23 / 48 Palestinos buscan sobrevivientes entre los escombros tras un ataque israelí en Rafah, en la Franja de Gaza, el 31 de octubre de 2023. (Hatem Ali/AP) 24 / 48 Palestinos lloran a sus familiares muertos en el bombardeo israelí de la Franja de Gaza, el domingo 29 de octubre de 2023, en una morgue en Jan Yunis. (Fatima Shbair/AP) 25 / 48 Palestinos trasladan los cuerpos de la familia Hijazi, asesinados en un ataque israelí en Rafah, en la Franja de Gaza, el 31 de octubre de 2023. (Hatem Ali/AP) 26 / 48 Palestinos lloran a familiares muertos en bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, en una morgue en Khan Younis, el domigno 29 de octubre de 2023. (Fatima Shbair/AP) 27 / 48 Varias personas observan fotografías de rehenes, en su mayoría civiles israelíes que fueron secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de Hamás a Israel, el lunes 30 de octubre de 2023, en Tel Aviv, Israel. (Oded Balilty/AP) 28 / 48 Miles de simpatizantes del partido religioso Jamaat-e-Islami participan en una protesta contra los ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza y para mostrar solidaridad con los palestinos, en Islamabad, Pakistán, el domingo 29 de octubre de 2023. (W.K. Yousafzai/AP) 29 / 48 Un anciano llora durante un funeral el domingo 29 de octubre de 2023, en el cementerio de Rukhama, Israel. (Bernat Armangue/AP) 30 / 48 ARCHIVO - Dolientes rezan junto a los cadáveres de los familiares de Salem Abu Quta, combatiente de Hamás, durante un funeral tras su muerte en un ataque israelí contra su casa en el campo de refugiados de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el domingo 8 de octubre de 2023. (Hatem Ali/AP) 31 / 48 Palestinos heridos reciben tratamiento en el hospital de al-Shifa tras ataques aéreos israelíes sobre la Franja de Gaza, el 26 de octubre de 2023. (Abed Khaled/AP) 32 / 48 Manifestantes se congregan en la estación Grand Central Terminal durante una protesta para pedir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, el 27 de octubre de 2023, en Nueva York. (Jeenah Moon/AP) 33 / 48 Mujeres palestinas esperan junto al cadáver de una persona que falleció en un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, en Rafah, el 24 de octubre de 2023. (Hatem Ali/AP) 34 / 48 Cohetes disparados desde la Franja de Gaza hacia Israel sobre edificios destrozados tras ataques israelíes en Gaza, el jueves 19 de octubre de 2023. (Mohammed Dahman/AP) 35 / 48 Una mujer palestina herida llora mientras sostiene la mano de su familiar muerto ante su casa tras ataques israelíes que golpearon su vecindario en Ciudad de Gaza, el lunes 23 de octubre de 2023. (Abed Khaled/AP) 36 / 48 Camiones con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza ingresan al territorio desde Egipto, en Rafah, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) (Fatima Shbair / Associated Press) 37 / 48 Manifestantes con banderas y pancartas marchan en apoyo a los palestinos en Londres, sábado 21 de octubre de 2023. Los letreros dicen “Libertad a Palestina. Terminar la ocupación israelí”. La guerra entre Hamas e Israel sigue remeciendo al mundo. (David Cliff/AP) 38 / 48 Una propalestina sostiene una bandera palestina durante una manifestación afuera de la embajada israelí en Ciudad de México, el jueves 12 de octubre de 2023. (Marco Ugarte/AP) 39 / 48 Cadáveres de palestinos que murieron por una explosión en el hospital Ahli Arab son colocados en terrenos del hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el martes 17 de octubre de 2023. (Abed Khaled/AP) 40 / 48 Palestinos revisan los escombros de la mezquita Yassin, la cual fue destruida por un ataque aéreo israelí en el campamento de refugiados Shati, el lunes 9 de octubre de 2023, en la Ciudad de Gaza. (Adel Hana/AP) 41 / 48 Palestinos huyen del norte de Gaza hacia el sur después de que el ejército israelí emitiera una advertencia de evacuación sin precedentes a una población de más de un millón de personas en el norte de Gaza y la ciudad de Gaza para que buscaran refugio en el sur ante una posible invasión terrestre israelí, viernes 13 de octubre de 2023. (Hatem Moussa/AP) 42 / 48 Personal palestino de defensa civil llora sobre el cuerpo de un colega, que llegó muerto al hospital de Shifa, después de que ataques aéreos israelíes atacaran un puesto de defensa civil en Ciudad de Gaza, en el centro de la Franja de Gaza, el lunes 16 de octubre de 2023. (Abed Khaled/AP) 43 / 48 Una columna de humo sale de entre los edificios de la Ciudad de Gaza tras un ataque aéreos israelí, el 11 de octubre de 2023. (Fatima Shbair/AP) 44 / 48 Palestinos evacúan a una mujer herida tras un ataque aéreo israelí en el campo de refugiados de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el lunes 13 de noviembre de 2023. (Mohammed Dahman/AP) 45 / 48 Tanques israelíes, estacionados cerca de la frontera con Líbano, el 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit) (Ariel Schalit / Associated Press) 46 / 48 Una niña palestina llora durante el funeral de Amir Ganan, quien murió en un ataque aéreo israelí contra edificios en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el martes 10 de octubre de 2023. (Hatem Ali/AP) 47 / 48 Dolientes se consuelan entre sí durante el funeral del soldado israelí Benjamin Loeb, quien también tenía nacionalidad francesa, el martes 10 de octubre de 2023, en Jerusalén. Loeb murió el sábado luego de que Hamas, el grupo islamista que gobierna la Franja de Gaza, llevó a cabo un ataque sin precedentes contra distintos puntos de Israel. (Francisco Seco/AP) 48 / 48 Un bombero israelí se arrodilla exhausto después de que él y sus compañeros apagaron vehículos incendiados por los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, el lunes 9 de octubre de 2023, en Ascalón, Israel. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) (Ohad Zwigenberg/AP)

LOS PAÍSES DE LA UE CONDENAN A HAMÁS POR LO QUE DESCRIBEN COMO USO DE “ESCUDOS HUMANOS”

Los 27 países de la Unión Europea han condenado a Hamás por lo que describieron como el empleo de hospitales y civiles como “escudos humanos” en la guerra contra Israel.

El jefe de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, dijo el lunes que al mismo tiempo, el bloque pedía a Israel “máxima moderación y precisión para evitar víctimas humanas”.

En una reunión de ministros de exteriores del bloque, Borrell mostró un comunicado emitido en nombre de los 27 países como una muestra de unidad tras semanas de declaraciones a menudo contradictorias sobre cómo debería abordar el grupo la guerra entre Israel y Hamás.

“Saben lo difícil que ha sido en las últimas ocasiones, tras la votación en Naciones Unidas, en la que los países votaron de forma diferente, presentar una estrategia completamente unida”, dijo Borrell. Apenas unas horas después de que los líderes de la UE profesaran su unidad ante la guerra entre Israel y Hamás el 28 de octubre, los estados miembros se mostraron totalmente divididos en una votación sobre una resolución de la Asamblea General que pedía treguas humanitarias en Gaza con vistas a un cese de las hostilidades entre Israel y Hamás.

Sin embargo, el nuevo comunicado indicaba que los estados miembros se sumaban a “las peticiones de pausas inmediatas en las hostilidades y el establecimiento de corredores humanitarios, también con una capacidad aumentada en los pasos fronterizos y a través de una ruta marítima específica, para que la ayuda humanitaria pueda llegar de forma segura a la población de Gaza”.

También reiteraron su “petición a Hamás de liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Es crucial que el Comité Internacional de Cruz Roja reciba acceso a los rehenes”.

Y como elemento clave, el documento añadió que “la UE condena el uso de hospitales y civiles como escudos humanos por parte de Hamás”.

Los países no llegaron a pedir un alto el fuego.

PRIMER MINISTRO BRITÁNICO DESTITUYE A MINISTRA DEL INTERIOR

El primer ministro británico, Rishi Sunak, destituyó a la secretaria de Interior, Suella Braverman, que provocó indignación al acusar a la policía de ser demasiado permisiva con manifestantes propalestinos.

El gobierno dijo que Braverman había dejado su puesto dentro de una reforma del gabinete el lunes.

Sunak estaba bajo una creciente presión para que despidiera a Braverman, una persona divisiva y popular entre la rama autoritaria del Partido Conservador, que gobierna el país.

En un ataque muy inusual a la policía, Braverman dijo la semana pasada que la policía de Londres estaba ignorando delitos de “turbas propalestinas”. Describió las manifestaciones que pedían un cese el fuego en Gaza como “marchas del odio”.

Manifestantes de ultraderecha chocaron el domingo con la policía en Londres. Los críticos acusaron a Braverman de contribuir a avivar las tensiones.

MUCHOS PALESTINOS HAN SALIDO DEL PRINCIPAL HOSPITAL DE GAZA, SEGÚN FUNCIONARIO ONU

EL CAIRO — Muchos palestinos desplazados y algunos pacientes han abandonado el mayor hospital de Gaza, que está rodeado por fuerzas israelíes, según un funcionario de salud de Naciones Unidas.

Hay unos 650 pacientes y heridos graves en Shifa atendidos por unos 500 trabajadores médicos, según Mohammed Zaqout, director de los hospitales gazatíes. Estimó que unos 2.500 palestinos desplazados se cobijaban en los edificios del hospital.

La cifra es un cambio significativo desde el fin de semana, cuando autoridades de salud en Gaza indicaron que unos 1.500 pacientes, otros tantos trabajadores médicos y 15.000 personas desplazadas permanecían en Shifa.

Fuerzas israelíes y milicianos de Hamás han librado intensas batallas en torno al complejo, y algunos trabajadores hospitalarios dijeron que Shifa estaba bajo asedio y los que seguían dentro se veían atrapados por el fuego israelí. Israel ha dicho que había ofrecido paso seguro a los que quisieran marcharse.

La situación en Shifa se deterioró durante el fin de semana y los médicos reportaban que el último generador se había quedado sin combustible, lo que provocó la muerte de varios pacientes, incluidos bebés prematuros.

Un funcionario de la ONU dijo el lunes que muchos de los desplazados habían abandonado el lugar y que algunas familias se habían llevado con ellos a parientes con lesiones moderadas. Los pacientes que quedaban, señaló, requerían procedimientos especiales para evacuar, como ambulancias equipadas que les llevaran a hospitales egipcios. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa.

Otro hospital en Ciudad de Gaza, Al Quds, se vio obligado a suspender sus operaciones el domingo al quedarse sin combustible. La Media Luna Roja Palestina, que gestiona el centro, dijo que las fuerzas israelíes estaban desplegadas cerca y que había preparativos en marcha para evacuar a unas 6.000 personas entre pacientes, médicos y personas desplazadas.

El periodista de Associated Press Samy Magdy contribuyó.

ISRAEL BLOQUEA UN CANAL DE TV AFILIADO A HEZBOLLAH CON SEDE EN BEIRUT

JERUSALÉN - El gobierno israelí ha bloqueado las emisiones en su país del canal de noticias Al Mayadeen, con base en Beirut y afiliado a Hezbollah.

“Las emisiones que se identifican con el enemigo son dañinas para la seguridad del estado y deben bloquearse”, dijo el ministro de comunicaciones, Shlomo Karhi, en un comunicado conjunto con el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

El gobierno aprobó el mes pasado normas de emergencia que le permiten bloquear en tiempos de guerra las operaciones de canales extranjeros que considera hostiles al estado. Karhi también había presionado para cerrar la oficina en Israel de la cadena qatarí Al Jazeera, pero Doha lidera los esfuerzos para liberar a los rehenes capturados en el sur de Israel durante la cruenta incursión de Hamás del 7 de octubre, y el gobierno israelí no ha avanzado en esa iniciativa.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS DICE QUE SHIFA “YA NO FUNCIONA COMO HOSPITAL” BEIRUT — El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el domingo por la noche que la agencia de la ONU estaba en contacto con el hospital de Shifa, que según dijo llevaba tres días sin electricidad ni agua.

“Los disparos y los bombardeos constantes en la zona han agravado las circunstancias ya críticas”, dijo en una publicación en X, antes conocido como Twitter. “Lamentablemente, el hospital ya no funciona como hospital”.

Varias organizaciones benéficas y humanitarias que daban apoyo al hospital de Shifa dijeron a The Associated Press dijeron que no habían podido contactar con el hospital en todo el día.