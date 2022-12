Kiosco Digital: Las sorpresas del Mundial y la ola invernal de COVID-19

Acompáñeme a este recorrido por las noticias más importantes de la semana y si le gusta este boletín, compártalo con sus familiares y amigos y pídales que se suscriban. Ayúdenos a crear una gran comunidad de lectores.

Seguramente ya notó que hay cada vez más personas enfermas. Tanto que las autoridades de salud dieron a conocer que el condado de Los Ángeles ya está viviendo lo que parece ser la tercera oleada invernal de coronavirus, la cual se ha visto agravada por una fuerte presencia de gripe y del llamado síndrome respiratorio, mejor conocido como VSR. Cuídese y póngase la vacuna de refuerzo.

Mientras tanto, ¿déjeme preguntarle qué le ha parecido del Mundial de Futbol de Qatar? Las sorpresas han estado a la orden del día. Creo que muy pocos esperaban que España fuera derrotada y eliminada por Marruecos. Ahora sí, ya con la recta final a la vista, ¿a qué equipo le va usted?

La política nos sigue dando lecciones. Antes de las elecciones de noviembre, muchos pensaban (me incluyo), que el Partido Republicano iba a arrollar en todo el país y que la corriente de Donald Trump se iba a posicionar con miras a las elecciones del 2024. No fue así. Por el contrario, con el triunfo de Raphael Warnock, en Georgia, los demócratas aseguraron el control del Senado y de la Cámara Baja, un logro no menor si se toma en cuenta que la inflación nos ha afectado a todos.

Y en Perú, el presidente Pedro Castillo fue detenido tras disolver el Congreso e intentar un golpe de Estado. Dina Boluarte es nombrada sucesora y se enfrentará a una verdadera crisis política. Esto es lo que dice la prensa peruana.

IMAGEN DE LA SEMANA

Tab Hildreth cae en el evento de equitación saddle bronc en el Poway Rodeo en septiembre de 2015. Los peligros del rodeo. (Charlie Neuman / San Diego Union-Tribune.)

CALIFORNIA

TRADICIONES. Los icónicos carros alegóricos que recorrieron la avenida César E. Chávez durante décadas como parte de la procesión de la Virgen de Guadalupe en el Este de Los Ángeles fueron reemplazados el domingo pasado por santuarios de madera (mejor conocidos como “andas”) que fueron llevados a mano por los feligreses durante la 91ª devoción anual. El cambio, dijeron los organizadores, fue el resultado de la situación económica. ¿Qué le parece el cambio?

¿ASÍ CÓMO? De acuerdo con un estudio reciente, el ingreso anual necesario para comprar una casa en Los Ángeles se disparó por encima de los 220.000 dólares. Eso significa que la posibilidad de tener una casa propia es un objetivo que se aleja cada vez más para los angelinos, cuyo ingreso medio anual de los hogares en 2020 fue de poco más de 65.000 dólares. ¿Sabe cuánto se necesita en otras ciudades para comprar casa?

LAMENTABLE. El director de una escuela primaria en Huntington Beach decidió lanzarse desde la parte alta de una estructura de estacionamiento de Disneylandia. El hombre al parecer decidió terminar con su vida después de una disputa doméstica con su esposa. Al final trató de limpiar su nombre.

DEPORTES

Un aficionado de México en las gradas reacciona al final del partido del grupo C del Mundial entre Arabia Saudí y México, en el estadio Lusail de Lusail, Qatar, el miércoles 30 de noviembre de 2022. México ganó 2-1 pero no avanzó en el torneo. (AP Photo/Ricardo Mazalan)

¿Y EL GIGANTE? Ya en la recta final la Copa Mundial de Qatar 2022, la FIFA ha empezado a entregar el desempeño de cada uno de los equipos. A la región de la Concacaf no le fue nada bien: tres de sus cuatro equipos salieron en la primera ronda. Esta es la calificación de la región.

DESARMABLE. El estadio 974, construido con igual número de contenedores de carga quizás no sea el inmueble más bonito de los ocho que fueron testigos de juegos de la máxima competencia del futbol en el planeta, pero sí era el más llamativo, con una atmosfera industrial, donde incluso los contenedores fueron usados en los vestidores y en las zonas VIP del inmueble. En poco tiempo habrá desaparecido.

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán encabezó el escenario “Te Gusta El Pop” en el primer Festival Besame Mucho, en el Dodger Stadium el sábado 3 de diciembre de 2022. Más de 50 bandas y cantantes se presentaron en cuatro escenarios repartidos por el estacionamiento del Dodger Stadium. ( Raul Roa/Los Angeles Times)

EN GRANDE. El festival musical latino “Bésame Mucho” con más de 50 artistas en escena arrancó como una buena idea, pero lo que se vivió dejó ciertos sinsabores y muchas lecciones a los organizadores. Hubo artistas que se quejaron de la calidad del sonido y la organización. Además, dejó de lado a ciertas corrientes de la escena alternativa en español. Nuestro compañero Sergio Burstein hizo el maratónico recorrido. Haga clic aquí para ver fotos de los artistas.

CON RITMO VARIADO. Estamos en plena celebración de la Copa del Mundo de Qatar, pero la música y la diversión en Los Ángeles no termina. Aquí los artistas latinos celebran los últimos conciertos del 2022 antes de hacer una pausa por las fiestas navideñas. Maluma, Gerardo Ortíz y Fonseca inauguran el festival cultural y musical LA3C, mientras que Yuridia, Beatriz Adriana, Isabel Pantoja y muchos también pondrán a vibrar diferentes puntos de ciudad este fin de semana.

EL REGRESO. Después de haber hecho una pausa en la interpretación de personajes de fantasía al brillar con la serie de Netflix “From Scratch”, ahora la actriz Zoe Saldaña regresa a la gran pantalla con “Avatar: The Way of Water”, la segunda entrega de la saga dirigida por James Cameron. Esta semana hablamos con la actriz de origen puertorriqueño y dominicano.

VIDA Y ESTILO

Ya con un pie en las celebraciones de navideñas, los fieles de la Virgen de Guadalupe no olviden darle las gracias por los favores recibidos. Aquí le damos la información del festejo. Y aunque no sea guadalupano, también prepárese para las posadas y fiestas tradicionales de la época, donde hay abundancia de comida y bebida. Por favor, sea responsable y si toma no maneje. Mejor designe a un conductor o pida un Uber que lo lleve a casa.

Como este Kiosco Digital es leído por personas de muchas nacionalidades, les invito a que compartan con el público recetas o comidas tradicionales de su país. Aquí le traemos un menú navideño tradicional de México.

La cantidad de personas en Estados Unidos que hablaban un idioma distinto al inglés en casa casi se triplicó de 23.1 millones (alrededor de 1 de cada 10) en 1980 a 67.8 millones (casi 1 de cada 5) en 2019, según un informe reciente de la Oficina del Censo de Estados Unidos. ¿Sabe usted cuáles son los idiomas más utilizados en el país?

ASÍ SE DICE.

Aunque en toda Latinoamérica hablamos castellano, en muchas regiones existen otros idiomas y dialectos. Hoy les traemos algunas palabras náhuatl que se utilizan en el estado mexicano de Puebla.

Tehuilotl: Vidrio (pedazo quebrado)

Chinchi: Talaje (insecto)

Huetzahui: vi brotar (planta)

Quichichina: Chupar, fumar

Ahhuatl: Verruga, espina (de la tuna)

LO QUE ESTAMOS LEYENDO

“El Plan Infinito” de Isabel Allende no es una novela nueva, por el contrario, fue publicada por Editorial Diana en 1992, pero la encontré en una librería en el Festival del Libro de Guadalajara. Es un excelente texto en el que el protagonista, Gregory Reeves, es un gringo que hará lo posible por incorporarse al mundo de los hispanos de California y quien encarna muchos de los defectos y virtudes de nuestra sociedad en las últimas décadas. Se lo recomiendo.

