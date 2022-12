14 experiencias de L.A. que son grandes regalos para personas que ‘no quieren nada’

Esto es parte de la Guía de regalos de L.A. Times 2022. Consulta la guía completa aquí. Si realiza una compra utilizando algunos de nuestros enlaces, L.A. Times puede recibir una compensación.

A algunas personas simplemente no les gustan los regalos físicos. Tal vez no necesitan más desorden, o tienen un gusto increíblemente específico, o tal vez su lenguaje de amor es el tiempo de calidad. Independientemente del motivo, estas aventuras en el área de Los Ángeles son excelentes maneras de demostrarle a alguien que te preocupas por él.

Paseo a caballo por el Griffith Park

(Julia Carmel / Los Angeles Times)

Si bien la ubicación en Griffith Park es bastante sencilla (léase: tal vez no traiga a su amigo influyente aquí para una sesión de fotos), LA Horse Rentals ofrece varios senderos encantadores y dos opciones de velocidad de conducción: lenta o media. Cuando llegue, hay estacionamiento gratuito fuera del establo y un área de registro donde firmará exenciones y posiblemente será pesado (todos los pasajeros deben pesar menos de 240 libras). El sendero Oak Canyon, que es el más corto y económico de la compañía, cruza el río L.A. hacia el parque. Los guías son agradablemente discretos y viajan detrás de su grupo para señalar a las personas en la dirección correcta y asegurarse de que nada salga mal.

$50 para un viaje de una hora en LA Horse Rentals

Membresía AMC Stubs A-List

(Frederic J. Brown)

Las entradas para el cine se han vuelto tremendamente caras, pero eso no impedirá que los cinéfilos más entusiastas vean cualquier cosa en los cines. AMC Stubs A-List ofrece a los miembros tres películas por semana por $24 al mes (que, en la actualidad, es aproximadamente el precio de una entrada de cine). Anualmente, esta membresía termina siendo de alrededor de $300, pero si su destinatario ve algunas películas cada mes, vale la pena el costo. Ver películas en AMC también significa que puedes ver a Nicole Kidman hacer su icónico monólogo sobre cómo “la angustia se siente bien en un lugar como este”, que, para mí, no tiene precio.

$24 al mes en AMC

Tour por Stahl House

(Lisa Boone / Los Angeles Times)

Ha visto la sala de estar en una pendiente de vidrio y acero y la piscina de la Stahl House de Pierre Koenig en innumerables películas, programas de televisión y anuncios. La fotografía de Julius Shulman de dos mujeres sentadas dentro de la casa de Hollywood Hills, con la cuadrícula brillante de Los Ángeles como telón de fondo, es una de las imágenes más famosas de Los Ángeles de mediados de siglo. Aún así, para el aficionado a la arquitectura moderna de mediados de siglo en su vida, no hay nada como experimentando la Stahl House, también conocida como Case Study House No. 22, en un recorrido.

Sí, la casa se siente familiar, pero aún así sorprende, especialmente el baño, que está cubierto con una alfombra de lana verde lima. Reservar un recorrido no es fácil (deberá obtener reservas con meses de anticipación), pero una vez que esté allí, puede recorrer libremente (excepto en una de las habitaciones), tomar selfies en una tumbona Eames y simplemente experimentar el espacio . Los tours se ofrecen los miércoles, sábados y dos viernes al mes. (Tenga en cuenta que la casa estará cerrada para visitas del 18 de diciembre al 8 de enero). —Lisa Boone

Desde $35 a $90 (dependiendo de la hora del día) en Stahl House

Pase de un día en Wi Spa

(Bryan Yang / Wi Spa)

For $30, you can spend a whole day (or night) at Wi Spa, the 24-hour Korean spa that offers various saunas, pools, treatments and food. When you arrive, there’s only valet parking (which is $3, cash only) and the check-in desk will give you a shirt and send you to your designated floor. The locker rooms and pools are split into women’s and men’s floors that each offer hot, warm and cold plunge pools, along with showers and steam rooms. The roof and jimjilbang are both mixed-gender spaces where you can use five different saunas, nap or grab a meal. If you’re interested in adding on body scrubs, massages or other treatments, I’d recommend booking those ahead of time since they’re not always available for walk-ins.

$30 en Wi Spa

Clase de mezcla de vinos en el Blending Lab

(Magdalena Wojcik)

¿Tiene un amigo o familiar que tiene curiosidad por el vino? Mitad experimento científico y mitad curso intensivo de cata de vinos, estas clases guiadas de mezcla de vinos son notablemente sencillas y hacen que el mundo del vino se sienta accesible y divertido. Por $ 75 por persona, puedes probar tres tipos de vino tinto y explorar por qué te pueden gustar (o no) antes de comenzar a mezclarlos como quieras. Y por $35 adicionales, puedes llevarte a casa una botella de tu mezcla favorita.

Encontrar estacionamiento cerca de la sala de degustación es un poco difícil, pero el edificio está a una distancia caminable de Trader Joe’s y Grove, que son excelentes lugares para ir si te vas un poco borracho y necesitas recuperar la sobriedad antes de conducir a casa. Aunque si prefieres probar la experiencia de mezclar por tu cuenta en casa, Blending Lab también ofrece kits de mezcla de vino.

$75 en el Blending Lab

Tour de Fantasma Gloria

(Julia Carmel / Los Angeles Times)

Si alguna vez condujo por Lemoyne Street en Echo Park, es posible que haya pasado por la instalación colorida y brillante que Randlett King Lawrence llama Phantasma Gloria. Elevándose sobre su casa, la enorme escultura que ha construido (y reconstruido) durante los últimos 22 años contiene cientos de botellas de vidrio de colores, canicas y recortes de metal de varias manos, cuerpos y rostros. La visita es completamente gratuita (aunque hay una caja de donaciones para ayudar a financiar sus materiales) y es más fácil coordinar una visita a través de su Instagram ( @randylandla ), ya que programa recorridos la mayoría de los fines de semana aproximadamente una hora antes del atardecer. Aunque la instalación es ciertamente deslumbrante, la mitad de la diversión de visitar Phantasma Gloria es disfrutar del resplandor del mismo Rey Lawrence mientras explica con entusiasmo la refracción de la luz y sus planes cada vez mayores para expandir y reorganizar el proyecto mágico.

Gratis. Programe una visita enviando un mensaje a King Lawrence en Instagram( @randylandla).

Una mañana con el Club del Desayuno de Los Ángeles

(Nora Vetter)

El Club del Desayuno de Los Ángeles es un concepto simple que ha perdurado durante casi 100 años: todos los miércoles a las 6:45 a. m., decenas de personas ingresan al Auditorio de la Amistad en Los Feliz para desayunar juntos. Sin embargo, es mucho más que un simple desayuno, ya que reúne a miembros de la comunidad para cantar, hacer calistenia en grupo y oradores que responden preguntas mientras la gente come y conversa. El ambiente es tan puramente caprichoso que es difícil no amarlo allí, y las entradas se pueden comprar para eventos únicos con varias semanas de anticipación. Seguro que el madrugador de tu vida quedará encantado.

$25 en Los Angeles Breakfast Club

Paseo en un bote cisne con luces LED en Echo Park

(Wheel Fun Rentals)

Nada dice romance (o mejores vibraciones) como pedalear juntos en un bote de cisne iluminado por LED. Cuesta $ 11 por una hora en el bote de pedales: tiempo más que suficiente para dar vueltas y mirar el horizonte del centro centelleando por la noche. Una hora en el estanque también ofrece a los pasajeros la oportunidad (a veces muy necesaria) de guardar sus teléfonos y hablar. El pedaleo no requiere mucho esfuerzo, pero si vas con una o dos personas que prefieren no participar, siempre pueden sentarse en el asiento trasero. Aunque es simple, esta es una forma especial de pasar tiempo de calidad con personas que ya ves todo el tiempo.

$11 en Wheel Fun Rentals

Membresía en Huntington

(Kent Nishimura / Los Angeles Times)

La Biblioteca Huntington, el Museo de Arte y los Jardines Botánicos es uno de los lugares más mágicos de Los Ángeles, especialmente para el amante de las plantas en su vida. El Jardín Japonés, con su puente lunar de arcos altos y estanques llenos de peces koi, es lo suficientemente hermoso como para pasar toda la tarde, aunque también querrá sentarse y reflexionar sobre la vida en los numerosos bancos del extenso Jardín Chino y su encantador pabellones Con 130 acres y 16 jardines temáticos, Huntington definitivamente requiere más de una visita, por lo que una membresía sería muy útil.

$159 en The Huntington

Sesión de paracaidismo bajo techo en iFly

(iFly)

¿Alguna vez ha querido volar cerca de Margaritaville de Jimmy Buffett? Bueno, te complacerá saber que eso es lo que puedes hacer en iFly Hollywood, un espacio de paracaidismo bajo techo ubicado en Universal CityWalk.

Los instructores ingresan a la cámara de vuelo con usted y lo ayudan a colocar su cuerpo correctamente mientras flota en el vórtice ventoso. Los vuelos más bajos flotan a unos pocos pies por encima de la red, pero los vuelos altos (que requieren una tarifa adicional) le permiten dispararse de 10 a 20 pies en el aire.

El paquete de vuelo más modesto son dos vuelos por $74.99, pero cuando me acerqué a mi cita, tenían una oferta especial que agregaba dos vuelos adicionales por solo $3 más (probablemente una ventaja de presentarse en un día laborable durante las horas de trabajo). iFly también ofrece servicio de aparcacoches gratuito para quienes visitan por primera vez.

$74.99 en iFly

Pase de Parques Nacionales de America

(Marc Martin / Los Angeles Times)

Para los amantes de los viajes por carretera y la exploración, este pase anual para parques ofrece acceso a todos los parques nacionales por $80 al año. El pase cubre a todos en el vehículo (o cuatro adultos en sitios que cobran por persona) y funciona en más de 2000 sitios de recreación. California misma tiene nueve parques nacionales, lo que hace que los fines de semana en el desierto sean emocionantes y fáciles.

$80 en U.S. Park Pass

Jet ski en Catalina

(Julia Carmel / Los Angeles Times)

Este no es para los débiles de corazón (o para los que se marean), pero es un viaje inolvidable para sus seres queridos más aventureros. Con guías en la parte delantera y trasera del grupo, viajará en moto acuática las aproximadamente 30 millas desde Long Beach hasta la isla Catalina, pasará unas horas en Two Harbors y regresará en moto acuática. Los guías hacen que el viaje se sienta increíblemente seguro y, en el mejor de los casos, andar en motos de agua se siente como volar. También verás varias formas de vida marina, según la temporada, que pueden incluir focas, manadas de delfines e incluso ballenas. Compartir un jet ski también reduce significativamente el costo de este regalo, pero cada esquí tiene un límite de peso de 400 libras.

$399 (días de semana) en JetSki2Catalina

Mini paquete Broadway en Hollywood

(Gary Coronado / Los Angeles Times)

Si tiene un actor actor en su vida, llévelo al teatro: un mini paquete de Broadway en Hollywood comienza en $ 54 por boleto. En la nueva temporada, Pantages mostrará todo, desde “Mean Girls” hasta “The Lion King” de Disney, y Dolby tendrá “Riverdance” y “Hairspray”. La variedad de opciones hará que usted y su acompañante se pongan de pie y griten “¡brava!”

Prices varían en Broadway en Hollywood

TSA PreCheck

(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Este es un gran regalo para los viajeros frecuentes. Por $85 (y un poco de papeleo), podrán usar líneas de seguridad aceleradas en los aeropuertos durante los próximos cinco años. El proceso es bastante sencillo: solo recomendaría configurar este regalo con la persona para la que lo está comprando, ya que requiere información personal y una cita rápida en persona. El formulario de registro en línea me tomó menos de 10 minutos y había docenas de citas disponibles al día siguiente en un Staples cercano. La cita en sí me llevó menos de cinco minutos y me aprobaron al final del día siguiente, lo que me hizo preguntarme por qué había postergado esto durante tanto tiempo.

$85 en TSA

