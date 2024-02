‘Situación extremadamente peligrosa’: Hollywood Hills azotada por grandes deslizamientos de tierra, inundaciones y lluvias récord

Una “situación extremadamente peligrosa” se estaba desarrollando en el área de Hollywood Hills y alrededor de las montañas de Santa Mónica el lunes, cuando una poderosa tormenta de lento movimiento provocó flujos de lodo y escombros que dañaron algunas casas y obligaron a los residentes a evacuar.

Los informes de daños se acumularon la madrugada del lunes cuando el sistema de tormentas azotó constantemente el sur de California y el centro de Los Ángeles rompió un récord de precipitaciones de 97 años.

El domingo, el centro había visto 4,1 pulgadas de lluvia, lo que rompió el récord del día calendario establecido el 4 de febrero de 1927, cuando se registraron 2,55 pulgadas de lluvia. El domingo fue el tercer día más lluvioso registrado en febrero y empató con el décimo día más lluvioso para cualquier época del año desde que se comenzaron a llevar registros en 1877, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. (El día más lluvioso de la historia fue el 2 de marzo de 1938, que trajo 5,88 pulgadas de lluvia).

Pero se espera que la lluvia continúe durante el lunes y el martes, aumentando el peligro en todo el sur de California.

“La principal columna de humedad y lluvia organizada se ha detenido sobre los condados de Los Ángeles y Orange, llegando al condado de Riverside”, dijo el lunes Ryan Kittell, meteorólogo del NWS en Oxnard. “Todas nuestras proyecciones muestran que permanecerá allí durante la mayor parte del día, y tal vez incluso se extienda hacia el norte, a los condados de Ventura y Santa Bárbara, por la tarde”.

Se espera que el área metropolitana reciba más lluvia hasta el lunes por la noche, seguida de lluvias intermitentes el martes y posiblemente incluso algunas lluvias el miércoles, dijo Kittell.

“Todavía hay mucha lluvia por venir”, dijo. “Queda mucha lluvia”.

Además de los récords diarios establecidos el domingo, las precipitaciones totales provocadas por la tormenta seguían acumulándose el lunes por la mañana, dijo Kittell. Eso incluye 10,28 pulgadas en el área de Topanga, 9,84 pulgadas alrededor de Bel-Air y 5,3 pulgadas en el centro de Los Ángeles, y hay más en camino.

“Ha llovido muchísimo en las últimas 24 horas”, dijo Kittell.

Los meteorólogos también expresaron profunda preocupación por Griffith Park, las colinas cercanas y Malibú y Beverly Hills. El lunes por la mañana estaba vigente una advertencia de inundación repentina para el área.

“El radar Doppler indicó fuertes lluvias”, informó el servicio meteorológico. Ya habían caído de cinco a ocho pulgadas de lluvia en esa área, dijeron los meteorólogos el domingo por la noche, y era posible que cayeran entre 1 y 4 pulgadas adicionales en esta área el lunes por la mañana.

“Estamos viendo muchos rescates de automóviles en las carreteras, debido al flujo de lodo y escombros, en las colinas de Hollywood y en las montañas de Santa Mónica”, dijo el lunes por la mañana el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Todd Hall. “Comunidades como Pacific Palisades, Bel Air, Studio City, Sherman Oaks, Encino y Topanga se están viendo afectadas por informes de flujo de escombros que ingresan a las casas”.

‼️EXTREMELY DANGEROUS SITUATION UNFOLDING IN THE HOLLYWOOD HILLS AREA AND AROUND THE SANTA MONICA MOUNTAINS‼️ Life threatening landslides and additional flash flooding expected overnight tonight. Avoid travel if at all possible. #LArain #CAwx #Socal #Californiastorm — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 5, 2024

El lodo ya corría por Hollywood Hills, dañando viviendas y obligando a los residentes a huir.

En Studio City el domingo por la noche, un flujo de escombros envió lodo y otros objetos por la cuadra 11900 de Lockridge Road, justo al lado de Fryman Canyon, dañando al menos dos casas, dijeron los bomberos de Los Ángeles. Las nueve casas en Lockridge Road fueron evacuadas, incluidas las mascotas, “en caso de que una mayor inestabilidad del suelo provoque otro flujo”, dijeron los bomberos. No hubo heridos. Dieciséis residentes fueron desplazados.

A unas ocho millas al noroeste en Tarzana, los bomberos después de la medianoche del lunes informaron al menos tres casas afectadas por un pequeño flujo de escombros en la cuadra 18000 de Boris Drive. Los bomberos evacuaron a los residentes de una de las casas.

En otras partes de Hollywood Hills, Fox 11 informó el lunes por la mañana que flujos de lodo y ramas de árboles estaban bloqueando partes de Beverly Glen Boulevard. La estación también citó a un residente que dijo que una ladera se había derrumbado en la cuadra 10000 de Caribou Lane, golpeando una casa desocupada, empujándola fuera de sus cimientos y atrapando a algunos vecinos en otra casa.

“Toda la ladera se derrumbó, empujó la casa hacia nuestra carretera y contra el porche y el camino de entrada de nuestro vecino, y atrapó a algunas personas. En realidad, nuestro amigo Dave todavía está atrapado con su novia allí arriba”, dijo el residente a la estación. .

“Toda la casa está derribada. Y antes había un piano en la calle”, dijo el residente.

Otro residente, que formaba parte del consejo vecinal local, le dijo a Fox 11 que huyó con su esposa después del deslizamiento de tierra, diciendo que había una fuga de gas natural en el vecindario que los residentes no podían cerrar porque la tubería de gas había sido cortada. apagado. La cochera de otro vecino quedó aplastada. La estación de televisión dijo que 10 residentes de cinco casas en ese vecindario tuvieron que evacuar.

Flash Flood Warning continues for Santa Monica CA, West Hollywood CA and Beverly Hills CA until 9:00 AM PST pic.twitter.com/FACYFJ2iTA — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 5, 2024

Fuera de Long Beach, 19 personas fueron rescatadas el domingo de las rocas del rompeolas después de que el mástil del bote de 40 pies en el que se encontraban se rompiera debido a los fuertes vientos.

Once personas treparon a las rocas, donde fueron rescatadas, y ocho más fueron recogidas “por un buen samaritano” antes de que llegaran los rescatistas profesionales, dijo Brian Fisk, bombero y oficial de información pública del Departamento de Bomberos de Long Beach.

En otras partes de la región, los meteorólogos también advirtieron sobre un alto riesgo de lluvias excesivas en el condado de Orange y partes del Inland Empire hasta el martes por la mañana.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles advirtió que todos los caminos del cañón que conducen hacia y desde Malibú habían sido afectados por rocas y deslizamientos de tierra. El domingo por la noche, Malibu Canyon Road estuvo cerrada entre Malibu Crest Drive y Mulholland Highway.

In Tarzana, swift-water rescue teams responded to motorists stuck in floodwaters at West Oxnard Street and Donna Avenue. Images on social media showed rising waters and cars stalled amid local flooding.

En Tarzana, equipos de rescate en aguas rápidas respondieron a los automovilistas atrapados en las inundaciones en West Oxnard Street y Donna Avenue. Las imágenes en las redes sociales mostraban aguas crecientes y automóviles detenidos en medio de inundaciones locales.

Caltrans informó de un pequeño deslizamiento de tierra que obligó al cierre de la carretera que conecta la Interestatal 5 en dirección sur con la autopista 110 en dirección sur.

Alrededor de las 7:30 p. m., todos los carriles de la Interestatal 5 se inundaron en Sun Valley, dijeron las autoridades.

Durante la noche, flujos de lodo obligaron a cerrar una sección de La Brea Avenue cerca de Stocker Street, informó KTLA-TV.

Se ordenó el cierre de la ruta estatal 33 al norte de Ojai, hasta Lockwood Valley Road, debido a deslizamientos de tierra, dijo Caltrans.

También se reportaron inundaciones en las carreteras el lunes por la mañana temprano alrededor del cruce de la Interestatal 10 y la Autopista 57.

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles informó que 4,674 clientes experimentaron cortes de energía a las 8 p.m. Domingo. Southern California Edison informó alrededor de 8,000 clientes sin electricidad hasta el lunes a las 12:30 a. m., y Pacific Gas & Electric informó más de 650,000 clientes sin electricidad hasta las 7 p. m. Domingo. Se restableció el suministro eléctrico a 415.000 clientes adicionales de PG&E que se habían quedado sin electricidad desde el domingo por la mañana.

Entre los clientes que se quedaron sin electricidad se encontraba Action News Now, una estación de televisión de Chico que transmite noticias para estaciones CBS, NBC y CW en el norte del Valle de Sacramento. La estación pudo transmitir utilizando generadores a las 11 p.m. noticias del domingo.

En Los Ángeles, los trabajadores de la ciudad contaron 254 árboles y ramas caídos, 549 informes de baches y 106 cuencas de captación limpiadas para impedir inundaciones.

La policía de Los Ángeles registró 21 llamadas de ambulancia por incidentes de tráfico entre las 6 a.m. y las 6 p.m. Domingo, sin víctimas mortales.

El Distrito Unificado de Los Ángeles anunció que, a pesar de la tormenta, los campus permanecerían abiertos, a la espera de otros desarrollos, excepto la Academia Preparatoria Vinedale, que se encuentra dentro de la Zona de Evacuación de La Tuna Canyon Road. Los estudiantes y el personal se trasladarán a la escuela primaria Glenwood.

Las áreas con riesgo de inundaciones o deslizamientos de tierra, un peligro en las áreas quemadas recientemente en las laderas, están bajo órdenes de evacuación. Dentro de Los Ángeles, los funcionarios ordenaron evacuaciones para La Tuna Canyon Road, aproximadamente dentro del área delimitada por Horse Haven Street al norte, Martindale Avenue al este, Penrose Street al sur y Ledge Avenue al oeste. La zona está amenazada por el diluvio que cae sobre las cicatrices de las quemaduras que dejó el incendio terrestre de 2022.

Incluso para aquellos que pasan por allí, se debe evitar La Tuna Canyon Road, en el área de Sunland. Varias secciones permiten el acceso únicamente a residentes. Al menos una parte está completamente cerrada.

En Sepulveda Basin, Burbank Boulevard está cerrado entre la autopista 405 y Balboa Boulevard. Woodley Avenue está cerrada entre los bulevares Burbank y Victory.

El condado de San Bernardino declaró el estado de emergencia el domingo por la noche en previsión de los daños causados por la poderosa tormenta. Los funcionarios de Yucaipa emitieron una advertencia de evacuación “debido al posible flujo de lodo y escombros” para las áreas quemadas por los incendios de El Dorado y Apple.

En Cajon Pass, tres personas quedaron varadas en un árbol la madrugada del lunes después de que su automóvil se inundara mientras intentaban cruzar un área sumergida, a lo largo de Keenbrook Road alrededor de Cajon Boulevard.

Los bomberos del condado de San Bernardino dijeron que el agua en rápido movimiento estaba obstaculizando los esfuerzos de rescate, pero luego informaron de un rescate exitoso. Los conductores estaban siendo evaluados por hipotermia, dijeron los bomberos, pero por lo demás no resultaron heridos.

En toda la región y el estado, los informes de daños y rescates se multiplicaban.

Azotados por fuertes vientos, árboles cayeron sobre casas en todo el norte de California y uno aplastó un automóvil en la autopista 101 cerca de Santa Rosa, hiriendo a un conductor. Las ráfagas máximas incluso superaron las 100 mph en Pablo Point en el condado de Marin, que alcanzaron las 102 mph. Otras ráfagas notables ocurrieron en Loma Prieta, el pico más alto de las montañas de Santa Cruz, que alcanzó las 98 mph; y Point Reyes en el condado de Marin, que registró una ráfaga de 89 mph.

En el área de la Bahía de San Francisco, los bomberos rescataron a una persona de un velero en las rocas frente a la costa de Alameda, informó KTVU-TV. Los bomberos de San José rescataron a personas y perros varados de una isla en la inundación del río Guadalupe.

Hubo informes de calles inundadas en Seal Beach y Huntington Beach. Caltrans dijo que la autopista de la Costa del Pacífico a lo largo de Bolsa Chica State Beach estaba cerrada debido a las inundaciones.

Los medios de comunicación locales informaron que los bomberos de Ventura rescataron a una persona atrapada en una isla en el río Ventura debajo de la autopista 101. No hubo reportes de lesiones.

En la Sierra oriental, la US 395 se cerró durante la noche del domingo al norte de Mammoth Lakes, pasando Mono Lake, hasta Bridgeport.

El aeropuerto de Santa Bárbara cerró debido a inundaciones en el aeródromo. El aeropuerto recibió 2,39 pulgadas de lluvia el domingo, rompiendo el récord del día calendario establecido por última vez el 4 de febrero de 1990, cuando cayó media pulgada.

La caída de un árbol de 70 pies obligó a los residentes a evacuar un condominio de dos unidades en Goleta, desplazando a cuatro residentes y un perro, dijo el departamento de bomberos del condado de Santa Bárbara la madrugada del domingo.

Las escuelas públicas y los colegios comunitarios de Santa Bárbara estarán cerrados el lunes.

Una amplia alerta de inundaciones estuvo vigente en todo el sur de California hasta las 4 p.m. martes en medio de un pronóstico de lluvia, lluvia y más lluvia: de 4 a 8 pulgadas en general y de 8 a 14 pulgadas en las estribaciones y montañas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las tasas máximas alcanzarán una pulgada por hora y 3 pulgadas en tres horas, exacerbando el riesgo de inundaciones localizadas.

Hasta la 1 a.m. del lunes, se esperaba que las ráfagas de viento máximas fueran de 30 a 50 millas por hora en los condados de Los Ángeles y Ventura y de 50 a 70 millas por hora en montañas y colinas. Se espera que los vientos disminuyan el lunes.

El domingo, los niveles de nieve descendieron a 6.500 pies. Bajarán a medida que avance la semana, a 5.000 pies el martes. De 5000 a 6000 pies de altura, caerán entre 4 y 8 pulgadas de nieve; de 6,000 a 7,000 pies la acumulación será de 10 a 20 pulgadas. Por encima de los 7,000 pies caerán de 2 a 5 pies de nieve.

La lenta masa atmosférica cobró fuerza el domingo por la tarde, lo que impulsó al gobernador Gavin Newsom a declarar el estado de emergencia en ocho condados del sur de California: Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. El Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard advirtió que “todos los sistemas están funcionando para uno de los días climáticos más dramáticos de los últimos tiempos”.

Los meteorólogos dijeron que la tormenta parecía centrarse en el área de Los Ángeles, donde podría permanecer durante los próximos días. La tormenta podría dejar caer hasta 8 pulgadas de lluvia en la costa y los valles y hasta 14 pulgadas en las estribaciones y montañas.

En una sesión informativa el domingo por la tarde, el Superintendente del Distrito Unificado de Los Ángeles. Alberto Carvalho anunció que las escuelas permanecerían abiertas el lunes, excepto la escuela Vinedale Span en Sun Valley, que se ve afectada por evacuaciones obligatorias ordenadas por la ciudad. Pidió a los padres y al personal que busquen actualizaciones el domingo por la noche y el lunes a las 6 a.m.

Los distritos escolares del condado de Santa Bárbara optaron por cerrar el lunes. Mientras tanto, al menos siete campus de Cal State Dominguez Hills, Fullerton, Los Angeles, Northridge, Pomona y San Bernardino alertaron a los estudiantes y al personal que las clases se trasladarían en línea.

El servicio meteorológico emitió docenas de alertas de inundaciones y avisos de tormentas en todo el estado, incluidas advertencias de inundaciones repentinas en partes de los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara, Ventura y Los Ángeles.

Kittell, el meteorólogo, dijo que la tormenta podría complicar el viaje del lunes por la mañana en el condado de Los Ángeles.

“Si alguien tiene la oportunidad de trabajar de forma remota el lunes, definitivamente ese es el día para hacerlo”, dijo.

Los meteorólogos también advirtieron sobre lluvias “torrenciales” en áreas del condado de Orange, el Inland Empire y las laderas costeras de las montañas de San Bernardino. El servicio meteorológico advirtió el domingo por la tarde sobre “inundaciones localmente catastróficas y potencialmente mortales”, afirmando que el sistema de tormentas “se estancaría, provocando fuertes lluvias hasta el lunes por la tarde”. De 5 a 7 pulgadas de lluvia podrían inundar Anaheim, Irvine y Ontario.

