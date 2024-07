Kamala Harris: Todo lo que necesitas saber

La vida de Kamala Harris ha estado llena de hitos.

Su clase de escuela primaria en la década de 1970 fue la segunda en integrar las escuelas de Berkeley.

Harris fue la primera mujer elegida fiscal de distrito de San Francisco.

Fue la primera mujer elegida fiscal general de California.

Fue la primera persona de color elegida para el Senado de los Estados Unidos por California.

Fue la primera mujer elegida vicepresidenta de los Estados Unidos.

Ahora, con el presidente Biden anunciando el domingo que se hará a un lado como candidato presidencial demócrata y respaldando a Harris, ella está cerca de convertirse en la candidata demócrata a la presidencia del partido.

El Times ha estado cubriendo extensamente a Harris durante dos décadas. Aquí hay una descripción general de su historia desde nuestras páginas.

El presidente Biden escucha mientras habla la vicepresidenta Kamala Harris. (Susan Walsh / Associated Press)

Raíces de California

De Oakland a Canadá y viceversa, con inspiración de la India



Harris nació en Oakland de padres que habían venido a California para estudiar en UC Berkeley. Su padre, que tiene raíces en Jamaica, era profesor de economía; su madre, que tenía raíces en la India, era investigadora del cáncer. Harris pasó varios años cuando era niña en Oakland y Berkeley, pero después de que sus padres se divorciaron, ella y su madre se mudaron a Canadá.

Harris ha hablado de su abuelo indio como una fuerza clave en su vida y de su interés en el gobierno. P.V. Gopalan era un funcionario indio asignado en una era de fermento poscolonial. Como informó The Times: “Hasta su muerte en 1998, Gopalan siguió siendo, desde miles de kilómetros de distancia, un amigo por correspondencia y una influencia orientadora (realizada, cívica, cariñosa y juguetona) que ayudó a despertar el interés de Harris en el servicio público”.

Desde el séptimo grado hasta el final de la escuela secundaria, Harris y su madre vivieron su barrio de Westmount en Montreal.

Harris obtuvo su licenciatura en la Universidad de Howard en 1986. En 2003, Harris sirve el almuerzo mientras se postula para fiscal de distrito de San Francisco. (Jeff Chiu / Associated Press)

Después de graduarse de la Facultad de Derecho de Hastings College de California en San Francisco, Harris aprobó el examen de la abogacía y se abrió camino en las oficinas del fiscal de distrito del condado de Alameda y del condado de San Francisco. Harris fue fiscal de distrito de San Francisco de 2004 a 2010.

Harris comenzó a salir con el abogado de entretenimiento Doug Emhoff y se mudó permanentemente a Brentwood cuando se casaron en 2014.

En 2016, Harris fue elegida para el Senado de los Estados Unidos, dejando su trabajo en California para asumir el cargo a principios de 2017.

La vicepresidenta Kamala Harris habla sobre violencia sexual. (Susan Walsh / Associated Press)

Inicios politicos

Una fiscal con ambiciones para la política del Área de la Bahía



Harris se inició en la política y la aplicación de la ley del Área de la Bahía. Procesó casos de asesinato, violación, agresión y drogas en la oficina del fiscal de distrito del condado de Alameda en Oakland de 1990 a 1998

El abodago del Distrito de San Francisco Terence Hallinan había contratado a Harris en 1998 para dirigir su carrera en la unidad criminalistica. Terminó compitiendo contra él y ganando en 2003. La campaña fue contundente, y los críticos citaron su relación con el colorido y controvertido alcalde de San Francisco, Willie Brown. Su historial como fiscal incluía algunas políticas progresistas, pero otras que los críticos dirían más tarde que eran demasiado “duras con el crimen”.

En 2010, Harris pasó a la política estatal, derrotando al republicano Steve Cooley como fiscal general. Tony West, izquierda, y Kamala Harris consultan los resultados de la encuesta con la familia Maya Harris, Meena Harris y los padres Frank y Peggy Harris el 2 de noviembre de 2010 en San Francisco. (San Francisco Chronicle/Hearst N/Hearst Newspapers via Getty Imag)

Como fiscal general, inició una capacitación sobre prejuicios implícitos para las fuerzas del orden y, como fiscal de distrito, lanzó un programa que permitía a los delincuentes no violentos por primera vez obtener la desestimación de sus cargos si terminaban la capacitación laboral. Sin embargo, los críticos la han culpado por trabajar en los tribunales para defender la pena de muerte en California, a pesar de su oposición personal, y por sus amenazas de encarcelar a los padres de niños con ausentismo escolar crónico.

En 2016, el consejo editorial del Times elogió a Harris por estar dispuesto a defenderla como fiscal general. Pero emitió esta advertencia: “Harris a veces ha parecido más centrada en su carrera política que en el trabajo para el que fue elegida. Ha sido demasiado cautelosa y no ha estado dispuesta a adoptar una posición sobre cuestiones controvertidas, incluso cuando su voz hubiera sido “Ha sido valioso para el debate”.

Harris ganó atención nacional por sus esfuerzos para que los tribunales anularan la prohibición del matrimonio homosexual en California y permitieran que las parejas del mismo sexo se casaran legalmente.

Una foto de Kamala Harris en una oficina de campaña de Oakland en 2019. (Justin Sullivan/Getty Images)

Escenario nacional

Rompiendo barreras con un ascenso a Washington



Su siguiente paso fue la carrera de 2016 para reemplazar a la saliente Bárbara Boxer como senadora de Estados Unidos. Con los demócratas dominantes en California, todo se redujo a una batalla histórica Loretta Sánchez, del sur de California, y ella. Cuando Harris ganó, The Times declaró que ella derribó “una barrera de color que se ha mantenido desde que California se convirtió en estado”.

En 2019 inició su campaña para la presidencia de Estados Unidos. Al principio tomó un fuerte impulso, atrayendo a una multitud de aproximadamente 20.000 personas a un lujoso mitin en Oakland. Recaudó 1,5 millones de dólares en sólo 24 horas. Se jactó de una serie de respaldos de políticos de California.

Pero su campaña fracasó lentamente. Como informó The Times en marzo de 2019, la caída “se debe en parte a que Harris no presentó un caso convincente para su candidatura más allá de su experiencia como fiscal, su personalidad optimista y un profundo desprecio (compartido por otros en la contienda) por la presidencia”.

En diciembre suspendió su campaña. El Times lo calificó como un “final mediocre para una candidatura presidencial inicialmente vertiginosa basada en la biografía personal y la perspicacia procesal de la senadora de California. Al final, su carrera fracasó debido a un propósito confuso, luchas internas en la campaña y la incapacidad de mantener el apoyo de bloques vitales de votantes demócratas, particularmente Afroamericano”.

La senadora Kamala Harris inicia su campaña presidencial en un mitin en su ciudad natal de Oakland el 27 de enero de 2019. (Marcus Yam/Los Angeles Times)

El presidente Biden habla desde la Sala Roosevelt a principios de este mes con Kamala Harris a su lado. (Susan Walsh / Associated Press)

Vice presidenta

Luchando por encontrar su lugar en un gran trabajo



Harris hizo historia cuando asumió el cargo.

Pero su mandato ha estado marcado por éxitos y luchas.

Después de su primer año en el cargo, The Times ofreció esta evaluación: “Harris ha luchado por contar su propia historia, dejando que otros llenen el vacío. Los medios conservadores la han atacado mientras que los principales medios han publicado una serie de historias sobre la baja moral y el alto nivel del personal”. Rotación en su oficina Como muchos vicepresidentes, Harris está aprendiendo lo difícil que es definirse a sí misma como la número dos.

En esos primeros meses se le asignó una tarea difícil: liderar los esfuerzos diplomáticos para frenar la migración desde Centroamérica. Hubo controversias tempranas, como cuando les dijo a los posibles inmigrantes que no vinieran a Estados Unidos. A medida que el tema de la inmigración se ha vuelto candente en la carrera de 2024, Harris enfrenta preguntas difíciles sobre su papel en las políticas de Biden.

Los demócratas estaban preocupados por las mediocres cifras de las encuestas de Harris, ya que lo consideraban un líder del partido después de Biden. “Harris se ha convertido en una fuente de tensión entre los demócratas, a medida que las crecientes preocupaciones sobre la estatura política de Harris chocan con las preocupaciones de que cualquier medida para dejarla de lado alienaría a los votantes necesarios para ganar las elecciones y socavaría la promesa de equidad del partido”, escribió The Times en 2021.

Después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade, Harris emergió como una voz líder en la protección de los derechos reproductivos.

La vicepresidenta Kamala Harris sube al escenario en Orlando, Florida, en la 20.ª Convención Cuatrienal de la Sociedad de Mujeres Misioneras de la Iglesia Metodista Episcopal Africana (AME) el 1 de agosto de 2023. (Joe Burbank / Associated Press)

Harris ha soportado niveles de odio sin precedentes en las redes sociales. “Las investigaciones muestran que Harris puede ser la política estadounidense más atacada en Internet, una que marca todas las casillas para detectar a los que odian los pantanos febriles: es una mujer, es una persona de color y tiene poder”, concluyó The Times.

Antes del desastroso desempeño de Biden en el debate, Harris todavía estaba luchando por presentarse como sucesora. “Más de tres años después del primer mandato del presidente más viejo de la historia, su suplente no ha logrado ganarse a la mayoría de los votantes ni convencerlos de que está lista para intervenir si Biden flaquea, según las encuestas”, informó The Times en abril.

La estrella de Harris aumentó cuando los demócratas comenzaron a pedir a Biden que se hiciera a un lado y pusiera fin a su campaña de reelección. Ella había seguido apoyando públicamente a Biden, incluso cuando los pedidos para que ella lo reemplazara al frente de la lista se hicieron más fuertes.

