‘No es cierto que quiero el intercambio’, dice Damian Lillard estrella de los Trail Blazers

El escolta All-Star de Portland, Damian Lillard, desmintió las informaciones que apuntaban a que iba a solicitar un traspaso en los próximos días de los Trail Blazers, y que los Lakers serían uno de sus equipos deseados.

Lillard dijo que “se despertó con esos informes” el viernes por la mañana antes de la práctica con el equipo de Estados Unidos en Las Vegas.

Lillard también dijo que no ha decidido su futuro, ya sea en Portland o en otro lugar.

“No es cierto”, dijo Lillard sobre los informes. “Dije la última vez que hablé con ustedes [en los medios de comunicación] que se están diciendo muchas cosas y que esas cosas no han salido de mí. Así que, nº 1, no es cierto. Y, en segundo lugar, también he dicho que no he tomado ninguna decisión en firme sobre cuál será mi futuro. Así que no es necesario que nadie más hable por mí e informe de esto y de aquello. Si hay algo que decir, como dije la última vez, hablaré directamente con mi equipo y con [el director general de Portland, Neil Olshey]. Así que, eso es todo”.

A Lillard, de 31 años, se le preguntó qué es lo que va a entrar en la decisión sobre su futuro.

“Muchas cosas entran en ello”, dijo. “Pero elijo no discutirlo abiertamente. Como dije, las únicas personas con las que tengo que discutir eso en este momento son las de mi equipo”.

Lillard dijo que era consciente de las diferentes bases de fans alrededor de la NBA que lo quieren porque es activo en Twitter.

Los Lakers, los Knicks de Nueva York, los 76ers de Filadelfia, los Heat de Miami y los Warriors de Golden State estaban supuestamente en la lista de Lillard como destinos del intercambio.

A Lillard se le preguntó si había pensado en qué equipo le gustaría jugar en caso de solicitar un intercambio.

“Si digo que no he tomado una decisión firme, eso significa que no estoy mirando en la dirección de un equipo y diciendo esto lo que voy a hacer o algo así", dijo Lillard. “Ya sabes, no estamos en ese punto. Así que...”

Lillard está a punto de comenzar su contrato por cuatro años y 176 millones de dólares, comenzando con 43 millones la próxima temporada.

Se le preguntó si estaba totalmente comprometido con la próxima temporada con Portland, donde ha pasado sus nueve temporadas.

“Ahora mismo, no estoy seguro de lo que voy a hacer”, dijo Lillard. “Lo que puedo decir es que mi intención siempre ha estado puesta en estar con el uniforme de los Trail Blazers durante toda mi carrera. Pero con el tiempo quieres ganarlo todo. Quiero ganarlo todo con el uniforme de los Trail Blazers. Pero todos tenemos que ir dando pasos hacia eso”.

Lillard dijo que iba a reunirse con Olshey y el nuevo entrenador de Portland, Chauncey Billups, en Las Vegas.

A medida que avanzaba la entrevista, se le preguntó a Lillard si espera estar con el uniforme de Portland cuando comience la temporada.

“Sí, lo espero”, dijo Lillard.

